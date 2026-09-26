Sergio Massa volvió a enviar un mensaje para la unidad del peronismo: “Abramos los brazos”

La actividad del Frente Renovador, en el NEA. En el centro, el presidente del partido, Diego Giuliano

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Todas las piezas del peronismo se mueven ante la chance de regresar al gobierno en 2027. Y en eso está Sergio Massa. En dos actos partidarios en el interior del país, el dirigente del Frente Renovador (FR) volvió a mostrarse como un “arquitecto de la unidad” de cara a las elecciones presidenciales del año próximo.

Así lo dejaron en claro los referentes que comparten el partido fundado por el tigrense y ex ministro de Economía, que lo secundaron en actividades proselitistas en el nordeste argentino y en el sur de la provincia de Buenos Aires. En ese marco, Massa pidió “construir propuestas con mirada federal” y “trabajar por la unidad del peronismo y de los argentinos”.

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La reunión regional del NEA, realizada en Resistencia con referentes de Chaco, Corrientes y Misiones, organizó comisiones para definir un programa de desarrollo para las tres provincias. Las conclusiones incluyeron obras de infraestructura vial y energética, inversiones en ciencia y tecnología para agregar valor a las economías regionales y el programa nacional “Mi Primer Empleo Joven”.

La legisladora nacional Sabrina Selva cuestionó las consecuencias sociales de la gestión nacional: “Este gobierno deja a la mitad de los argentinos y argentinas afuera. Tenemos un desafío enorme desde el Frente Renovador, de pensar ese proyecto de país que vamos a tener que construir de cara a lo que nos va a dejar Milei”.

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Las propuestas también contemplaron políticas habitacionales municipales para evitar que los jóvenes deban dejar sus territorios. En materia sanitaria, los participantes señalaron la falta de presupuesto, medicamentos y profesionales, además del cierre de salitas de atención.

El presidente del partido y diputado nacional, Diego Giuliano, sostuvo que el espacio debe enfrentar un modelo que definió como orientado a una minoría. “Tenemos que resistir a este proyecto de país extranjerizante, proyecto para una minoría de argentinos cada vez más ricos y una mayoría cada vez más pobre”, afirmó, y agregó que “hay 20 millones de argentinos con deudas y Milei nos llevó a esta situación de desgarro de la matriz productiva de la Argentina”.

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En una clara alusión a Massa como potencial competidor en la interna peronista, el legislador exhortó: “El Frente Renovador tiene el mejor candidato para resolver los problemas de la Argentina”. En la misma línea se pronunció la diputada provincial de Chaco Katia Blanc definió al ex ministro de Economía como “el arquitecto de la unidad” y afirmó que el dirigente “tiene perfectamente claro que el adversario es Javier Milei y que en la provincia la gente está agotada: los jubilados, los docentes, el personal de salud, los estudiantes”.

La formación docente permanente, con orientación vocacional y salida laboral, fue otro de los puntos analizados en Resistencia. El encuentro propuso, además, revalorizar la cultura y el turismo a partir de la identidad compartida por Chaco, Corrientes y Misiones. Desde esa mirada, Blanc afirmó que Milei considera que el NEA “es la periferia del país” y cuestionó el hecho de que “conoce más Estados Unidos que su propio país”. Y rechazó que el peronismo sea entendido como una expresión ligada al pasado. “No consideramos al peronismo como un lugar de nostalgia. Cada vez hay más gente que se suma a este espacio: un espacio firme, amplio, y que tiene claro que el enemigo es Milei”, expresó.

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El cierre de Sergio Massa y la proclama por la unidad

En Carmen de Patagones, las diputadas nacionales Cecilia Moreau y Jimena López, junto con la diputada provincial Sofía Vanelli, participaron de un encuentro de la Sexta Sección electoral. La jornada contó con la presencia del intendente local, Ricardo Marino.

También asistieron la intendenta de Tornquist, Estefanía Bordoni; el exintendente de ese distrito, Pino Bordoni; el senador provincial y exintendente de Bolívar, Marcos Pisano; y el intendente de Saavedra, Matías Nebot, entre otros dirigentes.

Cecilia Moreau y otros dirigentes del FR, en Carmen de Patagones

Los participantes analizaron el impacto de las políticas regresivas del Gobierno nacional sobre la provincia de Buenos Aires, con atención particular a la reciente modificación de la Ley de Zonas Frías y sus efectos sobre los bonaerenses. El encuentro planteó la necesidad de consolidar la unidad del peronismo como una opción competitiva y transformadora para las elecciones de 2027.

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En ese ámbito, Massa cerró la jornada con un mensaje dirigido a los presentes: “Es muy importante que tengamos la capacidad de pensar a la Argentina de manera federal, que el interior se haga valer”. El líder del Frente Renovador convocó a ampliar esa perspectiva y concluyó: “Abramos los brazos, trabajemos por la unidad del peronismo, pero sobre todas las cosas por la unidad de todos los argentinos”.