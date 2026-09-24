Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 24 de septiembre

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar al público continúa invariable. En el Banco Nación es ofrecido a $1.535 para la venta, en la séptima rueda seguida para esta cotización minorista, en un máximo nominal. El BCRA informó que en entidades financieras el dólar minorista promedió $1.536,17 para la venta y $1.483,12 para la compra.
Con la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la Argentina por la tercera revisión del acuerdo, el Gobierno enfrentará el próximo viernes un vencimiento por USD 800 millones con el organismo multilateral. Según pudo saber Infobae con fuentes al tanto de la operación, el pago se afrontará con los depósitos en moneda extranjera que el Tesoro tiene en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y luego se buscará compensar esa salida con el desembolso pendiente de USD 1.000 millones, que depende de la aprobación de esa instancia del programa.
La Argentina podría volver a ubicarse en niveles récord de producción durante la campaña gruesa 2026/27, con una cosecha estimada en 157,9 millones de toneladas, según las primeras proyecciones presentadas por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA). La cifra supera levemente los 157,1 millones de toneladas del ciclo anterior y llega acompañada por una mejora en el aporte económico del sector.
Con una ligera suba el dólar mayorista alcanzó este miércoles nuevos precios máximos. La divisa subió dos pesos o 0,1%, a $1.516, después de haberse negociado a $1.518 por la mañana.
Cayeron las reservas
El Banco Central compró el miércoles USD 6 millones en la rueda mayorista, el 1,2% de la oferta spot. Las reservas internacionales brutas cayeron en USD 481 millones, a USD 48.933 millones, un mínimo desde el 31 de agosto. Influyeron, entre otros conceptos, el descenso de unos USD 180 millones, aproximadamente por cotizaciones de activos como el oro (-1,3%, a USD 4.321,40 la onza) y pagos a organismos internacionales por unos 30 millones de dólares.