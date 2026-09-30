El dólar cayó por tercer día consecutivo y el mercado operó un volumen récord en el año

El dólar subió solo 0,6% en septiembre.

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Un excepcional monto operado en el mercado de cambios, producto de mayores liquidaciones por comercio exterior e ingreso de divisas por la colocación de Obligaciones Negociables, permitieron mantener la estabilidad del dólar a lo largo de septiembres.

Este miércoles, el monto operado fue el más alto del año, por USD 1.033,6 millones, una firme oferta que habilitó una baja de cinco pesos o 0,3% para el dólar mayorista, a 1.517 pesos. Se trató de la tercera caída consecutiva para el tipo de cambio, que cerró septiembre con una leve suba de 8,50 pesos o 0,6 por ciento.

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“El volumen operado en el segmento de contado es el más elevado para un día de operaciones desde el 14 de marzo de 2025″, precisó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

El BCRA estableció un techo para su régimen de bandas cambiarias en los 1.919,40 pesos. El dólar mayorista quedó ahora a 402,40 pesos o 26,5% de ese límite teórico para la libre flotación, la brecha más amplia desde el 8 de mayo de 2025 (27%), casi 17 meses atrás, dentro de un esquema que comenzó a regir el 14 de abril del año pasado.

“Tras el fuerte repunte de ayer en las compras del BCRA, en contraste con el ritmo más moderado reciente, el dólar mayorista vuelve a ceder levemente y se aproxima a los $1.520. Los importantes offers observados en las pantallas durante las últimas ruedas, junto con la operatoria de cobertura, habrían contribuido al respiro reciente de la divisa, al reforzar la percepción de que las autoridades aún controlan el ritmo del deslizamiento cambiario”, afirmó el economista Gustavo Ber, titular del Estudio Ber.

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Felipe Mendoza, analista de mercados de EBC Financial Group, explicó que la divisa está “manteniendo un sesgo de alta prudencia y volatilidad contenida dentro de la banda operativa ante el complejo entramado macroeconómico interno y un entorno internacional adverso”.

Al mismo tiempo que se dio en el último mes un período de amplia provisión de oferta en la plaza mayorista, las compras de divisas efectuadas por el BCRA fueron las más bajas del año, en torno a los 400 millones de dólares. “La acumulación de divisas por la vía comercial proporciona un colchón indispensable, pero la recesión interna y las tensiones del consumo privado restringen una apreciación sostenida de los activos financieros”, consideró Mendoza.

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El dólar minorista restó cinco pesos o 0,3%, a $1.540 para la venta en el Banco Nación. A lo largo de septiembre la divisa al público ganó diez pesos o 0,7 por ciento. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.539,87 para la venta y $1.486,11 para la compra.

El dólar blue permaneció invariable a $1.560 para la venta y anotó en el último mes una suba de solo cinco pesos o 0,3 por ciento.

“Los últimos datos disponibles sobre depósitos privados en moneda extranjera, actualizados por el BCRA al 25 de septiembre, muestran que los depósitos en efectivo aumentaron USD 13 millones, hasta USD 41.796 millones”, precisó Max Capital.

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Según el Indec, la balanza de pagos registró un superávit de cuenta corriente de USD 2.214 millones en el segundo trimestre de 2026, mientras que la cuenta financiera registró una salida neta de capitales de USD 2.542 millones.

“El saldo de cuenta corriente pasó a ser positivo desde un déficit de USD 2.452 millones en el segundo trimestre de 2025, explicado principalmente por un mayor saldo comercial (USD 9.293 millones frente a USD 2.668 millones en el segundo trimestre de 2025), con exportaciones creciendo 30,9% interanual e importaciones cayendo 0,7% interanual. La cuenta de servicios registró un déficit de USD 2.102 millones, explicado principalmente por el déficit turístico de USD 1.229 millones”, detalló Max Capital.

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