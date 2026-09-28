Ciencia

Así fue el espectacular despegue de Starship con 26 satélites a bordo

El cohete de SpaceX partió desde Starbase, en Texas, con sus 33 motores Raptor y completó la maniobra necesaria para ingresar en órbita terrestre

SpaceX lanza el vuelo 14 de Starship desde Starbase, Texas
Guardar

Los 33 motores Raptor del propulsor Super Heavy encendieron casi al mismo tiempo en la base Starbase, Texas, y dieron inicio al vuelo 14 de Starship, la misión con la que SpaceX logró llevar por primera vez a su nave a una órbita terrestre.

El lanzamiento ocurrió a las 7.46, hora local, desde el complejo que la compañía de Elon Musk opera cerca de Brownsville, en la costa del Golfo de México. Con 123 metros de altura, el sistema despegó con su etapa superior, llamada Ship, montada sobre el propulsor Super Heavy.

PUBLICIDAD

La primera etapa, Super Heavy, se encargó de llevar a Starship durante la fase inicial del vuelo. Tras la separación entre ambas partes del sistema, el propulsor debía frenar y dirigirse hacia una zona de amerizaje en alta mar, en el Golfo de México.

SpaceX inició el vuelo 14 de Starship desde Texas y logró por primera vez la inserción de la nave en una órbita terrestre. (REUTERS/Steve Nesius)
SpaceX inició el vuelo 14 de Starship desde Texas y logró por primera vez la inserción de la nave en una órbita terrestre. (REUTERS/Steve Nesius)

Para esta prueba, SpaceX no programó una captura del propulsor con los brazos mecánicos de la torre, conocidos como Mechazilla. La empresa optó por un descenso sobre el mar mientras continúa con las pruebas de la versión 3 de Starship.

La compañía modificó componentes del Super Heavy y actualizó el software de los motores tras inconvenientes detectados durante el vuelo 13, cuando hubo señales de acumulación de hielo en la parte final de la maniobra de descenso.

PUBLICIDAD

Una falla de motor no impidió la inserción orbital

Durante el ascenso, uno de los tres motores Raptor optimizados para operar en el vacío se apagó de forma inesperada. En un principio, los responsables de la transmisión señalaron que la anomalía podía dejar sin efecto la maniobra de inserción orbital.

El apagado imprevisto de un motor Raptor durante el ascenso no impidió que Starship alcanzara la velocidad requerida para orbitar. (REUTERS/Steve Nesius)
El apagado imprevisto de un motor Raptor durante el ascenso no impidió que Starship alcanzara la velocidad requerida para orbitar. (REUTERS/Steve Nesius)

Los ingenieros revisaron la situación y autorizaron la continuidad del plan. Los tres motores Raptor de nivel del mar permanecieron operativos, por lo que Starship contó con la capacidad necesaria para alcanzar la velocidad requerida para mantenerse alrededor de la Tierra.

La llegada a órbita exige una aceleración cercana a los 28.000 kilómetros por hora. En esa trayectoria, la nave cae de manera constante hacia el planeta, pero avanza con suficiente velocidad como para que la curvatura terrestre se aleje bajo su recorrido.

Starship libera 26 satélites y prevé un vuelo de 10 horas

La misión incluyó el despliegue de 26 satélites Starlink V3, destinados a ampliar la red de internet satelital de SpaceX. Los equipos salieron uno por uno desde la bodega de carga de la etapa superior.

Tres de los satélites lanzados llevan cámaras para registrar el estado de las losetas térmicas antes del reingreso a la atmósfera. (REUTERS/Steve Nesius)
Tres de los satélites lanzados llevan cámaras para registrar el estado de las losetas térmicas antes del reingreso a la atmósfera. (REUTERS/Steve Nesius)

El plan de vuelo prevé que Ship complete unas seis vueltas alrededor de la Tierra durante cerca de 10 horas. Luego, la nave deberá encender sus motores para abandonar la órbita, atravesar la atmósfera y amerizar de forma controlada en el océano Pacífico, al oeste de Chile.

Tres de los satélites incorporan cámaras que registrarán el exterior de la nave después de su liberación. El material permitirá analizar el estado de las losetas térmicas, que protegen a Starship durante el reingreso atmosférico.

La misión constituye una prueba central para el sistema que SpaceX proyecta utilizar para transportar grandes cargas a órbita y para futuras operaciones vinculadas al programa Artemis de la NASA, incluida una versión lunar de Starship.

Temas Relacionados

StarshipSpaceXmisión espacialStarlink

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las columnas de hielo de una luna de Saturno tienen sustancias de un océano oculto y podrían facilitar la búsqueda de vida

Dos investigaciones analizaron partículas expulsadas al espacio y comprobaron que pueden separar y reunir compuestos químicos en cantidades detectables

Las columnas de hielo de una luna de Saturno tienen sustancias de un océano oculto y podrían facilitar la búsqueda de vida

Cómo usa la inteligencia artificial los sonidos de los animales para detectar patrones de comunicación

Los científicos de la Universidad Tecnológica de Kaunas analizan grabaciones, conducta y entorno para vincular vocalizaciones con situaciones específicas, una tarea que supera la revisión manual de grandes volúmenes de audio

Cómo usa la inteligencia artificial los sonidos de los animales para detectar patrones de comunicación

Ciclogénesis en camino: el fenómeno que marcará un cierre de septiembre con alertas en gran parte del país

La inestabilidad se extenderá desde Cuyo hasta el noreste argentino, mientras el Área Metropolitana de Buenos Aires podría registrar chaparrones, tormentas aisladas y un marcado descenso de temperatura. En algunas zonas, los acumulados podrían superar los 100 milímetros

Ciclogénesis en camino: el fenómeno que marcará un cierre de septiembre con alertas en gran parte del país

Qué es la miopatía por captura que puso en peligro a un águila calva y cómo logró volver a la naturaleza

El ave logró liberarse tras quedar atrapada boca abajo en un árbol, pero terminó exhausta en el suelo y requirió 10 días de atención veterinaria en Wisconsin. El video de su liberación

Qué es la miopatía por captura que puso en peligro a un águila calva y cómo logró volver a la naturaleza

La NASA busca anticipar el clima de mundos lejanos: los tres patrones atmosféricos que ya detectó el telescopio espacial James Webb

Las mediciones infrarrojas revelaron variaciones térmicas y nubes en una enana marrón, mientras Nancy Grace Roman pondrá a prueba una tecnología para obtener imágenes directas de planetas junto a sus estrellas

La NASA busca anticipar el clima de mundos lejanos: los tres patrones atmosféricos que ya detectó el telescopio espacial James Webb
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 28 de septiembre: Gobierno de México anticipa certificado laboral obligatorio para exportar aguacate con trabajadores registrados ante el IMSS

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 28 de septiembre: Gobierno de México anticipa certificado laboral obligatorio para exportar aguacate con trabajadores registrados ante el IMSS

¿Fue actuada? Acusan a Aaron Mercury y Naim Darrechi de fingir su pelea en Ring Royale 2

Lomas de Zamora: perdió el control del colectivo con pasajeros a bordo y se incrustó en el frente de una casa

Apertura 2026: cuándo vuelve la Liga MX y qué partidos de la jornada 11 van por TV abierta

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 28 de septiembre: tránsito lento en ambos sentidos de Avenida Constituyentes

DEPORTES

Juega en la selección que está penúltima en el ranking FIFA, tiene el pelo más largo del mundo y por su cabello hizo expulsar a dos rivales

Juega en la selección que está penúltima en el ranking FIFA, tiene el pelo más largo del mundo y por su cabello hizo expulsar a dos rivales

La particular celebración de un entrenador tras ganar un partido que recorre el mundo: se pasó la sangre de un jugador por la cara

Tiene 16 años, ganó cinco medallas en los Juegos Suramericanos y hace rifas para poder competir en el Mundial de gimnasia

El ataque de furia de una figura del tenis: golpeó su mano contra una caja y terminó con los dedos cubiertos de sangre

La historia de sacrificio y sufrimiento de Enner Valencia, el héroe de Boca ante Racing

ENTRETENIMIENTO

Madonna genera preocupación tras incómodo momento en los MTV VMAs 2026: “Qué vergüenza, no tiene ni idea”

Madonna genera preocupación tras incómodo momento en los MTV VMAs 2026: “Qué vergüenza, no tiene ni idea”

Selena Gomez y su deseo de ser madre: qué riesgos implica un embarazo para una paciente con lupus

Los divorcios más caros de la historia: qué se sabe de los acuerdos de Bezos, Gates, Madonna y Mel Gibson y cuánto de cada cifra es solo una estimación

Rod Stewart se despide de los escenarios: confirmó su última gira por Reino Unido y Europa en 2027

Scarlett Johansson, Adam Driver y Miles Teller hablaron sobre el desafío de grabar “Paper Tiger” en espacios reducidos