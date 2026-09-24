El Salvador

Microbús escolar chocó contra una rastra dejando al menos siete lesionados en San Salvador

El Sistema de Emergencias Médicas asistió a las víctimas, entre ellas varios alumnos, mientras los equipos utilizaron maniobras para extraer al ocupante de los hierros retorcidos del transporte en el puente Ticsa

El Cuerpo de Bomberos de El Salvador realizó maniobras de rescate para liberar a una persona atrapada en el microbús. (Foto cortesía socorristas)
El Cuerpo de Bomberos de El Salvador realizó maniobras de rescate para liberar a una persona atrapada en el microbús. (Foto cortesía socorristas)
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La racha de accidentes no da tregua a los salvadoreños, durante las primeras horas de la mañana de este jueves, las autoridades registraron un fuerte siniestro entre un microbús que transportaba menores a un centro escolar y una rastra, sobre la carretera de Oro en San Salvador.

El accidente ocurrió a la altura del puente Ticsa, donde el microbús habría impactado contra la parte trasera del vehículo de carga. Al menos siete personas resultaron lesionadas, entre ellas varios estudiantes que se dirigían a sus centros educativos.

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Personal del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) llegó al sitio para asistir a los heridos. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la identidad, la edad ni el estado de salud de las víctimas.

También participaron elementos del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, ya que una de las personas afectadas quedó atrapada en la estructura del microbús. Los rescatistas realizaron maniobras para liberarla de los hierros retorcidos del vehículo.

Un severo choque moviliza a los servicios de emergencia. El video muestra a los paramédicos trasladando a una persona a la ambulancia y la devastadora escena con el vehículo siniestrado, evidenciando la fuerza del impacto.

El siniestro generó presencia de equipos de emergencia en uno de los tramos de mayor circulación de la carretera de Oro, una vía que conecta varios municipios del área metropolitana de San Salvador. Las autoridades no han confirmado las causas del choque ni han divulgado un informe preliminar sobre la responsabilidad de los conductores. Tampoco se registran capturas relacionadas al accidente.

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El caso permanece bajo investigación. Las autoridades deberán establecer si existieron fallas mecánicas, distracción u otros factores que provocaron el impacto.

Un microbús escolar chocó contra una rastra en la carretera de Oro y dejó al menos siete personas lesionadas en San Salvador. (Foto cortesía socorristas)
Un microbús escolar chocó contra una rastra en la carretera de Oro y dejó al menos siete personas lesionadas en San Salvador. (Foto cortesía socorristas)

Hombre quedó atrapado tras chocar con un bus en Soyapango

Horas antes, socorristas de Cruz Verde Salvadoreña atendieron otro accidente de tránsito sobre el kilómetro 13 de la carretera de Oro, en el tramo con sentido de Apopa hacia Soyapango, cerca del retorno de Texaco El Arenal.

En ese hecho, un hombre quedó atrapado dentro de un vehículo luego de chocar con un bus. Los equipos de rescate utilizaron herramientas hidráulicas para extraerlo de la unidad.

Tras ser liberado, el lesionado fue trasladado en una ambulancia del SEM para recibir atención médica. No se divulgaron detalles sobre su condición de salud, su identidad ni las circunstancias que llevaron a la colisión.

La emergencia obligó a desplegar recursos de rescate y asistencia prehospitalaria en la zona. Tampoco se informó si hubo otras personas lesionadas o si el conductor del bus permaneció en el lugar tras el accidente.

Equipos de Cruz Verde Salvadoreña atendieron a un conductor atrapado tras un choque contra un autobús en Soyapango. (Foto cortesía Cruz Verde Salvadoreña )
Equipos de Cruz Verde Salvadoreña atendieron a un conductor atrapado tras un choque contra un autobús en Soyapango. (Foto cortesía Cruz Verde Salvadoreña )

El Salvador registra un promedio de 61 siniestros viales diarios

Los dos accidentes ocurrieron en un contexto de aumento de la siniestralidad vial en El Salvador. Entre el 1 de enero y el 22 de septiembre de 2026, las autoridades registraron 16.284 siniestros viales, según cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial.

La cantidad equivale a un promedio de 61 accidentes diarios en el territorio nacional. En el mismo período de 2025 se contabilizaron 15.564 casos, con un promedio de 59 por día.

La diferencia representa 720 accidentes más que el año anterior, lo que supone un aumento del 4.6%. Durante este año, 11.538 personas resultaron lesionadas en hechos de tránsito, con un promedio diario de 44 heridos.

El número de fallecidos también aumentó. Las estadísticas oficiales señalan que 1.044 personas murieron en siniestros viales hasta el 22 de septiembre, frente a 858 muertes registradas durante el mismo período de 2025.

Protección Civil reportó 169 accidentes de tránsito durante las fiestas agostinas en el marco del Plan Vacacional 2026. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
Protección Civil reportó 169 accidentes de tránsito durante las fiestas agostinas en el marco del Plan Vacacional 2026. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Las detenciones por conducción peligrosa también aumentaron

El informe del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, elaborado con datos de la Policía Nacional Civil (PNC), registra además 1.757 detenciones por conducción peligrosa en lo que va de 2026.

Durante el mismo período del año anterior hubo 1.557 arrestos por este delito. La diferencia fue de 200 casos, equivalente a un incremento del 12,8%.

Las autoridades atribuyen estas detenciones a conductores sorprendidos bajo los efectos del alcohol o de sustancias alucinógenas.

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