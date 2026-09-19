Juegos gratis de la semana en Epic Games Store: cómo descargar los 3 títulos

Epic Games habilitó tres juegos sin costo: Aniimo, Shogun Showdown y Mindcop. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

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Epic Games ofrece tres títulos gratuitos: Aniimo, Shogun Showdown y Mindcop. Este último también está disponible para celulares.

Para acceder a estos juegos, basta con ingresar a Epic Games y buscar cada título en la tienda.

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De qué tratan estos juegos gratuitos de Epic Games

Aniimo es un RPG de mundo abierto centrado en la captura de criaturas. Los jugadores recorren el continente de Idyll para encontrar, capturar y entrenar a los Aniimo, que pueden evolucionar según las condiciones del entorno.

Una de sus mecánicas principales permite fusionarse con estas criaturas para utilizar sus habilidades en combates, acertijos y desplazamientos por el mapa. También incluye desafíos en tiempo real y opciones multijugador.

Los usuarios pueden encontrar los tres títulos en la tienda digital de Epic Games. (Epic Games)

Shogun Showdown combina combates por turnos, construcción de mazos y elementos roguelike.

El objetivo es posicionarse en el escenario y elegir el momento indicado para atacar, mientras se mejoran fichas de habilidades y se crean combinaciones.

Cada partida permite desbloquear nuevos personajes, ataques y destrezas antes de enfrentar al shogun, en un universo inspirado en Japón y con gráficos de estilo pixel art.

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Por su parte, Mindcop es una aventura policial no lineal en la que el jugador debe resolver un asesinato en la aldea de Campamento Merrylin Crater.

Una de las funciones del juego permite que el personaje se fusione con los Aniimo para usar sus capacidades. (Epic Games)

El protagonista cuenta con cinco días para identificar al culpable entre los habitantes del lugar y puede ingresar en las mentes de los sospechosos mediante rompecabezas en tiempo real para obtener pistas, detectar mentiras y decidir qué líneas de investigación seguir.

Qué otros juegos gratis en Epic Games

Ruins of Tearlyn DEMO

Shroom Bound

Spray N’ Pray

Dead Rails

Neon Express

Pixel Gun 3D

Idle Guy

Tractor Racers

Super Meat Boy 3D Demo

Perceptum Demo

Trenches

Retired Steel

LetMeSee_Demo

ChromaGun 2 - Dye Hard Demo

Tractor Racers Demo

GRIMPS demo

Mindcop también cuenta con una versión para dispositivos móviles. (Epic Games)

Starmasons

Game of Thrones Winter is Coming

Seven Knights Re:BIRTH

Shattered Chess Demo

STALCRAFT: X

Go Ape Ship!

Free Recruit Pack (Emotes & Gestures)

Free PT Pack (Emotes & Gestures)

Windrose Demo

Boing! Demo

Defend The King

Steam ofrece Diablo IV, Sea of Thieves y más juegos gratis

Steam ofrece siete juegos y un contenido adicional gratuitos para PC por tiempo limitado. La promoción incluye Deadshot, Sea of Thieves: 2026 Edition, el paquete Dying Light: The Beast - Discharge Weapon Pack, Space Menace, Diablo IV, Crystal Crisis, Last Flag y Jump Space.

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Deadshot, Space Menace y Crystal Crisis aparecen con la etiqueta “Free to Keep”, por lo que pueden añadirse a la biblioteca de forma permanente mientras la oferta siga disponible.

La oferta abarca Deadshot, Sea of Thieves: 2026 Edition, Diablo IV, Space Menace, Crystal Crisis, Last Flag y Jump Space, además de un paquete para Dying Light: The Beast. (Steam )

En tanto, Sea of Thieves: 2026 Edition, Diablo IV, Last Flag y Jump Space figuran como “Play for Free”. La selección también incluye Dying Light: The Beast - Discharge Weapon Pack, un contenido adicional para Dying Light: The Beast y no un juego independiente.}

Para obtener los títulos identificados como “Free to Keep”, hay que ingresar a la página de cada producto en Steam y seleccionar la opción para instalarlo o añadirlo a la biblioteca antes de la fecha límite.

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Una vez reclamados durante el período de promoción, Deadshot, Space Menace y Crystal Crisis quedarán asociados a la cuenta del usuario. La disponibilidad puede variar según la región y las condiciones indicadas en la tienda digital.

Deadshot, Space Menace y Crystal Crisis pueden incorporarse de manera definitiva a la biblioteca mientras siga vigente la promoción. (Steam )

En el caso de Sea of Thieves: 2026 Edition, Diablo IV, Last Flag y Jump Space, Steam los presenta como pruebas gratuitas. Esto significa que el acceso está limitado al período establecido por cada promoción y no implica necesariamente que el juego quede incorporado de forma permanente a la biblioteca.

El paquete Dying Light: The Beast - Discharge Weapon Pack también debe reclamarse desde su página en Steam. Al tratarse de contenido adicional, requiere contar con Dying Light: The Beast para poder utilizarlo.

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