Costa Rica

Laura Fernández recibe nota de 6.98 en encuesta de la UNA: estas son las calificaciones de los integrantes del Poder Ejecutivo de Costa Rica

El estudio del Instituto de Estudios Sociales en Población evaluó la gestión de distintas figuras del gabinete durante agosto de 2026. La investigación también revela diferencias en el conocimiento ciudadano sobre los ministros y compara la valoración de la presidenta con las mediciones de Rodrigo Chaves durante su administración

La presidenta Laura Fernández Delgado obtuvo una calificación promedio de 6,98 sobre 10 en la encuesta de agosto de 2026 elaborada por el Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional. Crédito: Captura video Presidencia de la República
La presidenta Laura Fernández Delgado obtuvo una calificación promedio de 6,98 sobre 10 en la encuesta de agosto de 2026 elaborada por el Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional. Crédito: Captura video Presidencia de la República
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La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, obtuvo una calificación promedio de 6.98 sobre 10 en la evaluación de su gestión, según los resultados de una encuesta elaborada por el Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional (UNA), correspondiente a agosto de 2026.

La investigación examinó la percepción ciudadana sobre diferentes integrantes del Poder Ejecutivo durante los primeros meses de la administración Fernández, así como el nivel de conocimiento que tiene la población sobre la labor de los funcionarios gubernamentales.

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Las calificaciones de los representantes del Ejecutivo se ubicaron por encima de los seis puntos, aunque ninguna alcanzó una nota de siete.

El estudio permite observar las distintas percepciones de la ciudadanía respecto al trabajo individual de los funcionarios que integran la administración.

¿Qué calificación recibió cada integrante del Gobierno?

De acuerdo con los principales hallazgos del informe, las valoraciones promedio de las figuras del Poder Ejecutivo incluyen los siguientes resultados:

  • Gabriel Aguilar 6,54 /10
  • Gerald Campos 6,63 /10
  • José Leonardo Sánchez 6,35 /10
  • Laura Fernández Delgado 6,98 /10
  • Paula Bogantes 6,55 /10
  • Rodrigo Chaves 6,23 /10

La evaluación también refleja diferencias en la familiaridad que tienen los costarricenses con los integrantes del gabinete.

Aunque Laura Fernández y Rodrigo Chaves son ampliamente reconocidos por las personas consultadas, otros funcionarios registran porcentajes importantes de desconocimiento sobre sus respectivas labores.

Un 30.7 % de los encuestados manifestó no conocer el trabajo de Paula Bogantes, mientras que un 14.7 % señaló desconocer la labor de Efraín Zeledón.

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En el caso del ministro de Educación Pública, José Leonardo Sánchez, el porcentaje alcanzó el 13.9 %, mientras que Gabriel Aguilar registró un 13.3 %.

El ministro Gerald Campos registró una valoración de 6,63 puntos, según los resultados del estudio que evaluó la labor de diferentes integrantes del Poder Ejecutivo costarricense. Crédito: Captura Presidencia de la República
El ministro Gerald Campos registró una valoración de 6,63 puntos, según los resultados del estudio que evaluó la labor de diferentes integrantes del Poder Ejecutivo costarricense. Crédito: Captura Presidencia de la República

Laura Fernández y Rodrigo Chaves: ¿qué muestran las mediciones presidenciales?

Uno de los apartados del estudio compara la valoración inicial de Laura Fernández con los resultados obtenidos por Rodrigo Chaves durante diferentes momentos de su gestión presidencial.

La mandataria registró una calificación promedio de 6,98 en agosto de 2026, cuatro meses después de asumir la Presidencia de la República.

La última evaluación de Rodrigo Chaves como presidente, correspondiente a marzo de 2026, fue de 6.70 puntos, lo que representa una diferencia de 0.28 puntos respecto a la medición actual de Fernández.

La investigación también recuerda que Chaves había obtenido una calificación de 7.03 en octubre de 2025, antes de registrar la disminución observada en marzo del año siguiente.

Al comparar los primeros meses de ambas administraciones, Laura Fernández registra 6.98 puntos frente a los 7.65 que obtuvo Rodrigo Chaves en septiembre de 2022, una diferencia de 0.67 puntos.

Rodrigo Chaves recibió una calificación de 6,23 en su función como ministro de Hacienda. Su última valoración como presidente de la República había sido de 6,70 puntos, en marzo de 2026. Crédito: Captura transmisión Presidencia de la República
Rodrigo Chaves recibió una calificación de 6,23 en su función como ministro de Hacienda. Su última valoración como presidente de la República había sido de 6,70 puntos, en marzo de 2026. Crédito: Captura transmisión Presidencia de la República

¿Cómo califican los costarricenses las áreas de gestión del Ejecutivo?

Más allá de las valoraciones individuales de los funcionarios, la encuesta también consultó a la ciudadanía sobre nueve áreas de desempeño gubernamental.

Cinco obtuvieron calificaciones superiores a seis puntos, aunque ninguna alcanzó una nota de 6.5.

La protección de la naturaleza registró una valoración de 6.43, mientras que la economía obtuvo 6.32 y la educación alcanzó 6.23.

En otros ámbitos, el combate a la pobreza recibió 5.25 puntos, la seguridad ciudadana obtuvo 5.46 y la salud registró una calificación de 5.73.

En materia de seguridad, por ejemplo, el 52.6 % de las personas consultadas considera que la situación del país es mala o muy mala, mientras que el 40 % identifica la seguridad ciudadana como el principal problema nacional.

A ello se suma un 11.2 % que menciona específicamente el narcotráfico.

Un 50.1 % considera que existe mucho o algún interés por solucionar la principal problemática nacional, mientras que un 41.1 % estima que el Ejecutivo muestra poco o ningún interés.

En cuanto a las actuaciones gubernamentales específicas, el manejo de las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) registró un 23 % de acuerdo entre las personas encuestadas.

La apertura del mercado eléctrico obtuvo un 49.5 % de acuerdo, la minería a cielo abierto en Crucitas un 36.1 % y la venta de activos estatales un 32.1 %.

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