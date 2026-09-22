Lista de códigos de Free Fire para reclamar premios y diamantes este 22 de septiembre de 2026

Free Fire integra una dinámica de incentivos diaria para usuarios registrados. (Foto: Garena)

Guardar

Los jugadores de Free Fire pueden probar una nueva lista de códigos de canje este 22 de septiembre de 2026, con la posibilidad de obtener diamantes, aspectos visuales, trajes, cajas de botín y otros objetos para usar dentro del videojuego.

Las combinaciones deben ingresarse en el portal oficial de recompensas de Garena antes de que pierdan vigencia. Por ese motivo, los usuarios deben realizar el procedimiento cuanto antes y verificar el resultado dentro de su cuenta.

PUBLICIDAD

Cuáles códigos está disponibles para redimir en Free Fire

Los códigos se componen de letras y números, así que deben copiarse con precisión y respetar las mayúsculas. Cada combinación puede dejar de funcionar sin previo aviso si alcanzó el máximo de canjes permitido o si no está habilitada para el país asociado a la cuenta. Los códigos son:

Cada código tiene un límite de uso y puede dejar de estar disponible según la región de la cuenta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

P3LX6V9TM2QH.

FFWCTKX2P5NQ.

TX4SC2VUNPKF.

RHTG9VOLTDWP.

N7QK5L3MRP9J.

J2QP8M1KVL6V.

E9QH6K4LNP7V.

S5PL7M2LRV8K.

Q8M4K7L2VR9J.

RD3TZK7WME65.

ZRW3J4N8VX56.

TFX9J3Z2RP64.

WD2ATK3ZEA55.

FFPLUFBVSLOT.

MCPW3D28VZD6.

ZZZ76NT3PDSH.

V427K98RUCHZ.

De qué forma canjear los códigos en el portal oficial de Garena

El proceso se realiza en el sitio de recompensas de Garena, disponible en reward.ff.garena.com. El usuario debe ingresar con la misma cuenta que usa en Free Fire, porque el sistema deposita los objetos en el inventario asociado a ese perfil.

El portal de Garena envía las recompensas al correo interno del videojuego cuando valida el canje. (Foto: YouTube Garena Free Fire Global)

La app habilita el acceso mediante Google, Facebook, Apple, Huawei o VK. Tras iniciar sesión, hay que pegar uno de los códigos en el campo de canje y confirmar la operación. Si el sistema acepta la combinación, el premio llegará al correo interno del juego, desde donde podrá redimirse.

PUBLICIDAD

Qué recompensas pueden entregar los códigos de Free Fire

Los códigos promocionales suelen incluir artículos virtuales de distinto tipo. Entre los más buscados aparecen los diamantes, una moneda del juego que permite acceder a contenido adicional, participar de ciertas opciones de la tienda y desbloquear objetos disponibles por tiempo limitado.

La recompensa final depende del código validado y puede variar incluso entre usuarios registrados. Garena distribuye trajes, skins de armas, accesorios, emotes, cajas de botín y artículos coleccionables. No todas las combinaciones entregan diamantes, así que conviene revisar el correo interno luego de completar el canje.

Las cuentas de invitado necesitan vincularse con Google, Facebook o Apple, antes de reclamar premios en Free Fire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué algunos códigos aparecen como vencidos o no son válidos para canjear

Un mensaje de error no siempre significa que el proceso se haya realizado de forma incorrecta. Los códigos cuentan con una cantidad limitada de usos y pueden agotarse en pocas horas, sobre todo cuando circulan entre una gran cantidad de jugadores. Hay combinaciones que solo funcionan en determinados territorios.

PUBLICIDAD

La fecha de expiración es otro de los motivos habituales. Los códigos de Free Fire no permanecen activos de forma indefinida y Garena puede deshabilitarlos cuando concluye una campaña, un evento o una distribución específica. Si una clave no funciona, la alternativa es probar con otra de la lista sin modificar sus caracteres.

Cuáles son los requisitos para reclamar recompensas en Free Fire

El canje está reservado para cuentas registradas y vinculadas a uno de los servicios de acceso permitidos. Las cuentas de invitado no pueden utilizar el portal de recompensas, porque no disponen de una vinculación que permita identificar el inventario al que deben enviarse los objetos.

Free Fire es un título popular entre los jóvenes. (Free Fire)

Asimismo, quienes jueguen como invitados deberán asociar su perfil a Google, Facebook, Apple, Huawei o VK antes de intentar el proceso. Se sugiere descargar Free Fire solo desde Google Play Store o App Store.

PUBLICIDAD

Las versiones modificadas y las páginas que prometen diamantes ilimitados pueden solicitar claves, datos bancarios o descargas externas. El único canal habilitado para reclamar los códigos es el portal oficial de Garena.

Los usuarios deben mantener actualizados sus dispositivos para evitar perder acceso a las novedades de diferentes aplicaciones.