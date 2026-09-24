Polémica en Brasil por la provocación de un futbolista: se burló cuando su equipo ganaba, le dieron vuelta el partido y los rivales se tomaron revancha

Dieron vuelta el resultado y se burlaron del rival en Brasil

Guardar

La revancha entre Ferroviária y Brusque llegará después de un partido marcado por una burla que alteró el clima en el campo y tuvo respuesta inmediata en el desenlace. El equipo de Araraquara revirtió un 1-2 en el tiempo añadido, ganó 3-2 y sus futbolistas repitieron ante las cámaras el gesto que antes había realizado el delantero rival Petterson.

El episodio ocurrió durante la tercera fecha del cuadrangular final por el ascenso de la Série B brasileña, en el estadio Fonte Luminosa de Araraquara. Ferroviária se había adelantado con un gol de Maranhão, pero Brusque dio vuelta el marcador con tantos de Marlyson y Cipriano.

PUBLICIDAD

Con la visita arriba por 2-1 y el partido cerca del final, Petterson tomó protagonismo en un saque de banda. El atacante sonrió hacia los rivales y simuló un pase con la pierna ubicada por detrás de su cuerpo como si estuviera estirando el músculo. La acción, asociada en Brasil a un recurso popularizado por el delantero Deyverson, generó malestar entre los jugadores y el banco de Ferroviária.

La provocación dio paso a cruces y empujones cerca de la línea de banda. El encuentro, que ya tenía el peso de la pelea por el ascenso, ingresó en un tramo de tensión que se extendió hasta el cierre.

PUBLICIDAD

El empate llegó en el minuto 46 del segundo tiempo. Tras el tanto, uno de los futbolistas fue corriendo hacia Petterson para empujarlo a la pasada. Posteriormente un compañero le gritó el gol prácticamente en la cara. Pero el altercado no terminó allí. En la remontada, que se concretó seis minutos después en la última acción del encuentro, volvieron a recordar a su rival.

Tras dar vuelta el resultado imitaron el gesto de su rival

El resultado modificó por completo el escenario que se había instalado minutos antes, cuando Brusque sostenía una ventaja que parecía suficiente. Tras el gol definitivo, los futbolistas de Ferroviária fueron hacia una cámara de transmisión y reprodujeron el movimiento de Petterson. La celebración funcionó como respuesta a la acción que había generado el conflicto en el tramo final del partido.

PUBLICIDAD

La victoria dejó a Ferroviária como líder del Grupo C, con siete puntos en tres jornadas, mientras que Brusque quedó con cuatro unidades.

Para Rogério Correa, entrenador de Ferroviária, su equipo no debió dejar que la situación afectara su comportamiento. El técnico cuestionó la reacción de sus dirigidos, aun cuando el resultado final favoreció al conjunto local. “Soy de la vieja escuela del fútbol, creo que es parte del juego. Cometimos un error y perdimos un poco la cabeza, no deberíamos habernos dejado llevar por eso”, afirmó Correa.

El entrenador sostuvo que el análisis no debía depender del resultado. “Ahora decimos que todo salió muy bien porque logramos darle la vuelta a la situación. Si no lo hubiéramos logrado, nos estaríamos quejando de que perdimos la cabeza en ese momento. Así que, en mi opinión, no fue una actitud positiva. Hablaremos durante la semana”, agregó.

PUBLICIDAD

Ferroviaria dio vuelta el resultado sobre el final y ganó 3-2

Los equipos volverán a enfrentarse este domingo en el Arena Simon, en el interior de Santa Catarina. El entrenador de Ferroviária anticipó que su principal objetivo será impedir que la rivalidad surgida en Araraquara condicione el desarrollo del encuentro. “Somos un gran equipo, igual que el Brusque. Vamos a jugar al fútbol, no hay lugar para la confrontación ni para perder los nervios”, declaró.

El técnico también señaló que sus futbolistas deben sostener el foco en el juego. “No podemos caer en provocaciones, si las hay, ni ponernos a fanfarronear y perder jugadores. Vamos a jugar al fútbol como siempre, buscando la victoria para acercarnos a la clasificación”, completó.

PUBLICIDAD