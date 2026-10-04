Tecno

Ethereum: cuál es su precio este día

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Ether es el token de Ethereum, una red basada en la tecnología blockchain que sirve de base para los famosos contratos inteligentes. (Infobae)
Ether es el token de Ethereum, una red basada en la tecnología blockchain que sirve de base para los famosos contratos inteligentes. (Infobae)
Guardar

Ethereum es una plataforma digital que adopta la tecnología de cadena de bloques (blockchain) y expande su uso a una gran variedad de aplicaciones, mientras que ether es su criptomoneda nativa. En el mundo de las finanzas digitales es común que la criptomoneda sea llamada como la red, aunque en realidad no son lo mismo.

La plataforma ethereum, creada en el 2015 por el programador Vitalik Buterin, buscaba ser un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas sobre las que se pueden hacer contratos inteligentes (dAPPs)

PUBLICIDAD

Al igual que el bitcoin, el valor de ether se disparó en un corto periodo de tiempo. En enero de 2016, ether cotizaba alrededor de un dólar y actualmente tiene un máximo histórico de 4.953,73 dólares.

La cotización de ethereum para este día a las 14:05 horas (UTC) es de 2701.57 dólares, es decir, que la criptomoneda reportó un cambio de 0.58 % en las últimas 24 horas.

Por otro lado, registró un cambio de 0.0 % con respecto a su valor hace una hora. En cuanto a su popularidad, se ubica en la posición #2.

Cotización de la criptomoneda Ethereum

Ethereum 2.0: las claves

Tras varios meses de retraso y con el temor de que ya nunca pasaría, finalmente el 15 de septiembre de 2022 Ethereum llevó a cabo su tan ansiada fusión o actualización al nuevo nivel 2.0 con la promesa de mejorar la experiencia de los usuarios de esta criptomoneda.

PUBLICIDAD

“The Merge”, inglés para “La Fusión”, es una transformación en la forma en que Ethereum procesa las transacciones y en cómo se crean nuevos tokens de Ether.

Representación de la criptomoneda Ether. (REUTERS)
Representación de la criptomoneda Ether. (REUTERS)

Esta fusión se trata de la combinación de la cadena de bloques de Ethereum con una nueva cadena de bloques separada conocido como proof-of-stake, el cual reduce el consumo de energía de la cadena de bloques de Ethereum en un 99,9 %, según sus propios desarrolladores, lo que la vuelve más “amigable” con el ambiente al tiempo que las transacciones serían más baratas.

Sus defensores creen que la fusión hará que Ethereum resulte favorecido con respecto al máximo rival, Bitcoin, pues podría aumentar su uso.

En el proceso Proof Stake los propietarios de Ether bloquearán cantidades establecidas de sus criptomonedas para verificar nuevos registros en la cadena de bloques, ganando nuevas monedas además de su criptografía “participada”.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesPrecio de CriptomonedasPrecio de Ethereum

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lista de televisores que se quedan sin Netflix desde el 5 de octubre de 2026

La medida afectará a generaciones anteriores de pantallas inteligentes y reproductores multimedia, aunque seguirán operativos mediante consolas, decodificadores u otros aparatos conectados por HDMI

Lista de televisores que se quedan sin Netflix desde el 5 de octubre de 2026

Expresidente de Playstation Studios dijo que es imposible que Xbox Game Pass sea rentable para los desarrolladores

Shawn Layden considera que los grandes proyectos necesitan vender unidades por separado para superar el punto de equilibrio y generar beneficios suficientes

Expresidente de Playstation Studios dijo que es imposible que Xbox Game Pass sea rentable para los desarrolladores

Cómo crear imágenes de Las Guerreras K-pop como heroínas de la Liga de la Justicia

Gemini, la aplicación de Google, permite adaptar a las protagonistas de la película de Netflix en diferentes universos y puede generar fotos para colorear

Cómo crear imágenes de Las Guerreras K-pop como heroínas de la Liga de la Justicia

Misterio e historia del gaming: dos títulos que regala la Epic Games Store esta semana

La promoción semanal reúne una aventura narrativa centrada en una investigación y una remasterización histórica, ambas disponibles para añadir a la biblioteca sin pagar

Misterio e historia del gaming: dos títulos que regala la Epic Games Store esta semana

Más de 100 centros de datos rurales en Estados Unidos podrían acceder a un beneficio fiscal federal desde 2027

Una investigación identificó instalaciones planificadas o en construcción en distritos elegibles, aunque los desarrolladores deberán constituir un vehículo de inversión para solicitar la ventaja tributaria

Más de 100 centros de datos rurales en Estados Unidos podrían acceder a un beneficio fiscal federal desde 2027

DEPORTES

El increíble punto entre Novak Djokovic y Alexander Zverev en China que se postula como uno de los mejores de la temporada

El increíble punto entre Novak Djokovic y Alexander Zverev en China que se postula como uno de los mejores de la temporada

La ocurrente sentencia de Leonel Flores cuando le preguntaron por haber jugado dos partidos con Boca y la Selección en 24 horas

Racing se enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto en uno de los partidos más destacados del domingo en el Clausura: la agenda completa

Talleres y Belgrano animarán una nueva edición del clásico cordobés: hora, TV y formaciones

La doble cachetada en el partido amistoso entre México y Estados Unidos que da la vuelta al mundo: “Le aplaudió la cara”

TELESHOW

Daniela Christiansson habló sin filtro sobre Wanda Nara y los celos por Maxi López a días de mudarse al país

Daniela Christiansson habló sin filtro sobre Wanda Nara y los celos por Maxi López a días de mudarse al país

Lourdes Sánchez y el Chato Prada se separaron después de 16 años de relación: los detalles

“¿Estás enamorada?“, la incómoda pregunta de Luis Novaresio a Juana Viale sobre su presente sentimental

Así llegó Pampita a la Basílica de Luján: “12 horas, 47 kilómetros, llegamos, lo logré”

La furia de Fito Páez en medio de su show en Mar del Plata: “No quiero volver a sentir los 70 otra vez en mi país”

INFOBAE AMÉRICA

Diez ciudadanos cubanos son buscados en Estados Unidos por asaltos, delitos contra menores y fraudes sanitarios

Diez ciudadanos cubanos son buscados en Estados Unidos por asaltos, delitos contra menores y fraudes sanitarios

El INSIVUMEH confirma la fase de El Niño en Guatemala tras cinco trimestres sobre el umbral

Honduras activa un amplio operativo por el Feriado Morazánico mientras Copeco decreta alerta verde por lluvias

Renata Schussheim, 6 décadas de arte y un año que lo concentra todo: Doctorado Honoris Causa de la UBA, dos libros, una muestra que recorre Italia y un cierre en Buenos Aires

12 mil adolescentes dan a luz cada año en República Dominicana, pese a caída del 55%, según estimaciones de la OPS