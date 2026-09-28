Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 28 de septiembre

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar al público gana cinco pesos o 0,3% este lunes, a $1.550 para la venta en el Banco Nación, un nuevo máximo nominal. El BCRA informó que en entidades financieras el dólar minorista promedió $1.545,12 para la venta y $1.493,40 para la compra.
El dólar blue también gana cinco pesos, a $1.565 y a cinco pesos de distancia de su récord del 28 de julio.
La cosecha de granos va en camino a ser una de las más grandes de la historia, en medio de una suba sostenida de los precios internacionales. Gracias a esa combinación, el agro argentino liquidaría 40.000 millones de dólares durante 2027, según las proyecciones que difundió esta semana la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). El número ubicaría al año próximo como el segundo mejor registro histórico en materia de ingreso de divisas del sector agroindustrial al Mercado Libre de Cambios (MLC), apenas por debajo de la marca alcanzada en 2022.
El mercado cambiario argentino dio un giro de 180° desde que el Gobierno decidió flexibilizar las restricciones para la compra de moneda extranjera. Ahorristas, empresas y organismos oficiales siguen de cerca cada informe que permite dimensionar cómo se comporta la demanda de dólares en un escenario sin cepo, en un contexto donde el tipo de cambio y las reservas del Banco Central concentran buena parte de la atención económica.
El dólar estuvo nuevamente demandado en el mercado de cambios y cerró en su precio más alto del día $1.525,50, también un nuevo récord nominal. La divisa mayorista subió seis pesos o 0,4% este viernes y encadenó la tercera alza consecutiva.
Por cuarta vez en 2026, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) no compró divisas. Aunque acumula compras por más de USD 14.300 millones en lo que va del año, la suba del dólar llevó a la autoridad monetaria a quedarse al margen del mercado cambiario para evitar una presión mayor sobre el tipo de cambio. Además, las reservas internacionales cayeron por un pago del Fondo Monetario Internacional (FMI).