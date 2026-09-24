El histórico coach de los San Antonio Spurs, Gregg Popovich, se casó con la ex esposa de su asistente durante 17 años

Gregg Popovich observa un partido de los Spurs junto a Mary Barth Budenholzer

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El histórico entrenador de la NBA Gregg Popovich se casó con Mary Barth Budenholzer, ex esposa de Mike Budenholzer, uno de sus principales asistentes durante casi dos décadas en los San Antonio Spurs. La boda se celebró el 16 de septiembre en Texas, según una licencia matrimonial presentada en el condado de Bexar a la que accedió TMZ.

La información fue publicada primero por el medio estadounidense, que informó que el ex entrenador de San Antonio contrajo matrimonio con Mary Barth Budenholzer, antes conocida como Mary Budenholzer durante su relación con Mike Budenholzer. La licencia confirma la unión, aunque no se sabe con precisión cuándo comenzó la relación entre Popovich y su actual esposa.

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“La leyenda de la NBA Gregg Popovich sin duda sabe de baloncesto, pero ¿conoce el “código de los amigos”?. El exentrenador en jefe de los San Antonio Spurs se ha vuelto a casar… con la ex de su asistente técnico…“, inició su relato el mencionado medio.

El casamiento reúne en una nueva etapa personal a dos nombres vinculados durante años a una de las dinastías más exitosas de la liga. Mike Budenholzer trabajó junto a Popovich entre 1996 y 2013, un período en el que los Spurs obtuvieron cuatro de los cinco campeonatos que logró el equipo bajo el mando de su histórico técnico.

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El documento citado por TMZ indica que Popovich y Mary Barth Budenholzer intercambiaron alianzas el 16 de septiembre. El ex entrenador de 77 años mantiene su residencia y su vínculo institucional con San Antonio, ciudad en la que dirigió a los Spurs durante 29 temporadas.

Mike Budenholzer trabajó junto a Gregg Popovich en los Spurs durante 17 años

Los Spurs no emitieron comentarios sobre el matrimonio, de acuerdo con la publicación que adelantó la noticia. El club conserva una relación directa con Popovich, quien dejó el puesto de entrenador en 2025 y pasó a desempeñarse como presidente de operaciones de básquetbol de la franquicia.

La boda se produjo ocho años después de la muerte de Erin Popovich, primera esposa del entrenador. Erin murió en 2018, a los 67 años, tras atravesar una enfermedad prolongada. La pareja había estado casada durante 41 años y tuvo dos hijos, Jill y Mickey.

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Mary Barth Budenholzer, por su parte, se divorció de Mike Budenholzer en 2016. La ex pareja tuvo cuatro hijos: William Vincent, John Brent, Savoia Elizabeth y Hanna Louise, según añadió el New York Post

La noticia generó atención por el vínculo profesional que unió a Popovich y Budenholzer durante 17 años. Budenholzer llegó al cuerpo técnico de los Spurs en 1996, cuando Popovich ya conducía al equipo, y permaneció en ese puesto hasta 2013.

Durante ese ciclo, San Antonio ganó los títulos de la NBA de 1999, 2003, 2005 y 2007. Budenholzer dejó la organización antes de la conquista de 2014, cuando los Spurs vencieron al Miami Heat en las Finales y alcanzaron el quinto anillo de la era Popovich.

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La relación entre ambos excedió el trabajo cotidiano en el banco de suplentes. Budenholzer integró un staff que acompañó a Popovich en la consolidación de una estructura reconocida por su continuidad, la formación de entrenadores y la capacidad de sostener resultados durante casi tres décadas.

Mike Budenholzer fue asistente de Gregg Popovich durante 17 años y juntos ganaron 4 de los 5 anillos de la franquicia San Antonio Spurs

Tras salir de San Antonio, Budenholzer inició su carrera como entrenador principal con los Atlanta Hawks. Más tarde dirigió a los Milwaukee Bucks, con los que fue campeón de la NBA en la temporada 2020-21, y también tuvo un paso por los Phoenix Suns.

Budenholzer fue elegido dos veces Entrenador del Año de la NBA y ostenta durante su trayectoria como técnico principal con un registro de 520 triunfos y 363 derrotas. Durante la temporada 2025-26 no dirigió en la liga.

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La carrera de Popovich como entrenador principal terminó en 2025, después de 29 temporadas. La decisión llegó luego de problemas de salud que lo alejaron del equipo durante buena parte de la campaña 2024-25. Popovich quedó como el técnico con más victorias en la historia de la NBA, con 1.390 triunfos y 824 derrotas.

Durante su ausencia, Mitch Johnson asumió inicialmente como entrenador interino de los Spurs. El equipo finalizó aquella campaña con una marca de 32 victorias y 45 derrotas, resultados que fueron atribuidos a Johnson tras la corrección estadística de la NBA.

La salida de Popovich del banco no supuso su alejamiento de la franquicia. El ex entrenador continuó en San Antonio como presidente de operaciones de básquetbol, un puesto desde el cual participa en las decisiones deportivas de una organización que condujo desde 1996.

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Antes de que trascendiera el matrimonio, Popovich y Mary Barth Budenholzer habían asistido juntos a partidos de los Spurs durante la temporada pasada. La licencia matrimonial del condado de Bexar confirmó ahora la relación y formalizó la nueva unión del técnico con una persona ligada desde hace décadas a su historia en San Antonio.