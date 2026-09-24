Horror: hallaron el cadáver de un bebé desmembrado dentro de una bolsa en un pasaje de Córdoba

El hallazgo se produjo el martes por la tarde (Imagen de archivo)

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La localidad cordobesa de Villa de María del Río Seco fue escenario del macabro hallazgo del cadáver de un bebé desmembrado, dentro de una bolsa, tirado en una calle. Investigan si el cuerpo del menor fue despedazado por animales.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que los restos del menor fueron encontrados el martes pasado en el pasaje Eva Perón, en el Barrio Norte de esa localidad cordobesa. Fue una vecina la que se comunicó, cerca de las 17, con la Policía para dar aviso.

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La causa quedó a cargo de la fiscal Analía Cepede, quien busca establecer la identidad del niño, la causa de la muerte y las circunstancias en las que el cuerpo llegó hasta ese lugar. En el lugar trabajó personal de la Fiscalía y de la Policía Judicial.

De acuerdo con medios locales, en base a fuentes oficiales citadas, el cuerpo no estaba completo. Entre las hipótesis bajo análisis figura la posible intervención de animales de la zona sobre los restos, aunque esa circunstancia todavía es materia de investigación.

Cepede confirmó durante una entrevista con La Voz en vivo que el cuerpo no estaba completo y precisó que el bebé, por el tamaño, creen ya tenía varias semanas de vida. “El cadáver del bebé estaba descuartizado, no estaba completo. Por el tamaño y la medición podemos decir que no es un feto, era un bebé con varias semanas de vida”, dijo la funcionaria.

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Cómo sigue la investigación

Como parte de las medidas dispuestas, la fiscalía comenzó a revisar las historias clínicas de mujeres que dieron a luz en un período compatible con la edad estimada del niño. Hasta el momento, no se informó oficialmente su identidad ni la causa de la muerte.

El cuerpo fue enviado al Instituto de Medicina Forense de la ciudad de Córdoba para que sea sometido a estudios y así poder avanzar en la investigación.

“Vamos a solicitar todas las historias clínicas de las parturientas, tanto de hospitales públicos como privados, que hayan dado a luz con el promedio de edad del bebé hallado y empezar una tarea investigativa”, señaló. La fiscalía tampoco descarta que el nacimiento haya ocurrido de manera clandestina en un domicilio particular.

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