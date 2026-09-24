Los CDC registran la primera muerte por sarampión de 2026 mientras Pennsylvania contabiliza cuatro fallecimientos asociados a la enfermedad

Los CDC registraron una muerte por sarampión en Estados Unidos durante 2026, mientras el estado de Pennsylvania contabiliza cuatro fallecimientos asociados a la enfermedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos incorporaron el 23 de septiembre una muerte relacionada con sarampión a su registro nacional de 2026, mientras Pennsylvania mantiene un conteo de cuatro fallecimientos asociados a la enfermedad. La autoridad federal no identificó a la persona fallecida ni informó el estado donde ocurrió el caso, lo que dejó sin resolver si corresponde a alguno de los decesos notificados por Pennsylvania. Según Reuters, el registro federal pasó de cero a una muerte luego de la verificación de un certificado de defunción.

La actualización ocurrió en medio de un brote que concentra gran parte de sus casos en Pennsylvania, donde el Departamento de Salud estatal informó 835 contagios confirmados, 164 hospitalizaciones y cuatro muertes asociadas al sarampión en lo que va de 2026. De acuerdo con el comunicado estatal del 23 de septiembre, los casos se distribuyeron en 39 condados y cuatro personas vacunadas representaron menos del 1% de los contagios registrados.

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La diferencia entre las estadísticas federal y estatal se explica por los criterios empleados para clasificar los fallecimientos. Pennsylvania aplica una definición propia de “muerte asociada al sarampión”, mientras que los CDC basan su conteo nacional en registros de mortalidad que identifican al virus como causa subyacente de muerte. Según The Washington Post, la agencia federal trabaja con el Consejo de Epidemiólogos Estatales y Territoriales para establecer una definición común que permita unificar la notificación entre jurisdicciones.

¿Por qué los CDC cuentan una muerte por sarampión y Pennsylvania informa cuatro?

El sitio de los CDC incluyó una muerte por sarampión en 2026 con una advertencia: el dato puede cambiar cuando la agencia reciba información adicional y termine de revisar los registros. La actualización no incluyó el nombre, la edad, el estado de residencia ni la fecha del fallecimiento. Según Reuters, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos tampoco confirmó la jurisdicción de origen del caso.

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La portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Emily Hilliard, afirmó que el Centro Nacional de Estadísticas de Salud recibió un informe de un estado donde el sarampión constaba como causa subyacente de muerte. “Mediante su procedimiento habitual, el NCHS verificó que la muerte ocurrió y que el sarampión figuraba como la causa subyacente”, indicó la funcionaria, de acuerdo con The Washington Post.

Pennsylvania sostiene un criterio diferente. El Departamento de Salud estatal clasifica un fallecimiento como asociado al sarampión si la persona presentó evidencia clínica de la enfermedad, obtuvo un resultado positivo de laboratorio y murió dentro de los 30 días posteriores al inicio de los síntomas, siempre que no exista otra causa no relacionada. Según el portal oficial de salud del estado, las autoridades también pueden considerar la exposición previa al virus y la documentación médica disponible.

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La definición estatal excluye, por ejemplo, los fallecimientos de personas que se hubieran recuperado por completo del sarampión antes de morir, o aquellos ocurridos más de 30 días después de la aparición de la erupción. De acuerdo con el Departamento de Salud de Pennsylvania, el modelo tomó como referencia criterios de vigilancia ya utilizados para muertes asociadas a influenza, virus sincicial respiratorio y COVID-19 pediátrico.

El brote de sarampión en Pennsylvania provocó 835 contagios confirmados y 164 hospitalizaciones distribuidos en 39 condados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas personas murieron por sarampión en Pennsylvania en 2026?

El Departamento de Salud de Pennsylvania confirmó las dos primeras muertes asociadas al sarampión el 25 de agosto. Las víctimas residían en el condado de Lancaster, no estaban vacunadas y fueron los primeros fallecimientos vinculados con la enfermedad en el estado en 35 años, según un comunicado oficial de la administración del gobernador Josh Shapiro.

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El 15 de septiembre, la autoridad sanitaria estatal informó dos muertes adicionales, una en el condado de Jefferson y otra en el condado de Mifflin. El Departamento de Salud indicó que ambas personas tampoco estaban vacunadas y que no revelaría detalles que pudieran permitir su identificación. Según el comunicado, las investigaciones contaron con la colaboración de las oficinas de los forenses de ambos condados.

Para confirmar los cuatro casos, los investigadores estatales verificaron síntomas compatibles con sarampión, resultados positivos de laboratorio y la ausencia de causas de muerte ajenas a la infección. De acuerdo con el Departamento de Salud de Pennsylvania, el análisis también incluyó historiales clínicos y otros elementos epidemiológicos que permitieran establecer la relación entre el virus y el desenlace.

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Las autoridades estatales no publicaron en sus comunicados la edad, las enfermedades previas ni el historial clínico individual de las víctimas. Por esa razón, los detalles difundidos por algunos medios sobre perfiles específicos de las personas fallecidas no pueden ser corroborados mediante la información oficial abierta consultada. Según NBC News, la dependencia estatal tampoco había podido identificar cuál de sus casos podría coincidir con la muerte añadida al conteo federal.

Cuántos casos de sarampión hay en Estados Unidos en 2026

Los CDC habían registrado 3.471 casos confirmados de sarampión en Estados Unidos hasta el 17 de septiembre, según los datos federales citados por Reuters. El conteo abarcaba 45 estados, además de Nueva York y Washington, D.C., y ya superaba los 2.289 casos notificados durante todo 2025.

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Pennsylvania registró 835 casos al 23 de septiembre, una cifra equivalente a casi una cuarta parte del total nacional informado por los CDC seis días antes. La comparación debe tomar en cuenta que los datos federales y estatales tienen fechas de corte distintas. Según el Departamento de Salud de Pennsylvania, el estado había añadido 43 contagios desde su actualización anterior, publicada el 21 de septiembre.

El informe estatal señaló además que se habían producido 164 hospitalizaciones vinculadas con el brote. La dependencia recordó que el sarampión puede causar complicaciones como neumonía y encefalitis, y señaló que cerca del 20% de las personas infectadas pueden requerir internación. De acuerdo con la información sanitaria de Pennsylvania, la muerte ocurre en entre uno y tres pacientes por cada 1.000 casos.

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La propagación también impulsó la aplicación de vacunas. Los proveedores de salud de Pennsylvania administraron más de 49 mil dosis de la vacuna contra sarampión, paperas y rubéola, conocida como MMR, durante agosto, frente a un promedio mensual de 25 mil dosis. Según el informe oficial, durante las primeras tres semanas de septiembre se aplicaron más de 38 mil dosis adicionales.

Los datos federales confirmaron 3.471 casos de sarampión en 45 estados del país hasta mediados de septiembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué cambiará en el registro de muertes por sarampión de los CDC

Los CDC informaron que colaboran con el Consejo de Epidemiólogos Estatales y Territoriales para elaborar una definición estandarizada sobre muertes causadas por sarampión. El objetivo es establecer criterios comparables para que los departamentos de salud estatales y la autoridad federal clasifiquen y comuniquen los fallecimientos bajo una misma metodología. Según Reuters, la iniciativa busca uniformar el registro entre las distintas jurisdicciones.

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Hasta que ese proceso concluya, continuará la coexistencia de dos criterios: el conteo de Pennsylvania sobre muertes asociadas a la infección y el registro federal de fallecimientos en los que el sarampión figura como causa subyacente en los datos del Centro Nacional de Estadísticas de Salud. Según The Washington Post, los CDC modificaron su método de conteo nacional al dar prioridad a esos registros de mortalidad.

Bloomberg informó que la muerte incorporada por los CDC correspondería a uno de los cuatro decesos notificados por Pennsylvania. Sin embargo, esa afirmación no fue confirmada públicamente por el gobierno federal ni por el Departamento de Salud estatal. Según Bloomberg, la actualización federal se produjo casi un mes después de que Pennsylvania comunicara sus primeras dos muertes asociadas al brote.

Para los residentes de Pennsylvania y de otros estados, las cifras disponibles seguirán dependiendo de actualizaciones con fechas de corte diferentes y criterios de clasificación aún en revisión. El Departamento de Salud de Pennsylvania mantiene un tablero con datos sobre contagios, hospitalizaciones, fallecimientos y vacunación, mientras los CDC prevén modificar su registro nacional cuando concluyan nuevas verificaciones, de acuerdo con las comunicaciones oficiales de ambas autoridades.