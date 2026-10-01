El empleo en la construcción cayó 1,1% mensual en julio y se ubica un 11,5% por debajo del promedio histórico

En los primeros siete meses de 2026 el empleo acumuló un crecimiento de 0,7% frente al mismo período del año pasado (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El empleo registrado en la industria de la construcción cayó 1,1% en julio y alcanzó los 352.511 puestos de trabajo, lo que implica una reducción de aproximadamente 4.000 empleos formales respecto de junio. Con este retroceso, la actividad sectorial profundizó la pérdida de dinamismo observada en los últimos meses y revirtió parte de la evolución favorable que había mostrado durante el comienzo del año.

De acuerdo con un informe del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), el nivel de ocupación de julio quedó además 11,5% por debajo del promedio histórico para ese mes, que se ubica en 398.380 trabajadores. El cálculo contempla los registros desde 2011, con excepción de 2020 y 2021.

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La contracción también se reflejó en la comparación interanual. Después de quince meses consecutivos con variaciones positivas, la cantidad de trabajadores registrados quedó 1% por debajo de la de julio de 2025. De todos modos, en los primeros siete meses de 2026 el empleo acumuló un crecimiento de 0,7% frente al mismo período del año pasado.

El nivel de ocupación de julio quedó además 11,5% por debajo del promedio histórico para ese mes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La baja de julio estuvo vinculada con una reducción de 1% en el tamaño medio de los establecimientos, que pasó a ubicarse en 13,5 trabajadores por empresa. En tanto, las compañías con 500 o más empleados concentraron el 11,5% de la ocupación del sector, una participación que se mantuvo relativamente estable durante el último año.

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Si se toma el período enero-julio, el tamaño promedio de las empresas constructoras fue de 13,7 trabajadores, por encima de los registros de los dos años anteriores y cerca del promedio histórico de 13,8 puestos por establecimiento.

La caída se extendió a la mayoría de las jurisdicciones

El retroceso del empleo fue generalizado a nivel territorial: apenas cinco jurisdicciones registraron aumentos mensuales en julio. La disminución fue más pronunciada en el conjunto del Resto del país, con una baja de 1,5%, frente al 0,9% observado en las Grandes Jurisdicciones.

Por regiones, Cuyo presentó la contracción más fuerte, con una caída de 2,6% mensual. En el otro extremo, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el Noroeste Argentino (NOA) mostraron los descensos más moderados, ambos de 0,7%.

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Entre las provincias, Formosa registró el mejor desempeño relativo, con un incremento de 3,7% en la cantidad de trabajadores durante julio. Tierra del Fuego, en cambio, tuvo la mayor retracción, con una caída de 11,1%.

En la comparación interanual, Neuquén y Río Negro encabezaron los avances, con subas de 21,9% y 15,7%, respectivamente. En sentido contrario, Catamarca presentó la mayor disminución, de 30,1%, seguida por Corrientes, con 28,6%, y Tierra del Fuego, con 22,2%.

Cuyo presentó la contracción más fuerte en términos de empleo, con una caída de 2,6% mensual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vale mencionar en ese contexto que, según el Indec, la actividad de la construcción registró en julio una caída del 4,6% en la variación mensual desestacionalizada y una retracción del 4,5% frente a igual mes de 2025. No obstante, el sector todavía se mantiene en terreno positivo en el acumulado del año: entre enero y julio, mostró una mejora del 1,7% respecto del mismo período de 2025.

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En cuanto al consumo aparente de insumos, el comportamiento fue dispar. Entre los productos que registraron aumentos se destacó el rubro “resto de los insumos”, que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio plano, con una suba del 22,8%. Le siguieron los artículos sanitarios de cerámica, con un incremento del 7%.

En tanto, los mosaicos graníticos y calcáreos y las pinturas para construcción prácticamente no presentaron variaciones, con avances del 0,7% y 0,1%, respectivamente.

Del lado de las bajas, el asfalto encabezó el retroceso, con una caída del 23,1%, seguido por el yeso, que disminuyó 21,2%. También descendieron los ladrillos huecos (-12,9%), las cales (-9,8%) y el hormigón elaborado (-9,5%). El cemento portland, uno de los insumos de mayor peso en la actividad, retrocedió 8,1%, mientras que las placas de yeso bajaron 7,2%, entre otros productos.

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El salario promedio superó los $1,5 millones

En paralelo con la evolución del empleo, según el IERIC, el salario promedio de los trabajadores registrados en la construcción llegó a $1.503.158 en julio, con un incremento interanual de 38,4%.

El comportamiento mensual estuvo condicionado por la redistribución habitual de los trabajadores entre las distintas escalas salariales que se produce después del pago del medio aguinaldo.

En ese contexto, la franja de remuneraciones superiores a $1.450.000 registró una reducción de 37,8% frente a junio, aunque continuó siendo la categoría con mayor cantidad de trabajadores, con 126.444 puestos.

Por tamaño de empresa, las firmas con 500 o más empleados tuvieron la mayor disminución mensual del salario promedio, con una baja de 31,4%. A pesar de ese retroceso, siguieron presentando la remuneración media más elevada del sector, de $2.306.077.

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