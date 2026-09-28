La actividad económica de CABA cayó 0,2% en el segundo trimestre: cuáles fueron los sectores más golpeados

El comercio cayó 2,2% interanual en CABA

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La actividad económica en la Ciudad de Buenos Aires mostró un crecimiento interanual de apenas 0,3% durante el segundo trimestre de 2026. El dato refleja una fuerte desaceleración respecto de los trimestres anteriores y, en la comparación con los primeros tres meses del año, la economía registró una caída de 0,2% tanto en la serie desestacionalizada como en la tendencia-ciclo.

Así lo informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (Idecba), en la publicación de su estimación preliminar del Producto Geográfico Bruto (PGB) de la Ciudad. El informe señala que la desaceleración de la actividad comenzó a hacerse visible durante el tercer trimestre de 2025.

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En ese período, el PGB había crecido 4,4% interanual, mientras que en el cuarto trimestre la expansión se redujo a 2,9%. Ya en el primer trimestre de 2026, el incremento interanual fue de apenas 0,8%, hasta llegar al 0,3% registrado entre abril y junio.

“El detalle sectorial del PGB durante el segundo trimestre muestra un desempeño dispar de los sectores económicos”, señaló el Idecba.

La intermediación financiera volvió a ubicarse entre las actividades con mayor expansión, con un crecimiento interanual de 7,7%. Según el organismo estadístico porteño, dentro de este sector se destacaron las sociedades gerentes de fondos comunes de inversión, los agentes y sociedades de bolsa y las actividades de intermediación monetaria y financiera de entidades bancarias y no bancarias.

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También tuvieron variaciones positivas el transporte, almacenamiento y comunicaciones, que avanzó 0,9%, impulsado principalmente por los servicios de gestión y logística vinculados al transporte de mercancías y por el transporte automotor de pasajeros a través de taxis y remises.

Variación del producto bruto geográfico por sectores en la Ciudad de Buenos Aires durante el segundo trimestre de 2026

La construcción, por su parte, creció 0,3% frente al mismo trimestre de 2025, mientras que hotelería y restaurantes registró una suba de 0,8%.

En el otro extremo, algunos de los sectores de mayor peso en la economía porteña mostraron retrocesos. El comercio cayó 2,2% interanual, asociado principalmente a la menor actividad en la venta mayorista de productos farmacéuticos, veterinarios, cosméticos y de perfumería, instrumental médico y odontológico y artículos ortopédicos. También incidió el desempeño de la venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas.

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La industria manufacturera también terminó el trimestre en terreno negativo, con una contracción de 1,8%. El informe vincula este resultado con la evolución desfavorable de la fabricación de prendas de vestir y de otros productos químicos, de caucho y plástico.

A su vez, los servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler retrocedieron 0,7%, mientras que los servicios comunitarios, sociales y personales disminuyeron 3,3%.

En términos acumulados, la economía de la Ciudad registró durante el primer semestre de 2026 un crecimiento de 0,6% respecto del mismo período del año anterior. La cifra marca una diferencia significativa frente al desempeño de 2025, cuando el PGB había acumulado una expansión de 4,4%.

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El desempeño en la Ciudad va en línea con lo ocurrido a nivel nacional: según el Indec, el Producto Interno Bruto (PBI) retrocedió 0,6% en el segundo trimestre de 2026 respecto del trimestre anterior, aunque registró un crecimiento interanual del 2% y acumuló una expansión del 2,2% durante el primer semestre.

La economía de la Ciudad registró durante el primer semestre de 2026 un crecimiento de 0,6% respecto del mismo período del año anterior

La actividad económica estuvo impulsada principalmente por el dinamismo de las exportaciones, que aumentaron 13,7% interanual, mientras que la inversión fija cayó 11,1%, debido a fuertes reducciones en maquinaria, equipo y transporte.

A nivel sectorial, la pesca, la minería y la agricultura registraron los mayores incrementos, en contraste con las caídas de la industria manufacturera y la administración pública, mientras que el sector comercial permaneció estancado.

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En julio tampoco hubo señales de repunte: la actividad económica, según el el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), registró una caída intermensual de 2,9% y de 1,4% en términos interanuales.

El cuadro sectorial del Indec mostró que 8 de las 15 ramas de actividad registraron caídas frente a julio de 2025. Comercio e industria manufacturera explicaron en conjunto una resta de 1,3 puntos porcentuales en la variación interanual del EMAE. También retrocedieron la construcción y la intermediación financiera. En contrapartida, pesca, minería y agricultura tuvieron desempeños positivos, aunque no lograron compensar el impacto negativo de los sectores más vinculados al mercado interno.

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