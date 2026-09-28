Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 28 de septiembre

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El “viento de cola” para Argentina sigue soplando con los precios del petróleo y la soja en alza Pese a la volatilidad financiera, los principales productos de exportación del país anotan sus cotizaciones más altas del año, lo que se refleja en un superávit comercial por encima de los USD 18.000 millones

“Es una epidemia”: la alerta del economista Federico Poli por los empresarios que van a China para sustituir producción local El especialista cuestionó el atraso cambiario y la apertura comercial y advirtió por el impacto del esquema económico sobre el empleo

Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $500 mil Las entidades ofrecen tasas de hasta 23% anual para depósitos a 30 días. Cuánto se obtiene al invertir $500.000 y cómo evolucionaron los rendimientos según los datos del BCRA

¿Lo peor ya pasó?: las ventas de autos en septiembre suben casi 6% y el mercado se entusiasma con la recuperación Aunque será tarde para empatar las ventas de 0 km de 2025, los empresarios aseguran que se tocó fondo y que los últimos meses entregarán números positivos cercanos al 12%