Tecno

Meta y YouTube quitan la restricción a la publicidad del documental que critica a Elon Musk

En X el contenido sobre el documental fue bloqueado y cuestionado por el dueño de Tesla y SpaceX

Meta y YouTube aceptaron emitir la publicidad del documental Musk tras rechazarla en un principio. (REUTERS/Evan Vucci)
Meta y YouTube aceptaron emitir la publicidad del documental Musk tras rechazarla en un principio. (REUTERS/Evan Vucci)
Guardar

Meta y YouTube confirmaron que aceptarán anunciar el documental Musk, dirigido por Alex Gibney, luego de haber rechazado inicialmente esas publicidades por considerarlas contenido político.

La marcha atrás llegó un día después de que The Hollywood Reporter publicara que Meta, YouTube, TikTok y la red X, propiedad de Elon Musk, se habían negado a correr avisos pagos para el tráiler de la película.

PUBLICIDAD

“Esto fue un error y estamos restaurando los anuncios”, dijo un vocero de Meta en un comunicado enviado a TheWrap el sábado.

YouTube emitió una explicación distinta a través de su cuenta oficial. “El tráiler siempre estuvo disponible en YouTube. Cuando se envió como anuncio, fue restringido temporalmente por nuestro sistema. Tras la revisión, el anuncio fue habilitado para funcionar”, señaló la plataforma de Google.

Meta calificó como un error la cancelación de los anuncios y restauró la campaña publicitaria del filme. (REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo)
Meta calificó como un error la cancelación de los anuncios y restauró la campaña publicitaria del filme. (REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo)

Cuál es el origen del rechazo de la publicidad del documental

Según The Hollywood Reporter, Meta, TikTok y YouTube habían justificado el bloqueo por tratarse de contenido político, una categoría sujeta a distintas restricciones en cada plataforma.

Meta había anunciado el año pasado que dejaría de aceptar publicidad política en la Unión Europea, mientras que TikTok directamente no admite ese tipo de avisos en ningún mercado.

PUBLICIDAD

No quedó claro, sin embargo, de qué manera el tráiler de un documental podía encuadrarse como publicidad de campaña electoral. El distribuidor estadounidense del filme, Bleecker Street, había dicho a The Hollywood Reporter que apeló los rechazos de las plataformas.

Elon Musk cuestionó en la red social X al cineasta Alex Gibney por su trabajo en el documental. (EFE/EPA/ETIENNE LAURENT)
Elon Musk cuestionó en la red social X al cineasta Alex Gibney por su trabajo en el documental. (EFE/EPA/ETIENNE LAURENT)

El rechazo de X resultó menos sorpresivo: Musk, dueño de esa red social, había escrito públicamente que “la mierda de perro merece más respeto que Gibney”, en referencia al director del documental.

Un estreno con repercusión previa

Musk, de casi cuatro horas de duración, se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Venecia a comienzos de septiembre y recibió críticas mayormente favorables.

Gibney había dirigido antes documentales como Going Clear, sobre la Iglesia de la Cienciología, y The Inventor, centrado en Elizabeth Holmes y el caso Theranos, además de una película sobre Steve Jobs.

El filme Musk tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cine de Venecia con una duración de casi cuatro horas. (Foto AP)
El filme Musk tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cine de Venecia con una duración de casi cuatro horas. (Foto AP)

Pese a la buena recepción crítica, The Hollywood Reporter también informó que Universal Pictures dudaba sobre su compromiso de distribuir el filme a nivel internacional, por temor a molestar a la administración de Donald Trump. Universal aclaró luego que estrenará el documental en salas, aunque todavía define su estrategia de lanzamiento.

TikTok y X no respondieron a los pedidos de comentario de TechCrunch ni confirmaron si revertirán su postura sobre los anuncios del documental.

Temas Relacionados

MetaYouTubeElon MuskPublicidadDocumentalXAplicacionesTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Apple deberá pagar 5.700 millones de dólares por usar una patente sin autorización

La tecnología usada en iPhone es una que permite transductores táctiles que generan vibraciones

Apple deberá pagar 5.700 millones de dólares por usar una patente sin autorización

Ataque de IA a Hugging Face: Así lograron los agentes de OpenAI burlar las barreras de seguridad

Los programas informáticos intentaron enviar mensajes e instrucciones a softwares rivales como Claude o DeepSeek, buscando resolver captchas y compartir claves de acceso sin autorización

Ataque de IA a Hugging Face: Así lograron los agentes de OpenAI burlar las barreras de seguridad

Criptomonedas: cuál es su precio en el mercado este domingo 27 de septiembre

Así se han movido las criptomonedas en las últimas horas

Criptomonedas: cuál es su precio en el mercado este domingo 27 de septiembre

Ranking de tendencias en YouTube Argentina: los 10 videos más reproducidos

Google compró YouTube en el 2006 por un valor de 1650 millones de dólares; en ese entonces se visualizaban 100 millones de videos al día

Ranking de tendencias en YouTube Argentina: los 10 videos más reproducidos

Cuál es la única plataforma autorizada para ver Las Guerreras K-pop y por qué es peligroso buscar otras opciones

Las apps piratas suelen carecer de los controles de seguridad que exigen tiendas como Google Play o App Store

Cuál es la única plataforma autorizada para ver Las Guerreras K-pop y por qué es peligroso buscar otras opciones

DEPORTES

La argentina Ailín Pérez venció a la brasileña Dumont en UFC: su reacción y la desafiante respuesta tras recibir preservativos de su rival

La argentina Ailín Pérez venció a la brasileña Dumont en UFC: su reacción y la desafiante respuesta tras recibir preservativos de su rival

El fuerte respaldo de un referente de la Fórmula 1 para Franco Colapinto tras chocar a Gasly: “Tienes que admirarlo”

El día que el posible título de Reutemann obligó a jugar por la mañana un Superclásico lleno de figuras

Juega en la Juventus, puede elegir entre cuatro selecciones y fue citado por Argentina: “Estoy agradecido”

La inesperada respuesta de Tom Cruise al recibir la camiseta de un equipo argentino durante la presentación de su nueva película

TELESHOW

Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana a horas del estreno de MasterChef: “La edición anterior dejó la vara muy alta”

Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana a horas del estreno de MasterChef: “La edición anterior dejó la vara muy alta”

Lali volvió a hacer historia y brilló en su tercer River: Tini vestida de novia, lágrimas y un guiño a Fito Páez

En fotos: Lali reunió a las máximas figuras del pop argentino y homenajeó a Madonna en una noche inolvidable

Las Trillizas de Oro regresaron al público infantil con un libro mágico y canciones renovadas: “Estamos felices”

El músico detrás del fenómeno del abuelo Coqui y sus consejos: “Nunca sabés hasta dónde puede llegar una canción”

INFOBAE AMÉRICA

La pesca cubana cayó a la mitad en cuatro años y limita el acceso de la población, según Food Monitor Program

La pesca cubana cayó a la mitad en cuatro años y limita el acceso de la población, según Food Monitor Program

Israel abatió al terrorista que secuestró a dos de los rehenes símbolo de la masacre del 7 de octubre

Cómo Nicaragua pasó de derrocar una dictadura a construir otra: represión, apatridia y sanciones a más de 80 entidades

Dos dominicanos fueron extraditados a Miami por una causa federal de narcotráfico

Honduras: Represa Los Laureles aumenta su nivel a 28.89% mientras La Concepción continúa en estado crítico en Tegucigalpa