“Es una epidemia”: la alerta del economista Federico Poli por los empresarios que van a China para sustituir producción local

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La industria atraviesa un fuerte proceso de ajuste y, según advirtió el economista Federico Poli, cada vez más empresarios están optando por importar productos desde China para reemplazar parte de la producción que antes realizaban en el país.

“En los casos extremos se están haciendo importadores de China”, sostuvo en diálogo con Infobae en Vivo, y remarcó: “La cantidad de casos de empresarios que están yendo a China para sustituir su producción local, utilizando sus cadenas de comercialización, trayendo producto chino, es una epidemia”.

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Poli vinculó este fenómeno con el atraso cambiario y con la apertura de la economía, que, según planteó, están afectando especialmente a los sectores transables y a las actividades orientadas al mercado interno. “Lo que se ve en estos casi dos años y medio de gestión del Presidente es que hay una Argentina que está para arriba, en un boom, y hay otra Argentina que está hundida”, afirmó.

Dentro de ese último grupo ubicó a la industria, la construcción y los servicios vinculados al mercado interno, mientras que destacó el desempeño de sectores como el agro, la minería y energía.

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Poli: “Lo que se ve en estos casi dos años y medio de gestión del presidente es que hay una Argentina que está para arriba, en un boom, y hay otra Argentina que está hundida”

Para el economista, el problema se profundizó luego de las elecciones de medio término, cuando, según recordó, distintos especialistas planteaban la necesidad de avanzar hacia una flotación cambiaria y evitar que continuara acumulándose el atraso del tipo de cambio. “Todos en la profesión estaban diciendo: vayan a una flotación, terminen con este tipo de cambio pichicateado”, explicó.

Ese escenario, afirmó, está generando un fuerte ajuste en las empresas industriales. “El sector transable, sector de la industria principalmente, está haciendo un ajuste vertiginoso. Todos están achicando las plantas de personal”, sostuvo.

El deterioro también se refleja, según Poli, en el mercado laboral. A su entender, la Argentina dejó de ajustar principalmente mediante un aumento de la desocupación y comenzó a hacerlo a través de una pérdida en la calidad de los empleos. Como ejemplo, describió la situación de un trabajador que pierde su puesto en una planta industrial y comienza a manejar para una aplicación.

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“Hay mucho desempleo encubierto”, señaló el economista. Por eso, cuestionó que la tasa de desocupación pueda mostrar por sí sola la situación del mercado laboral. “El mercado de trabajo en Argentina, igual que en América Latina, pero en Argentina es un fenómeno de los últimos años, ajusta por calidad, ya no ajusta más por cantidad”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que los asalariados formales se encuentran en mínimos de los últimos diez años y planteó que la destrucción de esos puestos contrasta con el crecimiento de otras modalidades laborales, como el monotributo.

Al mismo tiempo, Poli destacó que las exportaciones y el saldo comercial se encuentran en máximos históricos, aunque explicó que ese resultado está fuertemente relacionado con el crecimiento de sectores como la minería y oil and gas. “Sumaste un sector nuevo”, señaló, al diferenciar esa dinámica de la situación de las manufacturas de origen agropecuario e industrial.

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El economista también reconoció algunos aspectos positivos de la gestión económica. “Yo creo que el Gobierno ha hecho un gran trabajo en el frente fiscal”, afirmó, y consideró que “la necesidad de poner en caja las cuentas fiscales era una necesidad imperiosa”. También destacó el ordenamiento de distintos desequilibrios vinculados con el endeudamiento y la deuda comercial.

Sin embargo, cuestionó la política cambiaria y la orientación de las medidas sobre el comercio exterior. Según explicó, el tipo de cambio real multilateral se encuentra en niveles similares a los de la salida del gobierno de Cristina Kirchner en 2015, período que caracterizó como de fuerte atraso cambiario.

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Poli: “Yo creo que el Gobierno ha hecho un gran trabajo en el frente fiscal”

También cuestionó que algunas reducciones impositivas hayan favorecido particularmente a las importaciones. Para Poli, esa combinación genera un escenario adverso para las empresas locales. “Con un atraso cambiario, que es un subsidio a las importaciones, fueron en contra de lo que deberían haber hecho para mejorar la competitividad”, afirmó. A esto sumó el nivel elevado de las tasas de interés en dólares.

En su diagnóstico, la combinación de estos factores está provocando un deterioro que puede trasladarse al empleo y a los ingresos. “Me parece que acá se congeló un modelo, que los resultados están dando mayores niveles de destrucción de empleo y, al final del día, eso es pobreza”, sostuvo.

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Expectativas hacia adelante

De cara a los próximos meses, Poli no espera que el paso del tiempo revierta por sí solo la situación de los sectores más afectados.

El economista consideró que, sin políticas destinadas a revertir esa dinámica, puede consolidarse un círculo recesivo. “La recesión trae más recesión. Cuando no hay ingresos, no hay consumo; cuando no hay consumo, no hay ampliación de la capacidad productiva, no hay más empleo; al revés, hay destrucción de empleo”, explicó.

Por último, planteó la necesidad de modificar la política monetaria y cuestionó la estrategia de buscar una baja acelerada de la inflación mediante el atraso cambiario y la apertura comercial. “No es anclar expectativas, acomodar atrasando el tipo de cambio, abriendo la economía a tontas y a locas, y destruyendo capital y empleo”, afirmó.

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“Entonces, no bajás la inflación ni tampoco generás bienestar en la población. De algo que iba a ser virtuoso termina siendo un proceso de destrucción”, concluyó.

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Mirá la entrevista completa a Federico Poli