App de transporte, Lyft, pagará USD 272,5 millones por clasificar mal a sus choferes

Lyft acordó pagar 272,5 millones de dólares para resolver la demanda sobre la clasificación de sus choferes en California. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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La aplicación de trasnsporte, Lyft, acordó pagar USD 272,5 millones para cerrar una demanda que la acusaba de clasificar mal a sus choferes en California, Estados Unidos entre 2016 y 2020, según la Oficina del Comisionado Laboral de California.

El 87% del monto, unos USD 237 millones, irá directo a los conductores que trabajaron para la plataforma durante ese período.

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Cuál es el origen de la demanda a Lyft

La Oficina del Comisionado Laboral de California presentó la demanda original contra Lyft en agosto de 2020, ante la Corte Superior del Condado de Alameda. El reclamo sostenía que la empresa trató a sus choferes como contratistas independientes en lugar de empleados, algo que la ley estatal exigía en ese momento.

La demanda judicial de 2020 sostuvo que la plataforma trató a los conductores como contratistas y les privó de salario mínimo y licencias. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Esa clasificación, según la demanda, privó a los conductores de protecciones básicas: salario mínimo, pago de horas extra, descansos remunerados, reintegro de gastos operativos, recibos de sueldo precisos, pagos puntuales y licencia por enfermedad.

El caso se sumó después a una acción judicial conjunta impulsada por el fiscal general de California, Rob Bonta, y los fiscales de las ciudades de Los Ángeles, San Diego y San Francisco, además de demandas privadas presentadas bajo la Ley de Procuradores Generales Privados de California.

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Todas las causas quedaron coordinadas en la Corte Superior de San Francisco en septiembre de 2021. La organización Rideshare Drivers United ayudó a canalizar los reclamos de los choferes ante el organismo laboral durante ese proceso.

La empresa rechazó la responsabilidad en el conflicto y pactó la cancelación del monto en cuotas a lo largo de cuatro años. (REUTERS/Mike Blake)

La posición de Lyft

La empresa no reconoció responsabilidad y sostuvo que sus choferes estuvieron siempre bien clasificados bajo la ley. “Lyft cree que los choferes siempre estuvieron correctamente clasificados bajo la ley, y nos alegra dejar este caso atrás”, informó la compañía en un comunicado citado por CBS News.

Lyft puede optar por pagar el monto en cuotas distribuidas a lo largo de cuatro años, con un interés simple del 5% a partir del primer año y un tope máximo de USD 12,4 millones en intereses acumulados, según detalló la compañía en una presentación ante el regulador bursátil estadounidense.

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El acuerdo todavía necesita la aprobación de la Corte Superior de San Francisco. Una vez confirmado, un administrador externo contactará a los choferes elegibles y creará un sitio web, una casilla de correo y una línea telefónica para resolver dudas sobre los pagos.

Las disputas por la clasificación de choferes afectaron también a Nueva York y Massachusetts, mientras Uber mantiene una causa abierta en California. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El convenio cubre solo las infracciones alegadas entre abril de 2016 y diciembre de 2020. En noviembre de ese último año, los votantes de California aprobaron la Proposición 22, que estableció un esquema de clasificación distinto para los choferes de plataformas como Lyft y Uber.

Como ese marco entró en vigencia después del período cubierto por la demanda, el acuerdo no obliga a Lyft a reclasificar a sus choferes actuales ni a compensarlos por el trabajo realizado después de diciembre de 2020.

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El conflicto por la clasificación de choferes no se limitó a California. Uber y Lyft acordaron en conjunto pagar USD 328 millones en 2023 para resolver reclamos similares presentados por la fiscalía general del estado de Nueva York.

En 2024, ambas empresas llegaron a un acuerdo separado con Massachusetts por USD 175 millones, que incluyó un piso de pago de USD 32,50 por hora para los choferes activos, algo que el convenio de California no contempla.

La Oficina del Comisionado Laboral renunció a su porción de 5,45 millones de dólares para reforzar el pago a más de 1.600 choferes. (REUTERS/Dado Ruvic)

Uber, por su parte, todavía enfrenta en California una demanda de la Oficina del Comisionado Laboral por los mismos motivos que llevaron a Lyft a este acuerdo, según confirmaron las autoridades estatales.

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Cómo se repartirá el dinero

La comisionada laboral de California, Lilia García-Brower, dijo que la decisión del organismo de ceder su porción del acuerdo, USD 5,45 millones, busca que ese dinero llegue directo a los choferes que presentaron reclamos salariales.

“Este acuerdo es sobre los trabajadores que se presentaron y alzaron la voz. Sus voces hicieron posible este resultado”, afirmó García-Brower, según el comunicado oficial del organismo.

Más de 1.600 choferes que presentaron reclamos salariales a través del proceso administrativo de la Oficina del Comisionado Laboral recibirán fondos adicionales gracias a esa cesión. Además, recibirán un multiplicador que duplica el kilometraje usado para calcular su pago.

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La agrupación Rideshare Drivers United cuestionó el monto final por considerar que quedó por debajo de los 434 millones de dólares reclamados. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Bonta calificó el acuerdo como el más grande de su tipo en la historia de California y señaló que miles de choferes podrán recibir compensación. “El éxito de Lyft no habría sido posible sin los choferes a los que la empresa buscó perjudicar de forma injusta”, dijo el fiscal general, según CBS News.

No todos los sectores quedaron conformes con el monto. Rideshare Drivers United, cuyos miembros presentaron miles de reclamos contra Lyft y Uber, sostuvo que el acuerdo queda por debajo de los USD 434 millones que había reclamado en nombre de unos 1.900 choferes de Lyft.

La fiscal de la ciudad de San Diego, Heather Ferbert, admitió que el convenio no cierra el conflicto de fondo por la clasificación de choferes en el sector. “Lyft es solo una parte del panorama. Uber tiene una porción más grande del mercado de transporte, y eso significa más choferes, más kilómetros recorridos y más trabajadores afectados”, dijo Ferbert.

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