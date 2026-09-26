Los carros Waymo sin conductor de Google lograron 82% menos accidentes con lesiones que los cometidos por humanos al volante

Waymo analizó 271 millones de millas recorridas sin conductor en Atlanta, Austin, Phoenix, Los Ángeles y el área de la Bahía de San Francisco hasta junio de 2026. (Reuters)

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Los vehículos autónomos de Waymo registraron un 82% menos de accidentes con lesiones que los provocados por conductores humanos, según el informe de seguridad más reciente que la compañía divulgó con datos propios. La filial de Alphabet, matriz de Google, presentó estas cifras en momentos en que reguladores y autoridades locales de Estados Unidos debaten el impacto de los autos sin conductor en la seguridad vial y en la economía urbana.

El reporte analiza 271 millones de millas recorridas sin conductor humano en cinco ciudades estadounidenses hasta finales de junio, una cifra 50 millones de millas superior a la de su informe anterior.

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Atlanta, Austin, Phoenix, Los Ángeles y el área de la Bahía de San Francisco concentran ese recorrido, equivalente, según la empresa, a más de 300 vidas completas de conducción humana, si se calcula que una persona conduce en promedio 850.000 millas a lo largo de su vida.

Los accidentes con peatones que derivaron en lesiones cayeron un 93% en los vehículos autónomos de la empresa. (Reuters)

Las cifras que respaldan el argumento de seguridad de la empresa

De acuerdo con los datos recopilados por Waymo, sus vehículos registraron una reducción del 95% en choques que provocan lesiones graves o peores, en comparación con conductores humanos. También reportó un 93% menos de accidentes con peatones que terminan en lesiones, un 86% menos en el caso de ciclistas y un 82% menos en incidentes con motociclistas.

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La compañía opera cerca de 4.000 vehículos en más de 10 ciudades de Estados Unidos y recorre aproximadamente dos millones de millas sin conductor por semana, mientras realiza más de 500.000 viajes pagos semanales.

Pese a ese volumen de operación, el total de millas recorridas por Waymo sigue siendo marginal frente a los tres billones de millas que conducen los humanos cada año solo en Estados Unidos, lo cual limita las comparaciones directas entre ambos sistemas de conducción.

Alphabet, matriz de Google y Waymo, respalda la difusión de estos datos en medio del debate regulatorio sobre autos sin conductor en Estados Unidos. (Reuters)

A pesar de los resultados que difunde la empresa, algunas de las ciudades más grandes del país se mantienen reticentes a autorizar la operación de Waymo en sus calles. Los funcionarios de esas jurisdicciones citan preocupaciones por interrupciones en el tráfico y la posible pérdida de empleos vinculados a la conducción tradicional.

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La compañía espera que la insistencia en mostrar reducciones sostenidas de lesiones y muertes en las vías contribuya a persuadir a quienes todavía se muestran escépticos frente a la tecnología.

Una tendencia similar

Un estudio del Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) citado por The Verge encontró que los vehículos sin conductor de Waymo registraron un 68% menos de choques que los conductores humanos. Sin embargo, David Harkey, presidente del IIHS, advirtió en un comunicado que el sistema actual de recopilación de datos “no es suficientemente bueno para permitir un monitoreo continuo de una expansión a gran escala”.

Waymo opera cerca de 4.000 vehículos en más de 10 ciudades y realiza más de 500.000 viajes pagos por semana. (Reuters)

Especialistas de instituciones académicas como la Universidad Johns Hopkins señalan que la ausencia de estándares uniformes dificulta comparar cifras entre distintas compañías de conducción autónoma.

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Otros críticos advierten que contrastar vehículos con sensores costosos y tecnología avanzada frente al parque automotor humano promedio, que incluye autos antiguos o conductores distraídos, demuestra sobre todo la eficacia del frenado automático de emergencia, más que una superioridad explícita del software autónomo.

Phil Koopman, especialista en seguridad de la Universidad Carnegie Mellon, sostuvo además que los tableros de seguridad agregados pueden funcionar como material de relaciones públicas que minimiza casos límite del mundo real, embotellamientos vergonzosos e incidentes menores.

Un estudio del Insurance Institute for Highway Safety halló un 68% menos de choques por milla en los autos de Waymo frente a los humanos. (Reuters)

El reporte federal registra 797 choques en seis meses

Además de sus propios informes, Waymo está obligada a reportar los accidentes al gobierno federal bajo una orden general vigente desde 2021, que define un choque como cualquier contacto físico con otro vehículo, persona o propiedad. Según esos registros, los vehículos de la compañía se vieron involucrados en 797 choques en todas las ciudades donde opera entre marzo y septiembre de 2026.

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La empresa reportó una muerte durante ese período: un peatón en Dallas fue atropellado por un conductor humano y, tras el impacto, rebotó contra el pavimento hasta chocar con un vehículo de Waymo.