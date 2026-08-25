1 de cada 3 colombianos guarda contraseñas y datos bancarios en su celular

El 47 % de los encuestados almacena documentos personales como cédulas, pasaportes, pólizas de seguro o tiquetes de viaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Uno de cada tres colombianos almacena contraseñas y datos bancarios en su teléfono móvil, según un estudio reciente de Kaspersky. Esta práctica revela una tendencia creciente en la que los smartphones se convierten en el principal archivo digital de la vida cotidiana, concentrando información personal, financiera y documentos sensibles.

La pérdida o robo del dispositivo puede exponer a los usuarios a riesgos mucho más graves que la simple pérdida de fotografías o contactos, incluyendo fraudes financieros y suplantación de identidad.

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Almacenamiento de información sensible en celulares

El informe de Kaspersky muestra que un 35 % de los usuarios de teléfonos móviles en Colombia guarda contraseñas y credenciales de acceso directamente en su dispositivo. De forma paralela, otro 35 % conserva información bancaria o financiera, lo que incluye números de tarjetas, cuentas y accesos a servicios digitales.

El teléfono móvil ha dejado de ser simplemente un dispositivo de comunicación para convertirse en el núcleo de la vida digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de estos datos, los teléfonos contienen aún más información delicada: el 47 % de los encuestados almacena documentos personales como cédulas, pasaportes, pólizas de seguro o tiquetes de viaje, mientras que un 33 % conserva información médica y el 27 % incluye documentos personales de familiares.

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Este panorama convierte al móvil en un repositorio donde convergen datos críticos de la vida digital. Así, perder el dispositivo, ser víctima de un robo o que un tercero logre acceder a él puede derivar en la exposición de información suficiente para facilitar fraudes o intentos de suplantación de identidad.

Carolina Mojica, gerente de Productos al Consumidor para NOLA y SOLA en Kaspersky, se pronunció al respecto: “Hoy perder el celular puede significar mucho más que perder un dispositivo. Allí concentramos contraseñas, información bancaria, documentos de identidad, conversaciones y datos personales que, en manos equivocadas, pueden utilizarse para acceder a nuestras cuentas, suplantarnos o intentar cometer nuevos fraudes”.

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El 35 % de las personas encuestadas conserva información bancaria o financiera, lo que incluye números de tarjetas, cuentas y accesos a servicios digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El problema es que muchas veces protegemos toda esa información únicamente con el bloqueo de pantalla. Por eso, a medida que el smartphone se convierte en el centro de nuestra vida digital, también debemos aumentar las medidas de seguridad que utilizamos para protegerlo y reducir la cantidad de información sensible que dejamos almacenada innecesariamente”, agregó.

Cuáles son los riesgos de almacenar contraseñas y datos bancarios en el smartphone

El hecho de que una parte significativa de la población guarde contraseñas y datos bancarios en su celular eleva la probabilidad de sufrir consecuencias graves en caso de extravío o acceso no autorizado. No solo se pone en peligro la seguridad financiera del usuario, sino que también se abre la puerta a posibles fraudes y a la suplantación de identidad.

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El teléfono móvil ha dejado de ser simplemente un dispositivo de comunicación para convertirse en el núcleo de la vida digital y, por ende, en un objetivo atractivo para ciberdelincuentes y personas malintencionadas.

Una de las primeras sugerencias consiste en evitar guardar contraseñas o información bancaria en aplicaciones de notas, fotografías o chats. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El almacenamiento de claves, credenciales y números de tarjetas en aplicaciones de notas, fotografías o conversaciones facilita el acceso a esta información si el dispositivo cae en manos ajenas.

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El riesgo no se limita al propietario del teléfono: cuando se guardan documentos de familiares o información de terceros, otras personas también pueden verse afectadas por un acceso indebido.

Recomendaciones de seguridad para proteger la información en el celular

Frente a este escenario, los expertos de Kaspersky recomiendan tomar medidas específicas para reducir los riesgos asociados al almacenamiento de datos sensibles en el teléfono móvil. Una de las primeras sugerencias consiste en evitar guardar contraseñas o información bancaria en aplicaciones de notas, fotografías o chats.

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Configurar un código robusto y activar el bloqueo automático después de breves periodos de inactividad refuerza la seguridad del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es preferible utilizar herramientas especialmente diseñadas para proteger estos datos, como los gestores de contraseñas.

También se recomienda revisar periódicamente qué documentos personales es realmente necesario conservar en el dispositivo y eliminar aquellos que ya no se utilicen. Mantener fotografías de cédulas, pasaportes o documentos médicos durante largos periodos puede facilitar intentos de suplantación si el teléfono es robado o extraviado.

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El uso de bloqueo biométrico, como la huella digital o el reconocimiento facial, así como la configuración de un código robusto y la activación del bloqueo automático tras períodos cortos de inactividad, son medidas que refuerzan la protección del dispositivo. Los patrones o claves fáciles de adivinar deben evitarse.

La instalación y actualización constante del sistema operativo y de las aplicaciones del celular es otra recomendación clave. De esta manera, se aprovechan las mejoras de seguridad que los fabricantes y desarrolladores implementan para reducir vulnerabilidades.

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