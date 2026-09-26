Meta anuncia construcción de cable submarino de internet con capacidad de 1 petabit por segundo

Petal recorrerá cerca de 7.000 kilómetros (4.300 millas) bajo el Atlántico para conectar Estados Unidos con Francia. (Referencial/EFE)

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Meta anunció la construcción de Petal, un cable submarino que conectará Estados Unidos y Francia a través del Atlántico y que se convertirá en el primer sistema de este tipo capaz de transferir un petabit de datos por segundo, el equivalente a un millón de gigabits. La infraestructura, que se extenderá a lo largo de aproximadamente 7.000 kilómetros (4.300 millas), tiene su puesta en marcha prevista para 2029.

Los sistemas transatlánticos tradicionales operan en la escala de los terabits por segundo, mientras que Petal apunta a alcanzar capacidad de petabit, una diferencia de magnitud que la compañía describe como un salto técnico sin precedentes en el sector. Para lograrlo, Meta recurrió a la tecnología de fibra multinúcleo (multicore), que duplica los 24 pares de fibra utilizados en su anterior sistema Anjana hasta 48 canales espaciales.

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La empresa explicó que este diseño permite transportar el doble de datos sin necesidad de construir el doble de cables. “Normalmente, transportar el doble de datos implica construir el doble de cables, utilizar el doble de fibra, materiales y recursos. Sin embargo, el diseño de Petal permite la transferencia del doble de datos sin un aumento proporcional en la potencia ni en la infraestructura física”, detalló la compañía.

Meta trabaja junto a NEC Corporation y Sumitomo Electric Industries en el desarrollo técnico del cable. (Reuters)

El sistema también incorpora un diseño de repetidores de menor consumo energético que posibilita alimentar toda la red desde un único punto, lo que según la empresa aporta mayor resiliencia frente a fallos.

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Un volumen de datos capaz de abastecer a tres cuartas partes del planeta

Según las estimaciones de Meta, la capacidad de Petal alcanzaría para que el 75% de la población mundial transmita música de manera simultánea. La compañía calcula, además, que la velocidad del cable sería alrededor de 3,3 millones de veces más rápida que una conexión doméstica de banda ancha promedio en Estados Unidos.

Bajo ese parámetro, Petal podría trasladar a otro continente cada canción publicada comercialmente en la historia en menos de un segundo, de acuerdo con los cálculos difundidos por la empresa.

Orange participará en la instalación de Petal sobre la costa atlántica francesa. (Referencial/Reuers)

Meta se asoció con NEC Corporation y Sumitomo Electric Industries para el desarrollo y despliegue de Petal. “Alcanzar una capacidad de un petabit por segundo en un sistema submarino transoceánico representa un hito tecnológico importante en la historia de las telecomunicaciones globales”, afirmó Eduardo Mateo, director de Estrategia de la División de Redes Submarinas de NEC Corporation.

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Por su parte, Takehiko Okada, gerente general de la División de Fibra Óptica y Cable de Sumitomo Electric Industries, vinculó el desarrollo de la nueva fibra de dos núcleos con la expansión de las redes globales a largo plazo: “Estamos comprometidos con apoyar la expansión de la red global, esencial para lograr un futuro altamente digital”.

Meta también confirmó que trabajará junto a la empresa francesa Orange en los planes de instalación de Petal en la costa atlántica de Francia. Alex-Handrah Aime, vicepresidenta de Inversiones en Red de Meta, señaló que la compañía continúa apostando por este tipo de infraestructura: “Meta continúa invirtiendo en infraestructura digital, como los cables submarinos, porque son fundamentales para ofrecer los servicios de alta calidad que nuestros usuarios finales esperan”.

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Los cables submarinos transportan actualmente el 99% del tráfico intercontinental de datos en el mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cables submarinos transportan el 99% del tráfico intercontinental

De acuerdo con datos de Meta, los cables tendidos en el lecho marino sostienen aproximadamente el 99% del tráfico intercontinental de datos a nivel mundial, un flujo que abarca desde comunicaciones personales hasta servicios digitales esenciales. La compañía atribuye la relevancia de este tipo de proyectos al aumento sostenido del consumo digital, impulsado en parte por la expansión de las herramientas de inteligencia artificial.

Petal se suma a una lista de más de 20 proyectos de cables submarinos respaldados por Meta, entre los que se encuentra el Proyecto Waterworth. La compañía sostiene que duplicará la capacidad transoceánica existente sin necesidad de agregar equipos de potencia adicionales ni nuevas estructuras físicas, aunque esa afirmación aún no fue verificada fuera de pruebas controladas.

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El cumplimiento del plazo previsto para 2029 dependerá de las aprobaciones regulatorias, los permisos oceánicos y los tiempos de fabricación, procesos que suelen extenderse en proyectos de esta escala.