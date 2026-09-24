Sociedad

“Fueron tratados de ‘sucios’”: una mujer deberá pagar más de $1 millón por difamar a una pollería en Facebook

La Justicia de Bariloche condenó a una residente de Dina Huapi por realizar posteos sin pruebas contra la limpieza de un local gastronómico. Los dueños reclamaron una indemnización

Fachada de un local con ventanales de vidrio, un letrero con la palabra Pollería, puerta de madera y guirnaldas de colores
Una pollería en Dina Huapi obtuvo un fallo de primera instancia favorable por una denuncia infundada en las redes sociales
Guardar

Una vecina de Río Negro deberá indemnizar con $1 millón a los dueños de una pollería de Dina Huapi, una localidad ubicada en los alrededores de Bariloche, tras ser condenada por daños y perjuicios a raíz de publicaciones en Facebook en las que los acusó de falta de higiene.

La mujer deberá pagar $500.000 a cada propietario del comercio porque sus mensajes cuestionaron públicamente la limpieza del local y los calificaron de “desagradables”. El juez Mariano Castro, de la Unidad de Jurisdicción Civil N°1 de Bariloche, consideró que los comentarios afectaron el honor y la dignidad de los propietarios del local.

PUBLICIDAD

El conflicto comenzó en agosto de 2023, cuando la vecina escribió en el grupo de Facebook “Soy de Dina Huapi” que los responsables del negocio arrojaban restos de pollo para alimentar aves y gatos de la calle.

Según el fallo, al que tuvo acceso Infobae, el mensaje que disparó la discordia fue el siguiente: “Me queda alertar a los vecinos que andan cerca que se cuiden. No vaya a ser que les caiga algo de la basura de esta gente desagradable encima”. La publicación añadió: “Y si así cuidan la higiene, no quiero imaginar cómo elaborarán sus productos”.

PUBLICIDAD

En el mismo grupo de la red social, que ascendía a 12 mil miembros, la mujer publicó que los dueños de la pollería alimentaban chimangos y gatos con restos de pollo, que los pájaros arrojaban desperdicios en propiedades vecinas, que ello atraía ratas y que el comercio había sido multado por la Municipalidad de Dina Huapi. También instaba a juntar firmas para actuar contra el negocio.

Los comerciantes sostuvieron que esas afirmaciones eran falsas y que afectaron la reputación del negocio ante los miles de integrantes del grupo. “Alegaron que fueron expuestos falsamente ante toda la sociedad al ser tratados de sucios”, señaló el juez, al reconstruir el argumento de la acusación, y consignó que los afectados acudieron a un escribano para certificar el posteo.

Pollería venta de pollos comercio
Una mujer observa un mostrador con productos cárnicos (Foto: Imagen ilustrativa/Gobierno de San Miguel de Tucumán)

Una acusación sin pruebas

La estrategia de la defensa consistió en intentar demostrar que las acusaciones eran ciertas: que los dueños efectivamente alimentaban animales y que las denuncias ante el municipio tenían fundamento.

Sin embargo, ninguno de esos dos pilares resistió el análisis probatorio. Así lo constató un informe remitido por la Municipalidad de Dina Huapi, que consta en la causa. En ese reporte, las denuncias presentadas por la mujer fueron declaradas nulas y no derivaron en ninguna infracción ni multa contra los dueños de la pollería.

La prueba testimonial tampoco favoreció a la demandada, ya que ningún testigo afirmó haber visto a los actores alimentando animales. Incluso, coincidieron en que la presencia de chimangos es común y usual en la zona, y describieron que la publicación en Facebook se convirtió en tema de conversación entre los vecinos.

El juez Castro diferenció entre la denuncia ante el municipio y la publicación en redes sociales. Entendió que la mujer podía tener motivos para quejarse por la caída de residuos en su propiedad y que estaba en su derecho de hacer reclamos formales.

Pero, según el fallo, el problema surgió cuando llevó esa acusación —que después no pudo comprobarse— a un grupo de Facebook con 12 mil integrantes.

El magistrado citó el artículo 1770 del Código Civil y Comercial, que protege la intimidad y los sentimientos de las personas. También señaló que la doctrina incluye dentro de esa norma los ataques o agravios difundidos a través de redes sociales.

“Ser tratados públicamente de desagradables y que la higiene de un comercio sea cuestionada sin pruebas concretas, sin lugar a dudas pudo haber generado en los actores una mortificación susceptible de ser reparada, más aún cuando su medio de vida es la elaboración de alimentos en ese comercio”, escribió Castro en el fallo.

El juez también señaló, como fenómeno más amplio, que el uso de las redes sociales parece generar en muchos usuarios la percepción de que los comentarios publicados allí están fuera del alcance del derecho. “Pareciera que esas conductas o comentarios concretados a través de redes sociales hace desaparecer en la conciencia colectiva la antijuricidad de la injurias, las coacciones, las amenazas, las estafas”, advirtió.

El juez Mariano Castro concluyó que los comentarios excedieron el derecho a reclamar y constituyeron una ofensa pública. Además del pago de la suma indemnizatoria, más intereses, ordenó que la mujer publique la sentencia en el mismo grupo de Facebook. También deberá afrontar las costas del proceso, incluidos los honorarios de los abogados y del perito informático.

Temas Relacionados

Daño moralAcusacionesFacebookPolleríaDañosPerjuiciosBarilocheDina Huapiúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Impactante: un chico de 13 años quiso escapar tras cometer un supuesto robo y lo atropellaron en una autopista de Mendoza

Ocurrió en el Acceso Este, frente al shopping de Guaymallén. El menor estar en grave estado. Investigan si había robado a un repartidor

Impactante: un chico de 13 años quiso escapar tras cometer un supuesto robo y lo atropellaron en una autopista de Mendoza

“Qué cansada me tienen estos...”: el historial de insultos antisemitas de la jugadora de pádel apartada de los Panamericanos

Se viralizaron más posteos agraviantes hacia la comunidad judía por parte de Florencia Guerra Sodero. Ella borró sus cuentas en redes sociales. Sus mensajes en relación a la muerte del papa Francisco y la banalización de la Shoá

“Qué cansada me tienen estos...”: el historial de insultos antisemitas de la jugadora de pádel apartada de los Panamericanos

“Excepto judíos, ustedes no son bienvenidos”: aberrante y discriminatoria frase de una jugadora de pádel

La deportista Florencia Guerra Sodero publicó un repudiable mensaje antisemita cuando anunció su participación en un Panamericano

“Excepto judíos, ustedes no son bienvenidos”: aberrante y discriminatoria frase de una jugadora de pádel

“Pity” Álvarez continúa internado: está estable y espera ser derivado a una clínica de su obra social

El músico permanece desde la madrugada del martes en el Hospital Tornú, donde ingresó por una crisis hipertensiva. Los estudios incorporados al juicio detectaron cocaína, anfetaminas, éxtasis y opiáceos en orina

“Pity” Álvarez continúa internado: está estable y espera ser derivado a una clínica de su obra social

Nuevo régimen penal juvenil: el menor de 15 años acusado del crimen de Kim Gómez pidió ser liberado, pero la jueza lo rechazó

El adolescente, que es no punible, se encuentra alojado en un instituto especial con medidas de seguridad y seguimiento interdisciplinario. Qué solicitó su defensa

Nuevo régimen penal juvenil: el menor de 15 años acusado del crimen de Kim Gómez pidió ser liberado, pero la jueza lo rechazó

DEPORTES

Se confirmó otra dupla en la Fórmula 1 para el 2027: así está el mapa de pilotos con dos grandes incógnitas

Se confirmó otra dupla en la Fórmula 1 para el 2027: así está el mapa de pilotos con dos grandes incógnitas

El primer equipo que paró Lionel Scaloni en el inicio del ciclo rumbo al Mundial 2030

Tenso cruce de Cristiano Ronaldo con una periodista que le preguntó si estaba en condiciones de jugar los 90 minutos de un partido

Las revelaciones de Roger Federer a sus 45 años: por qué no desayuna y su pasión oculta

Lionel Scaloni volvió a hablar de su futuro en la selección argentina y se refirió al recambio de nombres que realizó con la lista para los amistosos

TELESHOW

Wanda Nara presentó el tráiler de su primera película y confirmó cuándo llegará a los cines

Wanda Nara presentó el tráiler de su primera película y confirmó cuándo llegará a los cines

El gesto de Moria Casán con el embajador de Noruega tras viralizarse el video con sus icónicas frases

Coty Romero reveló cómo consiguió el dinero para comprarse su primera casa: “Me pagaron súper bien”

El arte según Eugenio Cuttica: la espiritualidad, el marketing y el diálogo con la inteligencia artificial

El reencuentro de Diego Torres con Belén, la seguidora que conoció hace 29 años en Sorpresa y media: “De por vida”

INFOBAE AMÉRICA

Retiran un medicamento para la tiroides y elevan al máximo el nivel de riesgo por una dosis de hormona mayor a la indicada

Retiran un medicamento para la tiroides y elevan al máximo el nivel de riesgo por una dosis de hormona mayor a la indicada

Las lluvias provocan derrumbes en carreteras de Guatemala bloqueando el paso que conduce al Norte y hacía los puertos caribeños

Guatemala recibe a 3,411 mexicanos retornados y los entrega en la frontera a las autoridades de México

Panamá presenta en Berlín su proyecto ferroviario con visión de conexión regional

El juicio por el asesinato de la nicaragüense Erika Vanesa Reyes en España ya tiene fecha