Lluvias dejan cinco muertos y mantienen bajo amenaza a varias regiones de Honduras

Las instituciones de gestión de riesgos mantienen vigilancia permanente sobre el caudal de ríos y quebradas en zonas vulnerables.

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Las intensas lluvias que afectan a Honduras dejaron cinco personas fallecidas y cientos de familias afectadas por inundaciones, desbordamientos y crecidas de ríos en diferentes regiones del país, mientras las autoridades advierten que las condiciones lluviosas podrían continuar durante las próximas ocho semanas.

El último fallecimiento informado corresponde a Nery Alberto Mejía, cuyo cuerpo fue localizado en el río El Obispo, en el municipio de Cedros, departamento de Francisco Morazán. Según los informes preliminares, Mejía era originario de Morocelí, El Paraíso, y habría sido arrastrado por la corriente cuando intentaba cruzar una quebrada que había aumentado su caudal por las precipitaciones.

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Con ese caso, la cifra nacional de víctimas mortales asociadas a las lluvias asciende a cinco. Previamente, las autoridades habían confirmado cuatro fallecimientos por ahogamiento en diferentes puntos del territorio hondureño.

La situación mantiene la atención de las autoridades de emergencia, particularmente porque los pronósticos apuntan a que las precipitaciones continuarán durante los próximos dos meses, lo que aumenta el riesgo de nuevas inundaciones y deslizamientos en comunidades vulnerables.

Nelson Márquez, subcomisionado de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), organismo estatal hondureño de gestión de riesgos, explicó que las autoridades preparan medidas para enfrentar las condiciones que podrían presentarse durante ese período. Según el funcionario, entre los departamentos con mayor exposición a este tipo de emergencias se encuentran Santa Bárbara, Yoro, Gracias a Dios, Cortés y Atlántida. Esas zonas enfrentan riesgos asociados principalmente con el incremento del caudal de ríos, inundaciones y dificultades de acceso a comunidades ubicadas en sectores vulnerables.

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Ocho semanas de lluvias previstas

Uno de los escenarios más delicados se registra en Las Vegas, Santa Bárbara, donde entre 90 y 110 familias permanecen aisladas como consecuencia de las lluvias. La magnitud de la situación obligó a los habitantes a recurrir al transporte en lancha para comunicarse con la cabecera municipal.

Entre 90 y 110 familias permanecen incomunicadas en la comunidad de Las Vegas debido al incremento de los niveles de agua.

“En Las Vegas, Santa Bárbara, alrededor de entre 90 y 110 familias en este momento se encuentran totalmente sin la posibilidad de salir”, explicó el subcomisionado.

Márquez señaló que los pobladores están utilizando lanchas para conectarse con la cabecera municipal, lo que refleja las dificultades de movilidad que enfrentan algunas comunidades ante el incremento de los niveles de agua.

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La atención de las instituciones se concentra en anticipar posibles escenarios de emergencia durante las próximas semanas, particularmente en las zonas que históricamente presentan mayor vulnerabilidad ante las lluvias.

La Copeco prevé precipitaciones durante ocho semanas y prepara medidas ante nuevos riesgos en zonas vulnerables.

La prioridad es mantener vigilancia sobre ríos y quebradas, identificar comunidades que puedan quedar incomunicadas y establecer mecanismos para responder ante inundaciones o evacuaciones.

El llamado de las autoridades se produce mientras diferentes sectores del país continúan registrando precipitaciones y aumentan las condiciones de riesgo para las poblaciones ubicadas cerca de ríos, quebradas y zonas propensas a inundaciones.

El temporal todavía no da tregua. Con varias regiones bajo riesgo y comunidades que ya dependen de embarcaciones para mantener la comunicación, Honduras enfrenta semanas en las que nuevas crecidas de ríos e inundaciones podrían agravar una emergencia que ya deja cinco víctimas mortales.

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En las zonas más vulnerables, cada nueva lluvia representa el riesgo de más inundaciones, aislamiento y afectaciones para familias que ya enfrentan las consecuencias del temporal.