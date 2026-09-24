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“Que no juegan con nadie”: el duro cántico contra la Selección Argentina Sub-19 durante la semifinal ante Perú

El reclamo surgió desde las tribunas del estadio de Newell’s cuando el partido seguía 0-0. Minutos después, Espíndola marcó el gol que aseguró el pase de Argentina a la final de los Juegos Suramericanos

La Selección Argentina Sub-19 venció a Perú y avanzó a la final de los Juegos Suramericanos 2026
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La Selección Argentina sub-19 venció a Perú en las semifinales de los Juegos Suramericanos 2026 y avanzó a la final por la medalla de oro. El partido se jugó en Santa Fe, terminó con un gol argentino sobre la hora y quedó marcado por un cántico de protesta desde las tribunas.

Cuando faltaban 10 minutos y el encuentro seguía 0 a 0, varios espectadores entonaron “Jugadores, la c... de su madre, a ver si ponen huevos, que no juegan con nadie”. El mensaje apuntó a un plantel juvenil que disputaba una semifinal internacional y buscaba su clasificación.

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El equipo de Diego Placente respondió en el tramo final. Espíndola controló un despeje y remató para marcar el gol que definió el triunfo argentino ante Perú y aseguró, como mínimo, la medalla de plata.

Espíndola marcó el gol que definió la victoria del conjunto argentino sobre el cierre del partido (X: @Argentina)
Espíndola marcó el gol que definió la victoria del conjunto argentino sobre el cierre del partido (X: @Argentina)

El cántico contra la Sub-19 en Santa Fe

El canto apareció antes del gol argentino, cuando la falta de definiciones mantenía el empate. La letra forma parte de un repertorio habitual en el fútbol argentino y suele expresar malestar por resultados adversos o actuaciones deficientes.

En Santa Fe, la situación tuvo otra dimensión. El público dirigió el mensaje a futbolistas sub-19, una categoría integrada por jugadores que todavía no cumplen 20 años.

La semifinal se desarrolló en el marco de los Juegos Suramericanos 2026. Argentina enfrentó a Perú por un lugar en la definición del torneo y sostuvo el empate hasta los últimos minutos.

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El equipo necesitaba un gol para avanzar con una victoria. La falta de conversiones derivó en el cántico, que varios asistentes repitieron desde las tribunas del estadio de Newell’s.

La escena se difundió en redes sociales durante el partido. El audio del cántico abrió cuestionamientos por el momento elegido y por los destinatarios del mensaje.

Argentina vs Nigeria
El encuentro por la semifinal del torneo se disputó en el estadio de Newell's en Santa Fe (Photo by Rodrigo ARANGUA / AFP)

Argentina aseguró una medalla y buscará el oro

La victoria ante Perú le dio a Argentina el pase a la final. El seleccionado sub-19 se aseguró una medalla de plata y buscará la dorada ante Chile o Paraguay.

La final estaba programada para el viernes a las 15.00. El rival saldrá del cruce entre Chile y Paraguay, según la programación mencionada durante la cobertura del torneo.

El gol de Espíndola cambió el desarrollo del encuentro. Argentina pasó del empate sin goles a una victoria que le permitió sostener su camino en los Juegos Suramericanos.

El gol llegó pocos minutos después del cántico que se escuchó en el estadio. El desenlace convirtió al tanto de Espíndola en la jugada decisiva de la semifinal.

El resultado dejó al plantel de Placente en condiciones de competir por el primer puesto. La clasificación también garantizó una nueva medalla para la delegación argentina en el certamen.

Un canto frecuente en las canchas argentinas

“Jugadores” se instaló como una canción recurrente en el fútbol argentino. Los hinchas la utilizan, por lo general, cuando el equipo local no logra resultados o atraviesa una serie de partidos sin buenas actuaciones.

La canción nació como una protesta desde las tribunas. Con el tiempo, su uso se extendió y se repitió en escenarios con características distintas.

Matías Satas
Un grupo de espectadores entonó cánticos de disconformidad contra el plantel juvenil a diez minutos del final

El partido entre Argentina y Perú mostró ese traslado hacia una competencia juvenil. El canto no apuntó a un club en una competencia regular, sino a una selección sub-19 durante un torneo internacional.

El público presente en Santa Fe reunió asistentes con distintos vínculos con el fútbol. La canción comenzó entre varios espectadores y se amplificó durante un momento de tensión por el empate.

El contenido de la letra incluyó un insulto y un reclamo hacia los jugadores. Los futbolistas argentinos disputaban un encuentro que definía el acceso a la final de los Juegos Suramericanos.

El plantel sub-19 disputará la final con una medalla ya asegurada. Chile o Paraguay será el rival de Argentina en la definición por el oro.

La victoria ante Perú cerró una semifinal con dos hechos: el cántico de protesta desde las tribunas y el gol de Espíndola que llevó a Argentina a la final.

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