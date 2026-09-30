Crecieron las ventas de autos 0 km: septiembre quedó a un paso de las 50.000 unidades y fue el segundo mejor mes en 2026

Con casi 50.000 patentamientos, finalmente el mercado automotor argentino dio buenas señales de recuperación en septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las ventas de autos 0 km de septiembre lograron superar la barrera de los 47.000 patentamientos que se habían proyectado, y con un sprint final de casi 6.000 autos en el último día de actividad en los registros, alcanzó las 49.814 unidades totales entre todos los segmentos y categorías, tal como se conoció a última hora de este miércoles por medio del informe mensual de la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA).

Este resultado permite que se supere el registro de agosto en un 10,7% y que septiembre sea el segundo mejor mes del año, solo superado por enero que normalmente es el mes que lidera los patentamientos de todos los años.

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En la comparación interanual, los números del año siguen siendo negativos. En este caso las matriculaciones fueron un 11,4% más bajas que las de septiembre de 2025, cuando se habían vendido 56.241 unidades.

En el acumulado del año, septiembre logró además revertir la tendencia negativa que se había ido ampliando con el correr de los meses, ya que desde abril la brecha se amplió en cada período hasta agosto, cuando llegó a ser del 13,3%. Sin embargo, las casi 50.000 ventas de este mes permitieron cambiar la tendencia y bajar al 13 por ciento.

Septiembre fue el segundo mejor mes del año en patentamientos y revirtió la tendencia negativa en el acumulado de 9 meses.(Freepik)

El escenario es de mayor optimismo para el sector, porque septiembre de 2025 había sido un excelente mes para el mercado, antes de la caída que sufrió el sector en octubre y noviembre a causa de la inestabilidad política que generaron las elecciones de medio término el año pasado, y que, al disparar la cotización del dólar y la suba de las tasas de interés, generaron muy bajas ventas de autos nuevos.

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Las marcas más vendidos

Entre las marcas, Toyota confirmó las cifras relevadas en los cortes parciales del mes y cerró septiembre como la marca que lideró los patentamientos con 7.820 unidades.

En segundo lugar quedó Fiat con 5.447 y tercera fue Volkswagen con 5.321 patentamientos. La cuarta posición le volvió a pertenecer a Ford con 4.997, por delante de Chevrolet con 4.069.

Toyota volvió a liderar las ventas con 3 modelos en los primeros diez lugares del ranking.

Las diez marcas con mejor desempeño se completaron con Renault (3.629), Peugeot (2.433), Citroën (1.597), BYD (1.584) y Nissan (1.185). La última marca con más de 1.000 ventas en septiembre fue con 1.173 unidades, y el resto no alcanzó las cuatro cifras.

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Entre los importadores de autos eléctricos, nuevamente fue BYD la que lideró el mes con 565 unidades, seguida por JMEV con 65, Baic 64, Arcofox 58 y Chevrolet 56. En el rubro de los autos híbridos, también fue Toyota el líder con 1.703 unidades, escoltada por Ford con 1.079 y BYD con 1.019.

Los modelos de mayor demanda

En el desglose de los modelos, la pickup Toyota Hilux quedó en primer lugar con 3.036 vehículos vendidos, seguida por otra pickup nacional, la Ford Ranger, que sumó 2.221.

El tercer modelo es también el auto importado más vendido y el SUV de mayor demanda del mercado, la Ford Territory, que alcanzó nuevamente una cifra similar a la de la camioneta mediana de la marca, con 1.975 matriculaciones.

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La pickup Volkswagen Amarok quedó cuarta en el mes pero a solo 5 unidades del tercer puesto y completar un podio todo de pickups. (Volkswagen Argentina Chevrolet Argentina)

El cuarto puesto fue una sorpresa para el mercado, porque quedó para la pickup Volkswagen Amarok, que alcanzó las 1.970 unidades y volvió al Top 5 absoluto del ranking. Quinto fue el Fiat Cronos con 1.702, por delante del Toyota Yaris Cross con 1.549 unidades.

Ya más distanciados, en sexto lugar aparece el Peugeot 208 con 1.181, apenas 48 autos por delante del Toyota Corolla Cross que sumó 1.133, del Volkswagen Tera que llegó a 1.120 y del Chevrolet Onix que sumó 1.106 patentamientos.

Entre los modelos eléctricos, el BYD Dolphin Mini fue el auto más vendido con 495 autos, seguido por el BYD Yuan Pro con 70, el JMEV Easy con 65, Baic EU5 con 64 y el Chevrolet Spark con 56.

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En el apartado de los modelos híbridos, la Ford Territory vendió 1.072 automóviles, seguida por el Toyota Corolla Cross con 734, el Toyota Yaris Cross con 673, el Baic BJ30 con 599 y el Chery Tiggo 7 con 588.