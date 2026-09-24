El pasaporte cubano para adultos en el exterior costará USD 200 desde octubre

El trámite del pasaporte cubano para adultos residentes en el exterior aumentará a 200 dólares o euros a partir del 1 de octubre.

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Desde el 1 de octubre, el trámite de pasaporte para adultos cubanos residentes en el exterior costará 200 dólares o euros, según el país. Las solicitudes presentadas hasta el 30 de septiembre conservarán la tarifa vigente.

La fecha de presentación ante el consulado cubano determinará el importe aplicable. La actualización llegará un mes antes de la entrada en vigor de las nuevas leyes cubanas de Migración, Ciudadanía y Extranjería, prevista para el 1 de noviembre de 2026.

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Hasta el cierre de septiembre, la expedición inicial, renovación o reemplazo para los mayores de 16 años tendrá un valor de 180 dólares o euros. El incremento será de 20 unidades monetarias y equivale a 11.1% respecto de la tarifa anterior, de acuerdo con la publicación de Periódico Cubano.

El Ministerio de Relaciones Exteriores aprobó la modificación mediante una actualización de los aranceles consulares. Las autoridades atribuyeron la revisión al panorama económico internacional y a la inflación acumulada.

La medida figura en la Resolución 37/2026, que actualiza de forma general las tarifas aplicadas por las representaciones diplomáticas cubanas en el extranjero. El cambio no corresponde al precio del pasaporte solicitado dentro de Cuba, donde rigen otras condiciones para ese procedimiento.

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El arancel consular para los menores de 16 años se incrementará a 160 dólares o euros y el pasaporte provisional costará 120 dólares o euros. El aumento de las tarifas consulares precede a la entrada en vigor de las nuevas leyes de Migración, Ciudadanía y Extranjería prevista para el 1 de noviembre de 2026. (Foto: cortesía)

Los menores de 16 años pagarán 160 dólares o euros por el pasaporte

La tarifa para los menores de 16 años también aumentará desde octubre. El trámite pasará de 140 a 160 dólares o euros en los países donde esas monedas se utilicen para los servicios consulares.

El pasaporte provisional tendrá un arancel de 120 dólares o euros en las representaciones diplomáticas que cobren en esas divisas. La información disponible no detalla modificaciones en los requisitos para solicitar ese documento.

La actualización afectará a los ciudadanos cubanos que necesiten mantener vigente su documentación de viaje para salir de la Isla o regresar a ella. El pasaporte seguirá entre los documentos exigidos cuando entre en vigor el nuevo marco migratorio.

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La medida tendrá un impacto directo en la comunidad emigrada, especialmente en Estados Unidos. Miles de cubanos residentes en ese país requieren el documento actualizado para ingresar a Cuba bajo las normas fijadas por La Habana.

El aumento de las tarifas consulares precede a la entrada en vigor de las nuevas leyes de Migración, Ciudadanía y Extranjería prevista para el 1 de noviembre de 2026. (Foto: cortesía)

En enero de 2026, las autoridades cubanas habían negado que existiera entonces una modificación en el precio del pasaporte, luego de que circularan versiones sobre una posible subida. La Resolución 37/2026 formaliza ahora el ajuste de las tarifas consulares, según Periódico Cubano.

Los pasaportes para adultos mantendrán una vigencia de 10 años

El aumento de los aranceles no reducirá la duración de los documentos. Los pasaportes emitidos para mayores de 16 años conservarán una vigencia de 10 años, mientras que los otorgados a menores seguirán siendo válidos durante cinco años.

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Ese régimen comenzó el 1 de julio de 2023, cuando Cuba eliminó las prórrogas obligatorias que debían realizarse cada dos años. La reforma extendió la vigencia de los documentos para adultos y redujo la frecuencia con la que los residentes en el exterior debían acudir a los consulados.

El nuevo arancel elevará el desembolso inicial para obtener, renovar o reemplazar el pasaporte. La eliminación de las antiguas prórrogas continuará vigente.

La cercanía entre la subida y la aplicación de las nuevas leyes migratorias obligará a quienes necesiten el documento a revisar su vigencia y el momento de presentación de la solicitud. El costo final dependerá de si el trámite se entrega antes o después de la fecha fijada para el ajuste.

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