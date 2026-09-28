Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $500 mil

Las tasas de interés para los plazos fijos a 30 días presentan una brecha de siete puntos porcentuales entre las distintas entidades. (REUTERS/Francisco Loureiro)

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Las tasas informadas para los depósitos a plazo fijo a 30 días muestran una amplitud de siete puntos porcentuales entre las entidades relevadas. La oferta más alta alcanza el 23 % anual, mientras que el rendimiento menor de la nómina es de 16 %. Para quienes evalúan colocar $ 500.000, esa diferencia modifica el monto que recibirán al vencimiento.

La comparación toma las tasas difundidas por los bancos y considera un plazo de 30 días. Con la fórmula de cálculo aplicada sobre una inversión inicial de $ 500.000, una tasa anual de 23 % deja un monto final estimado de $ 509.452,05. En cambio, una tasa de 16 % lleva el capital a $ 506.575,34. La brecha entre ambas alternativas es de $ 2.876,71 en un mes.

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Siete bancos ofrecen la tasa máxima de 23% anual

Banco Bica, Banco CMF, Banco del Sol, Banco Meridian, Banco Voii, Crédito Regional Compañía Financiera y Reba Compañía Financiera figuran con una tasa de 23 %. En esos casos, el interés estimado para una colocación de $ 500.000 a 30 días asciende a $ 9.452,05, antes de considerar eventuales impuestos, costos o condiciones particulares de cada entidad.

El segundo escalón de rendimientos está compuesto por Banco Mariva, con 22,5 %, y por Banco de la Provincia de Buenos Aires y Banco Hipotecario, que llegan a 22 %. La inversión de $ 500.000 arroja un monto final de $ 509.246,58 en el primer caso y de $ 509.041,10 en los otros dos.

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Banco de Comercio y Bibank se ubican en 21,5 %, con un resultado estimado de $ 508.835,62. Banco Masventas informa 21 %, por lo que el capital al término de los 30 días se calcula en $ 508.630,14. Banco de la Provincia de Córdoba, por su parte, ofrece 20,75 % y deja un monto de $ 508.527,40 bajo el mismo supuesto.

La tasa elegida define cuánto se cobra al vencimiento

La cuenta utiliza la siguiente fórmula: capital inicial multiplicado por uno más el resultado de dividir la tasa por 365 días, multiplicarla por 30 y dividirla por 100. Es decir, el cálculo proyecta el monto final de una colocación de 30 días a partir de una tasa anual.

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Con una tasa de 20 %, por ejemplo, los $ 500.000 iniciales pasan a ser $ 508.219,18. Ese es el caso de Banco Dino. En el rango inmediatamente superior aparecen Banco Macro y Banco del Chubut, ambos con 19,5 %, que generan un monto estimado de $ 508.013,70.

Banco BBVA Argentina, Banco Comafi, Banco Julio y Banco Provincia de Tierra del Fuego tienen una tasa de 19 %. El resultado estimado para esos depósitos es de $ 507.808,22. Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) informa 18,1 %, con un monto de $ 507.438,36.

En tanto, Banco de la Nación Argentina presenta 18,75 %, que equivale a $ 507.705,48 al vencimiento. Banco Credicoop y Banco de Formosa informan 18,5 %, con un resultado de $ 507.602,74. Las alternativas de 17 % y 17,25 %, ofrecidas por Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Banco de Galicia y Buenos Aires, proyectan montos de $ 506.986,30 y $ 507.089,04, respectivamente.

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Banco Santander Argentina, con 16,5 %, deja un monto final estimado de $ 506.780,82. Banco Patagonia registra la menor tasa del listado, de 16 %, por lo que el rendimiento calculado sobre $ 500.000 es de $ 6.575,34.

Las tasas bajaron desde los máximos de octubre de 2025

El historial provisto con información del Banco Central de la República Argentina (BCRA) muestra que las tasas de plazo fijo atravesaron un descenso pronunciado desde octubre de 2025. En la primera serie, el máximo fue de 58,36 % el 16 de octubre de ese año. La segunda referencia alcanzó 45,74 % en la misma jornada.

Durante los meses siguientes, ambas tasas retrocedieron. La primera serie tocó 19,98 % el 10 de junio de 2026, mientras que la segunda registró un mínimo de 18,52 % el 12 de junio. A partir de agosto se observó una recuperación parcial, aunque las referencias permanecieron por debajo de los valores de octubre de 2025.

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La última observación de la serie entregada, correspondiente al 24 de septiembre de 2026, marcó 22,83 % en la primera tasa y 19,61 % en la segunda. En ese contexto, las entidades que pagan 23 % anual se ubican cerca de la referencia más elevada del historial reciente.

Qué revisar antes de constituir un plazo fijo

Además de la tasa, los ahorristas deben verificar el plazo de la colocación, el canal de constitución —sucursal o modalidad digital— y si la oferta está disponible para clientes y no clientes. Algunas entidades publican tasas distintas según esas condiciones, por lo que el rendimiento final puede variar.

También conviene distinguir entre el interés generado y el total a cobrar. En una colocación de $ 500.000 al 23 % anual, el monto final de $ 509.452,05 incluye el capital original. La ganancia estimada es de $ 9.452,05, no de $ 509.452,05. La acreditación se produce al vencimiento del plazo pactado, de acuerdo con las condiciones definidas por cada banco.

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