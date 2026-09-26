Tecno

Médico usó chatbot de IA para ayudar a diagnosticar el cáncer raro de su esposa

Munjal Shroff, psiquiatra en Atlanta, utilizó el asistente para organizar la información médica de su esposa y hoy es inversor de la startup

Healz AI recomendó buscar una segunda opinión en el MD Anderson Cancer Center, lo que permitió llegar al diagnóstico correcto. (Reuters)
Healz AI recomendó buscar una segunda opinión en el MD Anderson Cancer Center, lo que permitió llegar al diagnóstico correcto. (Reuters)
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Un psiquiatra de Atlanta recurrió a un chatbot de inteligencia artificial para ayudar a diagnosticar el linfoma de células T, un cáncer poco frecuente, que padece su esposa. Munjal Shroff terminó por convertirse en inversor de la aplicación después de que esta orientara el proceso que derivó en el diagnóstico correcto.

Los síntomas comenzaron en el otoño de 2025: sarpullidos, picazón, fatiga y ganglios linfáticos inflamados. Tras consultar a varios médicos y someterse a numerosos estudios, la pareja no lograba obtener una respuesta clara sobre la enfermedad. Shroff necesitaba una herramienta que lo ayudara a organizar la información médica acumulada y comenzó a buscar una aplicación de inteligencia artificial orientada a la salud.

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La aplicación recomendó una segunda opinión médica

Esa búsqueda lo llevó a Healz AI, un asistente de salud que, según contó Shroff a Business Insider, resultó decisivo en el proceso. En ese momento, los médicos de su esposa sospechaban de una condición autoinmune, como el lupus, aunque no descartaban el cáncer. Healz coincidió con esa evaluación inicial y no concluyó de inmediato que se tratara de una enfermedad oncológica.

Computadora portátil moderna en un escritorio oscuro. Su pantalla muestra una interfaz conversacional con texto desenfocado. Ambiente nocturno con iluminación sutil.
La aplicación, lanzada en fase beta en 2025, está diseñada para acompañar a pacientes con cáncer durante el diagnóstico y el tratamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cambio, recomendó buscar una opinión en el MD Anderson Cancer Center, de la Universidad de Texas, indicación que finalmente permitió llegar al diagnóstico. La aplicación también sugirió un especialista concreto de ese centro para el tratamiento.

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Shroff consideró que los médicos locales fueron útiles y que probablemente habrían derivado el caso de todos modos, aunque atribuyó a la herramienta el haber acelerado la decisión. “Creo que ese giro hacia la segunda opinión de MD Anderson fue absolutamente crucial”, afirmó, y agregó: “Creo que en algún momento podría haber sucedido igual, pero habría tomado mucho más tiempo”.

Un asistente que no está pensado para reemplazar a los médicos

Healz fue lanzada en fase beta el año pasado como chatbot para ayudar a pacientes con cáncer a atravesar el diagnóstico, el tratamiento y la recuperación. La empresa cuenta con el respaldo de Alexey Dosovitskiy, cofundador de Recursive Superintelligence y exinvestigador de Google, autor de un estudio sobre visión computacional considerado un avance relevante en 2020.

Un hombre mayor, de espaldas, está sentado en una mesa de cocina, sosteniendo un celular con un chatbot abierto. Una taza de café y un periódico están en la mesa.
El 97% de los usuarios de Healz son pacientes con cáncer, según sus fundadores Igor Demishev y Alex Plat. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dosovitskiy explicó que invirtió en Healz porque considera que la salud es un área donde la inteligencia artificial puede mejorar y salvar vidas. “Ahora es el momento de trabajar en esto: la tecnología subyacente ya existe en gran medida y necesita convertirse en productos que ayuden a las personas”, dijo a Business Insider por correo electrónico.

Igor Demishev y Alex Plat, fundadores y codirectores ejecutivos de Healz, sostuvieron que la herramienta busca complementar, no sustituir, a los médicos. Puede ayudar a los pacientes a comprender su diagnóstico, encontrar oncólogos, interpretar estudios y organizar el tratamiento. Ambos indicaron que se enfocaron en el cáncer por su alcance y complejidad, además de motivaciones personales: varios integrantes de la familia de Demishev tuvieron la enfermedad.

La aplicación no utiliza un modelo fundacional propio, sino modelos existentes con un sistema de memoria y flujos de trabajo desarrollados por la compañía, diseñados para procesar grandes volúmenes de documentos médicos; un usuario llegó a cargar 1.500 archivos. Para evitar la tendencia de los chatbots a ser excesivamente complacientes, Healz incorpora un “modo de causa raíz” que formula hasta 20 preguntas de seguimiento antes de ofrecer conclusiones.

La herramienta incorpora un "modo de causa raíz" que formula hasta 20 preguntas antes de ofrecer conclusiones sobre los síntomas. (Europa Press)
La herramienta incorpora un "modo de causa raíz" que formula hasta 20 preguntas antes de ofrecer conclusiones sobre los síntomas. (Europa Press)

Crecimiento y límites de la aplicación

Los fundadores indicaron que, tras el lanzamiento limitado, los ingresos recurrentes se duplicaron cada mes entre junio y agosto, hasta alcanzar USD 100.000 anuales hacia comienzos de septiembre. El 97% de los usuarios actuales son pacientes con cáncer; el resto incluye médicos que la usan como referencia. La mayoría interactúa con la aplicación a diario o semanalmente, con una retención mensual del 70%.

Después del diagnóstico, Shroff continuó utilizando Healz durante el tratamiento. Consultó a la inteligencia artificial sobre distintas opciones de quimioterapia, y la herramienta sugirió una alternativa que planteó luego a la médica tratante, quien coincidió en que era el curso adecuado. Shroff admitió que la profesional podría haber recomendado lo mismo de todos modos, pero que la coincidencia entre ambos criterios le dio mayor seguridad antes de las consultas.

Tras meses de uso intensivo, Shroff decidió invertir en la empresa. Demishev y Plat adelantaron que Healz planea una nueva ronda de financiamiento en los próximos meses.

Shroff reconoce limitaciones en la herramienta y remarca la importancia de combinarla con el seguimiento médico presencial. (Europa Press)
Shroff reconoce limitaciones en la herramienta y remarca la importancia de combinarla con el seguimiento médico presencial. (Europa Press)

Shroff reconoció limitaciones en la herramienta, que en ocasiones brindó información imprecisa sobre aspectos específicos del tratamiento y el monitoreo. Por eso remarcó la importancia de usarla junto con médicos que puedan evaluar la situación de forma directa.

Su esposa continúa en tratamiento y él sigue apoyándose en la aplicación, que considera especialmente valiosa para quienes no tienen formación médica. “Es tan fácil perderse en el rol de paciente”, dijo, y agregó que la herramienta “ha sido indispensable”.

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