Meta y YouTube quitan la restricción a la publicidad del documental que critica a Elon Musk

Meta y YouTube aceptaron emitir la publicidad del documental Musk tras rechazarla en un principio. (REUTERS/Evan Vucci)

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Meta y YouTube confirmaron que aceptarán anunciar el documental Musk, dirigido por Alex Gibney, luego de haber rechazado inicialmente esas publicidades por considerarlas contenido político.

La marcha atrás llegó un día después de que The Hollywood Reporter publicara que Meta, YouTube, TikTok y la red X, propiedad de Elon Musk, se habían negado a correr avisos pagos para el tráiler de la película.

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“Esto fue un error y estamos restaurando los anuncios”, dijo un vocero de Meta en un comunicado enviado a TheWrap el sábado.

YouTube emitió una explicación distinta a través de su cuenta oficial. “El tráiler siempre estuvo disponible en YouTube. Cuando se envió como anuncio, fue restringido temporalmente por nuestro sistema. Tras la revisión, el anuncio fue habilitado para funcionar”, señaló la plataforma de Google.

Meta calificó como un error la cancelación de los anuncios y restauró la campaña publicitaria del filme. (REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo)

Cuál es el origen del rechazo de la publicidad del documental

Según The Hollywood Reporter, Meta, TikTok y YouTube habían justificado el bloqueo por tratarse de contenido político, una categoría sujeta a distintas restricciones en cada plataforma.

Meta había anunciado el año pasado que dejaría de aceptar publicidad política en la Unión Europea, mientras que TikTok directamente no admite ese tipo de avisos en ningún mercado.

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No quedó claro, sin embargo, de qué manera el tráiler de un documental podía encuadrarse como publicidad de campaña electoral. El distribuidor estadounidense del filme, Bleecker Street, había dicho a The Hollywood Reporter que apeló los rechazos de las plataformas.

Elon Musk cuestionó en la red social X al cineasta Alex Gibney por su trabajo en el documental. (EFE/EPA/ETIENNE LAURENT)

El rechazo de X resultó menos sorpresivo: Musk, dueño de esa red social, había escrito públicamente que “la mierda de perro merece más respeto que Gibney”, en referencia al director del documental.

Un estreno con repercusión previa

Musk, de casi cuatro horas de duración, se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Venecia a comienzos de septiembre y recibió críticas mayormente favorables.

Gibney había dirigido antes documentales como Going Clear, sobre la Iglesia de la Cienciología, y The Inventor, centrado en Elizabeth Holmes y el caso Theranos, además de una película sobre Steve Jobs.

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El filme Musk tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cine de Venecia con una duración de casi cuatro horas. (Foto AP)

Pese a la buena recepción crítica, The Hollywood Reporter también informó que Universal Pictures dudaba sobre su compromiso de distribuir el filme a nivel internacional, por temor a molestar a la administración de Donald Trump. Universal aclaró luego que estrenará el documental en salas, aunque todavía define su estrategia de lanzamiento.

TikTok y X no respondieron a los pedidos de comentario de TechCrunch ni confirmaron si revertirán su postura sobre los anuncios del documental.