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Juegos gratis de la semana en Epic Games Store: cómo descargar los 3 títulos

Mindcop es un juego de investigación policial no lineal en el que el jugador debe resolver un asesinato en la aldea de Campamento Merrylin Crater

Epic Games habilitó tres juegos sin costo: Aniimo, Shogun Showdown y Mindcop. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo
Epic Games habilitó tres juegos sin costo: Aniimo, Shogun Showdown y Mindcop. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo
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Epic Games ofrece tres títulos gratuitos: Aniimo, Shogun Showdown y Mindcop. Este último también está disponible para celulares.

Para acceder a estos juegos, basta con ingresar a Epic Games y buscar cada título en la tienda.

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De qué tratan estos juegos gratuitos de Epic Games

Aniimo es un RPG de mundo abierto centrado en la captura de criaturas. Los jugadores recorren el continente de Idyll para encontrar, capturar y entrenar a los Aniimo, que pueden evolucionar según las condiciones del entorno.

Una de sus mecánicas principales permite fusionarse con estas criaturas para utilizar sus habilidades en combates, acertijos y desplazamientos por el mapa. También incluye desafíos en tiempo real y opciones multijugador.

Interfaz de una tienda de videojuegos con datos sobre Aniimo y una imagen central de dos criaturas rosadas en un paisaje
Los usuarios pueden encontrar los tres títulos en la tienda digital de Epic Games. (Epic Games)

Shogun Showdown combina combates por turnos, construcción de mazos y elementos roguelike.

El objetivo es posicionarse en el escenario y elegir el momento indicado para atacar, mientras se mejoran fichas de habilidades y se crean combinaciones.

Cada partida permite desbloquear nuevos personajes, ataques y destrezas antes de enfrentar al shogun, en un universo inspirado en Japón y con gráficos de estilo pixel art.

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Por su parte, Mindcop es una aventura policial no lineal en la que el jugador debe resolver un asesinato en la aldea de Campamento Merrylin Crater.

Interfaz de una tienda en línea con un fragmento de juego en pixel art y una ficha con el título Shogun Showdown
Una de las funciones del juego permite que el personaje se fusione con los Aniimo para usar sus capacidades. (Epic Games)

El protagonista cuenta con cinco días para identificar al culpable entre los habitantes del lugar y puede ingresar en las mentes de los sospechosos mediante rompecabezas en tiempo real para obtener pistas, detectar mentiras y decidir qué líneas de investigación seguir.

Qué otros juegos gratis en Epic Games

  • Ruins of Tearlyn DEMO
  • Shroom Bound
  • Spray N’ Pray
  • Dead Rails
  • Neon Express
  • Pixel Gun 3D
  • Idle Guy
  • Tractor Racers
  • Super Meat Boy 3D Demo
  • Perceptum Demo
  • Trenches
  • Retired Steel
  • LetMeSee_Demo
  • ChromaGun 2 - Dye Hard Demo
  • Tractor Racers Demo
  • GRIMPS demo
Captura de pantalla de una tienda digital con la ficha del videojuego Mindcop, botones de compra y capturas de pantalla de la partida
Mindcop también cuenta con una versión para dispositivos móviles. (Epic Games)
  • Starmasons
  • Game of Thrones Winter is Coming
  • Seven Knights Re:BIRTH
  • Shattered Chess Demo
  • STALCRAFT: X
  • Go Ape Ship!
  • Free Recruit Pack (Emotes & Gestures)
  • Free PT Pack (Emotes & Gestures)
  • Windrose Demo
  • Boing! Demo
  • Defend The King

Steam ofrece Diablo IV, Sea of Thieves y más juegos gratis

Steam ofrece siete juegos y un contenido adicional gratuitos para PC por tiempo limitado. La promoción incluye Deadshot, Sea of Thieves: 2026 Edition, el paquete Dying Light: The Beast - Discharge Weapon Pack, Space Menace, Diablo IV, Crystal Crisis, Last Flag y Jump Space.

Deadshot, Space Menace y Crystal Crisis aparecen con la etiqueta “Free to Keep”, por lo que pueden añadirse a la biblioteca de forma permanente mientras la oferta siga disponible.

Interfaz digital de una tienda de videojuegos con la ficha del juego Diablo IV, capturas de pantalla, datos de la empresa y opciones de compra
La oferta abarca Deadshot, Sea of Thieves: 2026 Edition, Diablo IV, Space Menace, Crystal Crisis, Last Flag y Jump Space, además de un paquete para Dying Light: The Beast. (Steam )

En tanto, Sea of Thieves: 2026 Edition, Diablo IV, Last Flag y Jump Space figuran como “Play for Free”. La selección también incluye Dying Light: The Beast - Discharge Weapon Pack, un contenido adicional para Dying Light: The Beast y no un juego independiente.}

Para obtener los títulos identificados como “Free to Keep”, hay que ingresar a la página de cada producto en Steam y seleccionar la opción para instalarlo o añadirlo a la biblioteca antes de la fecha límite.

Una vez reclamados durante el período de promoción, Deadshot, Space Menace y Crystal Crisis quedarán asociados a la cuenta del usuario. La disponibilidad puede variar según la región y las condiciones indicadas en la tienda digital.

Captura de pantalla de la tienda Steam con la ficha técnica, imágenes de partida y textos explicativos del videojuego Crystal Crisis de Nicalis
Deadshot, Space Menace y Crystal Crisis pueden incorporarse de manera definitiva a la biblioteca mientras siga vigente la promoción. (Steam )

En el caso de Sea of Thieves: 2026 Edition, Diablo IV, Last Flag y Jump Space, Steam los presenta como pruebas gratuitas. Esto significa que el acceso está limitado al período establecido por cada promoción y no implica necesariamente que el juego quede incorporado de forma permanente a la biblioteca.

El paquete Dying Light: The Beast - Discharge Weapon Pack también debe reclamarse desde su página en Steam. Al tratarse de contenido adicional, requiere contar con Dying Light: The Beast para poder utilizarlo.

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