Cuba

“El país no está para resistir, ni para aguantar”: Cubanos critican el programa de Díaz-Canel sobre las reformas

Cortes prolongados de electricidad dejaron a varios habaneros sin acceso a la primera transmisión del ciclo radial quincenal. Sus testimonios exponen la brecha entre la propuesta del régimen y la realidad en las calles

Imagen de archivo de una funcionaria local del partido comunista intentando calmar a los manifestantes durante un apagón en La Habana, Cuba. REUTERS/Alexandre Meneghini
Imagen de archivo de una funcionaria local del partido comunista intentando calmar a los manifestantes durante un apagón en La Habana, Cuba. REUTERS/Alexandre Meneghini
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Los apagones de más de 20 horas, la escasez de alimentos y medicamentos y el deterioro del transporte público marcaron las reacciones de varios ciudadanos tras el estreno de “Criterio Compartido”, el nuevo programa radial del dictador cubano Miguel Díaz-Canel. Para algunos habaneros, la propuesta repitió diagnósticos sobre la crisis sin ofrecer respuestas concretas.

El espacio se emitió este miércoles por Radio Rebelde y tendrá una frecuencia quincenal. Según la dictadura de Cuba, busca abrir un canal de participación popular para debatir la realidad nacional, los problemas internos y los avances que el régimen atribuye a sus políticas.

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Punta Brava, crisis del agua en Cuba
People fill buckets and containers with water along a street in Punta Brava, west of Havana, on September 16, 2026. (Photo by YAMIL LAGE / AFP)

Las 176 reformas y las críticas de los habaneros

En su primera emisión, Miguel Díaz-Canel habló de las 176 reformas económicas que impulsa el régimen. Sostuvo que esas medidas apuntan a elevar la producción y mejorar las condiciones de vida de la población, pese al escenario adverso que enfrenta la isla.

Carlos Miguel Martínez, un habanero de 68 años, consideró que el mandatario repitió “lo mismo de siempre” y reclamó medidas ante el deterioro cotidiano. “De lo único que habla el presidente es de resistencia, de que hay problemas y de que hay que explicarlos”, dijo a EFE.

El hombre planteó que el país ya no está en condiciones de “resistir” o “aguantar” después de años de dificultades económicas y energéticas. “El país no está para resistir, ni para aguantar”, afirmó al pedir soluciones ante los cortes de electricidad, la falta de productos básicos y la reducción de los servicios públicos.

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Protestas en Cuba por el apagón tras el paso de Ian
La gente protesta pidiendo la restauración del servicio eléctrico que colapsó el martes pasado debido a la devastación del huracán Ian en Bacuranao, Cuba, el viernes 30 de septiembre de 2022. Desde entonces los apagones han empeorado en la isla. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Los apagones también limitaron el acceso a la emisión

La crisis energética ocupó parte de la intervención de Díaz-Canel, quien responsabilizó nuevamente a las sanciones de Estados Unidos por la “situación difícil” de Cuba. El político aludió al bloqueo petrolero impuesto desde enero y a las restricciones que, según el régimen, afectan la llegada de inversión extranjera. Esta narrativa se repite en los discursos del régimen para matizar la responsabilidad en la crisis que viven los cubanos.

Para Martha Batista, de 58 años, el problema eléctrico impidió incluso conocer el contenido de la transmisión. “Yo no tenía corriente, no escuché nada”, relató a EFE en el Paseo del Prado, en La Habana.

Batista cuestionó la utilidad de un programa radial en un contexto en el que, según describió, muchas viviendas pasan más horas sin electricidad que con suministro. “Si la isla se pasa más tiempo sin corriente que con corriente, no se puede escuchar nada”, señaló.

Un hombre de más de 80 años que se encontraba cerca de ella expresó una postura más crítica. Dijo que no había oído el programa, aunque tampoco tenía intención de hacerlo. “Ya que no den más muela ni nada de eso”, comentó bajo condición de anonimato, en referencia a su rechazo a nuevas intervenciones públicas de Díaz-Canel.

Residentes preparan sopa en un fuego de leña al aire libre durante un apagón tras un problema en una importante central eléctrica, en La Habana, Cuba, el 19 de octubre de 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa)
Residentes preparan sopa en un fuego de leña al aire libre durante un apagón tras un problema en una importante central eléctrica, en La Habana, Cuba, el 19 de octubre de 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Algunos ciudadanos valoraron la iniciativa como un canal informativo

No todas las opiniones recogidas fueron negativas. Amado Martínez, de 79 años, quien cuida automóviles clásicos destinados a paseos turísticos, consideró que el ciclo podría servir para que la población reciba información sobre decisiones y hechos de interés nacional.

“Así el pueblo puede estar enterado de las cosas que están sucediendo”, afirmó el habanero.

Al concluir la primera edición, Díaz-Canel agradeció en redes sociales a quienes participaron en la producción de “Criterio Compartido”.

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