Mercados: los bonos argentinos comenzaron octubre hacia la baja y el riesgo país volvió a subir

La ola de ventas de bonos de EEUU eleva las tasas a máximos desde 2007.

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La sesión financiera estaba marcada por un nuevo repunte de las tasas de los bonos de EEUU, debido a una ola de ventas de renta fija, que condiciona los negocios en todas las bolsas.

A las 12:10 horas los principales índices de Wall Street exhibían bajas en un rango de 0,2% a 0,5%, mientras que el bono del Tesoro de los EEUU a diez años marcaba un rendimiento de 5,30%, un máximo en dos décadas.

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El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cae 2,4% en pesos, a 2.750.000 puntos, un mínimo desde el 15 de mayo. Medido en dólares, según la paridad del “contado con liquidación” el panel de acciones líderes porteño cede a los 1.718 puntos, su nivel más bajo desde el 24 de octubre del año pasado (1.333 puntos), la rueda previa a las elecciones legislativas.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Nueva York imperan las bajas, lideradas por Telecom (-4,9%), IRSA (-4,8%) y Banco Francés (4,7%).

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- resignan un 0,6% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan, que mide el diferencial de las tasas de retorno de los bonos de los EEUU respeto de similares emisiones emergentes- trepa 29 unidades para la Argentina, en los 635 puntos básicos.

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“El mercado financiero argentino evidenciaba el jueves un mayor volumen de liquidez contra el cierre de carteras de septiembre, con operaciones selectivas y un riesgo país que se mantenía por arriba de los complejos 600 puntos básicos”, indicó Reuters en un reporte.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 12:10 horas)

Fuentes del mercado coincidieron en que la reciente intervención cambiaria del Banco Central expandió el circulante y esto ayudaba a un nuevo direccionamiento hacia algunos activos de riesgo.

La autoridad monetaria viene de comprar USD 160 millones en la víspera y así sumó USD 473 millones para sus reservas durante el mes pasado, mediante un mecanismo de regulación para evitar fuertes fluctuaciones en el peso, más la activa participación en el mercado de futuros.

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“La liberación de pesos tiende a ayudar a la dinámica operativa con este comienzo de octubre, en un regulación que el Gobierno hace junto a las licitaciones de deuda que encara quincenalmente el Tesoro”, explicó a Reuters un agente financiero del BBVA.

En el 2026, el BCRA acumula unos USD 14.550 millones adquiridos, superando los 10.000 millones comprometidos en un acuerdo de facilidades extendidas vigente con el FMI (Fondo Monetario Internacional).

Los ingresos por exportaciones agrícolas cayeron un 54,6% interanual en septiembre, a USD 3.228 millones, mientras que, comparado con el mes previo, reportaron un crecimiento del 17%, comunicaron las cámaras sectoriales CIARA y CEC.

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“Desde el punto de vista financiero, las tasas americanas siguen siendo el principal riesgo externo para Argentina. Una suba de las tasas largas eleva el piso sobre el cual se mide el riesgo país y hace más difícil que los bonos argentinos compriman sus rendimientos”, explicó Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital.

“El ministro de Economía, Luis Caputo, proyectó que el Banco Central podría cerrar 2026 con adquisiciones de divisas por encima de los USD 19.000 millones, superando el escenario optimista de USD 17.000 millones, y que podría sumar cerca de USD 5.000 millones más en lo que resta del año. El presidente Javier Milei estimó contar con más de USD 70 mil millones de poder de fuego para evitar una corrida cambiaria en 2027″, señalaron los analistas de Rava Bursátil.

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Una misión del FMI terminó esta semana una misión en Argentina para revisar los objetivos del acuerdo vigente por 20.000 millones de dólares, dijo una fuente bancaria con conocimiento del tema, aunque no trascendieron detalles de las tratativas.

La petrolera francesa Total Energies tiene previsto invertir 10.000 millones de dólares en Argentina, dijo el jueves su presidente ejecutivo, Patrick Pouyanne, en una conferencia celebrada en París.