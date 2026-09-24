Economía

Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 24 de septiembre

El billete al público sigue ofrecido a $1.535 para la venta en el Banco Nación. El blue es ofrecido a $1.560. El BCRA compró ayer USD 6 millones en el mercado

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13:09 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público continúa invariable. En el Banco Nación es ofrecido a $1.535 para la venta, en la séptima rueda seguida para esta cotización minorista, en un máximo nominal. El BCRA informó que en entidades financieras el dólar minorista promedió $1.536,17 para la venta y $1.483,12 para la compra.

13:08 hsHoy

El Gobierno enfrenta un nuevo vencimiento de deuda con el FMI: el impacto en las reservas y cómo espera compensarlo

El viernes, Economía deberá pagar por el equivalente a USD 803 millones al organismo internacional. Se utilizarán los dólares que están depositados en Banco Central y luego se “recuperarían” con un desembolso pendiente

Ademas de la misión por la tercera revisión, está semana Economía tiene que enfrentar un pago por USD 803 millones al FMI. (Foto: Reuters/Tomas Cuesta)
Ademas de la misión por la tercera revisión, está semana Economía tiene que enfrentar un pago por USD 803 millones al FMI. (Foto: Reuters/Tomas Cuesta)

Con la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la Argentina por la tercera revisión del acuerdo, el Gobierno enfrentará el próximo viernes un vencimiento por USD 800 millones con el organismo multilateral. Según pudo saber Infobae con fuentes al tanto de la operación, el pago se afrontará con los depósitos en moneda extranjera que el Tesoro tiene en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y luego se buscará compensar esa salida con el desembolso pendiente de USD 1.000 millones, que depende de la aprobación de esa instancia del programa.

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13:08 hsHoy

El campo argentino va por otro récord: proyectan 157,9 millones de toneladas de granos para la nueva campaña

Menos retenciones y mayores exportaciones marcan el inicio de la campaña gruesa 2026/27

La producción de granos proyectada para el ciclo agrícola 2026/27 alcanzaría las 157,9 millones de toneladas, impulsado por el crecimiento de la campaña gruesa (BCBA)
La producción de granos proyectada para el ciclo agrícola 2026/27 alcanzaría las 157,9 millones de toneladas, impulsado por el crecimiento de la campaña gruesa (BCBA)

La Argentina podría volver a ubicarse en niveles récord de producción durante la campaña gruesa 2026/27, con una cosecha estimada en 157,9 millones de toneladas, según las primeras proyecciones presentadas por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA). La cifra supera levemente los 157,1 millones de toneladas del ciclo anterior y llega acompañada por una mejora en el aporte económico del sector.

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13:07 hsHoy

El dólar volvió a aumentar y marcó un nuevo récord nominal

La divisa cerró a $1.516 en el mercado mayorista. Al público siguió a $1.535 en el Banco Nación. Septiembre se encamina a ser el mes con menores compras oficiales en el mercado en lo que va del año

El dólar anota una suba de 4,2% en lo que va del año.
El dólar anota una suba de 4,2% en lo que va del año.

Con una ligera suba el dólar mayorista alcanzó este miércoles nuevos precios máximos. La divisa subió dos pesos o 0,1%, a $1.516, después de haberse negociado a $1.518 por la mañana.

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13:07 hsHoy

Cayeron las reservas

El Banco Central compró el miércoles USD 6 millones en la rueda mayorista, el 1,2% de la oferta spot. Las reservas internacionales brutas cayeron en USD 481 millones, a USD 48.933 millones, un mínimo desde el 31 de agosto. Influyeron, entre otros conceptos, el descenso de unos USD 180 millones, aproximadamente por cotizaciones de activos como el oro (-1,3%, a USD 4.321,40 la onza) y pagos a organismos internacionales por unos 30 millones de dólares.

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