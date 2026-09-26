La mujer que fue despedida por Steve Jobs hasta cinco veces: “Siempre estaré agradecida”

Jobs despidió a Cunningham hasta cinco veces a lo largo de su vínculo profesional en Apple. (Europa Press)

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Andy Cunningham, experta en marketing y fundadora de Cunningham Collective, formó parte del equipo que lanzó la Macintosh en 1984. Durante los años en que trabajó junto a Steve Jobs, cofundador de Apple, vivió una situación que se repitió en varias ocasiones: el ejecutivo la despidió hasta cinco veces, según relató la propia Cunningham en una entrevista con Business Insider.

Cunningham recordó el episodio que marcó el último de esos despidos. Fue convocada a la oficina de Jobs mientras trabajaba en el proyecto del Macintosh, con el temor de que la relación laboral llegara a su fin. La reunión terminó en una sala de conferencias junto a la directora de finanzas de Apple, quien le comunicó que su desempeño era deficiente y que la empresa prescindiría de sus servicios.

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Cunningham le recordó a la directiva que Apple mantenía una deuda pendiente con ella de 35.000 dólares. La respuesta fue tajante: la compañía no tenía intención de pagar, dado que consideraba que su trabajo no lo ameritaba.

Andy Cunningham trabajó junto a Steve Jobs durante el desarrollo y lanzamiento de la Macintosh en 1984. (EFE)

El consejo que cambió la conversación

Ante ese panorama, Cunningham consultó con un colega sobre cómo proceder para recuperar el dinero adeudado. Este le advirtió que, si pretendía que Jobs le pagara, necesitaba ofrecerle algo de valor para él. Cunningham respondió que no contaba con nada que pudiera interesarle al cofundador de Apple.

Fue entonces cuando Regis McKenna, su amigo, le señaló el activo que tenía en sus manos: su vínculo con la prensa especializada. Con ese argumento, Cunningham consiguió una reunión directa con Jobs, gestionada gracias a su relación con la directora financiera de la compañía.

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En ese encuentro, le planteó la situación sin rodeos: le debía 35.000 dólares, necesitaba ese dinero para su nueva empresa y exigía un cheque por la suma pendiente. Jobs se negó en un primer momento. Cunningham insistió y le explicó el motivo de su firmeza.

Apple fue cofundada por Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne en 1976. (Reuters)

“Bueno, para que lo sepas, Steve, recibo unas 30 o 40 llamadas a la semana de la prensa de negocios con los que hemos estrechado lazos en los últimos dos años preguntándome qué clase de tipo eres para trabajar y, de momento, les digo cosas muy agradables”, relató Cunningham en declaraciones a Business Insider. Jobs extendió el cheque de inmediato y la recontrató en el acto.

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Un patrón que se repitió varias veces

A partir de ese episodio, Jobs estuvo tentado de despedirla en más ocasiones, aunque finalmente no llegó a concretarlo. Cunningham reconoció que sería razonable pensar que guardara algún resentimiento hacia el cofundador de Apple, pero aseguró que su sentimiento es el opuesto.

“Lanzaba cosas a la gente, nada pesado, pero tiraba fajos de papel, les insultaba, criticaba su ropa. Hizo todas esas cosas. Lo que hizo a ciertas personas fue obligarnos a que nos esforzásemos aún más y tratásemos de ser aún mejores, pero a algunas las destruyó”, afirmó Cunningham en la misma entrevista con Business Insider.

Cunningham logró que Jobs le extendiera el cheque adeudado y la recontratara de inmediato. (AP)

La gratitud pese a la exigencia

Cunningham se ubicó entre quienes lograron sobrellevar el estilo de liderazgo de Jobs sin verse afectadas negativamente por él. “Afortunadamente para mí, fui de las primeras y le estoy eternamente agradecida por la experiencia, porque ahora soy mucho mejor en lo que hago de lo que habría sido sin él”, sostuvo.

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La empresaria, que continúa al frente de su consultora de marketing y publicó un libro sobre posicionamiento titulado Get to Aha!, describió a Jobs como una figura capaz de exigir al máximo a quienes lo rodeaban. Según su testimonio, ese nivel de exigencia llevó a algunos colaboradores a alcanzar metas que antes consideraban inalcanzables, mientras que a otros los superó por completo.