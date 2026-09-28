El “viento de cola” para Argentina sigue soplando con los precios del petróleo y la soja en alza

La ventas del agro y de hidrocarburos elevan el superávit comercial a cifras récord.

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Las últimas semanas se distinguieron por la volatilidad financiera, que fue particularmente adversa para los activos argentinos. Mientras que los bonos soberanos anotaron diez ruedas consecutivas en baja y el S&P Merval de la Bolsa porteña encadenó cinco sesiones negativas, el riesgo país volvió a situarse por encima de los 600 puntos básicos.

Pero no todos son balances negativos en un contexto muy influenciado por el exterior. En 2026 se mantiene firme una recuperación de las cotizaciones de los productos del agro y del petróleo crudo, hoy los dos principales pilares de las exportaciones argentinas, garantía además del ingreso de divisas.

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Este “viento de cola” para Argentina se traduce en números: la soja en grano toca máximos del año, cerca de USD 490 por tonelada en el Mercado de Chicago, mientras el crudo Brent también se mantiene en niveles elevados por encima de los USD 100 el barril.

soja y petróleo 2026

Por lo tanto, la economía argentina mantiene el fundamento de este repunte de los precios internacionales que mejora los términos de intercambio y permite un amplio superávit comercial que disipa la discusión acerca de un eventual atraso cambiario.

En 2026 la tonelada se soja se encareció 24%, para regresar a su nivel más alto desde diciembre de 2023, una suba que también se observa en los derivados como harinas, aceites y pellets que Argentina también exporta. El precio del trigo experimentó un salto de 37% en lo que va del año, a USD 255 la tonelada, mientras que el maíz aumentó 20%, a USD 209 la tonelada.

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Mientras que la soja anota precios máximos desde diciembre de 2023, el petróleo avanzó a sus niveles más altos desde julio de 2022

En cuanto al petróleo, la variedad Brent del Mar del Norte, de referencia internacional, se pacta ahora a USD 106,80 en los contratos con entrega en noviembre. En 2026, el barril de crudo experimentó un incremento de 75,5%. Este salto se concentró a partir del inicio de las hostilidades entre los EEUU e Israel contra Irán a partir del 28 de febrero último: desde entonces la suba del petróleo fue de 46,6% en seis meses.

Motivos de la suba

El precio del petróleo y de la soja sube principalmente por las tensiones geopolíticas globales, los conflictos en Medio Oriente que afectan el suministro de energía. Pero a la vez hay una fuerte demanda de China, que permite avizorar una presión sobre los precios que va más allá de cuestiones coyunturales.

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Por qué sube el petróleo:

Conflictos geopolíticos: Las guerras y tensiones en Medio Oriente generan temores a una carencia de petróleo en el mundo, los que impulsa los precios de los contratos futuros.

Oferta y demanda: Si los países que producen petróleo limitan su venta o hay problemas de transporte, el precio sube.

Especulación: Los mercados de futuros compran más petróleo al anticipar que va a costar más caro.

Por qué sube la soja:

Relación con el petróleo: La soja se usa para producir biocombustibles. Si el crudo se encarece, la soja también sube porque se vuelve más atractiva como fuente de energía alternativa.

Clima y cultivos: En Estados Unidos hubo peores condiciones del clima que dañaron parte de la cosecha y bajaron la cantidad disponible. En este sentido, la cosecha norteamericana de maíz y soja se concentra en el mes de noviembre y motivo una suba extra de la cotización de estos cultivos en las últimas semanas.

Demanda de China: China compra grandes cantidades de granos, lo que empuja los precios hacia arriba en el Mercado de Chicago, la referencia internacional.

“Creemos que los sectores que impulsan el crecimiento económico seguirán siendo la agricultura y la minería/petróleo y gas, sectores que se benefician de una menor presión impositiva, una mayor productividad y también de términos de intercambio relativamente favorables, mientras que el desafío continúa siendo los sectores intensivos en mano de obra, afectados en parte por una moneda fuerte y por la competencia en el marco de reformas orientadas a mejorar la eficiencia, que a su vez imponen una costosa reasignación de recursos”, reportó Max Capital.

Puesto en números, el balance cambiario del BCRA mostró un superávit de cuenta corriente -intercambio total de bienes y servicios con el exterior- de USD 806 millones en agosto, acumulando un superávit de USD 4.338 millones en lo que va del año. “El superávit comercial registrado por el BCRA -denominado erróneamente “balance caja”- se mantuvo elevado, en USD 3.176 millones, respaldado por mayores exportaciones impulsadas por una cosecha favorable y mayores precios de las commodities, así como por una menor demanda de importaciones", precisó Max Capital.

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Estrictamente en cuanto a bienes, en el acumulado de enero a agosto de 2026, la Argentina registró un superávit comercial de USD 18.249 millones, según informó el INDEC.

Según datos de CIARA (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina) y CEC (Centro Exportador de Cereales), el complejo agroexportador acumuló una liquidación de USD 19.047 millones en los primeros ocho meses del año. En tanto, entre enero y agosto de 2026, la balanza comercial de combustibles y energía de la Argentina acumuló un superávit récord de USD 7.834 millones, según los datos del ICA (Intercambio Comercial Argentino) difundidos por el INDEC.

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