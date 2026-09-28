Economía

Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 28 de septiembre

El billete al público sube a $1.550 para la venta en el Banco Nación, un nuevo récord nominal. El blue avanza a $1.565

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14:18 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público gana cinco pesos o 0,3% este lunes, a $1.550 para la venta en el Banco Nación, un nuevo máximo nominal. El BCRA informó que en entidades financieras el dólar minorista promedió $1.545,12 para la venta y $1.493,40 para la compra.

El dólar blue también gana cinco pesos, a $1.565 y a cinco pesos de distancia de su récord del 28 de julio.

14:18 hsHoy

La vaca viva: proyectan que el agro liquidará USD 40.000 millones en 2027

El ingreso de divisas del agro en el año próximo estimado por la Bolsa de Comercio de Rosario será el segundo mejor registro histórico, solo superadopor el de 2022, gracias a una cosecha récord y una mejora sostenida de los precios internacionales

El maíz, el trigo y la soja tocaron máximos en tres años y medio en el mercado de Chicago. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El maíz, el trigo y la soja tocaron máximos en tres años y medio en el mercado de Chicago. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cosecha de granos va en camino a ser una de las más grandes de la historia, en medio de una suba sostenida de los precios internacionales. Gracias a esa combinación, el agro argentino liquidaría 40.000 millones de dólares durante 2027, según las proyecciones que difundió esta semana la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). El número ubicaría al año próximo como el segundo mejor registro histórico en materia de ingreso de divisas del sector agroindustrial al Mercado Libre de Cambios (MLC), apenas por debajo de la marca alcanzada en 2022.

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14:18 hsHoy

El dato oficial que confirma cuántos dólares compraron los argentinos desde la salida del cepo cambiario

El Banco Central reveló, a través de su último Balance Cambiario, que sólo en agosto los argentinos adquirieron USD 2.853 millones. El reporte incluye también las ventas y el saldo neto que resulta de esa comparación

El saldo neto entre dólares comprados y vendidos desde la salida del cepo, supera los USD 40.000 millones. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El saldo neto entre dólares comprados y vendidos desde la salida del cepo, supera los USD 40.000 millones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado cambiario argentino dio un giro de 180° desde que el Gobierno decidió flexibilizar las restricciones para la compra de moneda extranjera. Ahorristas, empresas y organismos oficiales siguen de cerca cada informe que permite dimensionar cómo se comporta la demanda de dólares en un escenario sin cepo, en un contexto donde el tipo de cambio y las reservas del Banco Central concentran buena parte de la atención económica.

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14:16 hsHoy

El dólar subió por tercer día consecutivo, pero todavía está 25% debajo del techo de la banda cambiaria

La divisa cerró a $1.525,50 en el segmento mayorista. Al público avanzó a $1.545 para la venta en el Banco Nación

En 2026 el dólar sube 70,50 pesos o 4,8 por ciento.
En 2026 el dólar sube 70,50 pesos o 4,8 por ciento.

El dólar estuvo nuevamente demandado en el mercado de cambios y cerró en su precio más alto del día $1.525,50, también un nuevo récord nominal. La divisa mayorista subió seis pesos o 0,4% este viernes y encadenó la tercera alza consecutiva.

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14:16 hsHoy

Ante la suba del dólar, el Banco Central evitó comprar divisas y las reservas cayeron por un pago al FMI

La autoridad monetaria optó por no intervenir en el mercado frente a la suba del tipo de cambio, que marcó un nuevo récord nominal

Un hombre pasa en bicicleta por delante del Banco Central de Argentina, un día después de las elecciones de mitad de legislatura, en Buenos Aires (Argentina), el 27 de octubre de 2025. REUTERS/Irina Dambrauskas
Un hombre pasa en bicicleta por delante del Banco Central de Argentina, un día después de las elecciones de mitad de legislatura, en Buenos Aires (Argentina), el 27 de octubre de 2025. REUTERS/Irina Dambrauskas

Por cuarta vez en 2026, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) no compró divisas. Aunque acumula compras por más de USD 14.300 millones en lo que va del año, la suba del dólar llevó a la autoridad monetaria a quedarse al margen del mercado cambiario para evitar una presión mayor sobre el tipo de cambio. Además, las reservas internacionales cayeron por un pago del Fondo Monetario Internacional (FMI).

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