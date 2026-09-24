Detienen en Panamá a tres nicaragüenses por supuestamente fabricar puros de manera clandestina

Dentro del inmueble se encontraron maquinarias e insumos destinados presuntamente a la elaboración de los puros. (PN)

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Tres personas de nacionalidad nicaragüense fueron detenidas en un presunto taller clandestino donde se fabricaban puros.

El inmueble intervenido, ubicado en el distrito de La Chorrera, en la provincia de Panamá Oeste, aparentaba funcionar como una vivienda, y según las autoridades, las pesquisas apuntan a que ese espacio habría servido para ocultar la fabricación, el almacenamiento y la venta ilegal de puros.

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Dentro del inmueble se encontraron maquinarias e insumos destinados presuntamente a la elaboración de los productos.

También había una cantidad considerable de puros terminados que, según las investigaciones, estarían listos para su distribución y venta ilegal.

Las tres personas aprehendidas quedaron a disposición de las autoridades competentes, que deberán definir sus responsabilidades dentro de la causa.

En la vivienda había una cantidad considerable de puros terminados que, según las investigaciones, estarían listos para su distribución y venta ilegal. (PN)

Las diligencias continúan para determinar la dimensión de las operaciones desarrolladas en el inmueble. Los investigadores buscan establecer si existen otros involucrados en la actividad.

El hallazgo forma parte de una serie de actuaciones recientes de las autoridades panameñas en asuntos vinculados con posibles infracciones aduaneras, migratorias y penales.

En un caso separado, funcionarios de la Autoridad Nacional de Aduanas hallaron $10,901 durante la revisión de dos pasajeras cubanas que llegaron a la terminal aérea de Panamá Pacífico desde La Habana, Cuba.

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Una de las viajeras era menor de edad. La adolescente, según la información judicial, se acercó primero a los carriles de Aduanas, donde una inspectora le solicitó su pasaporte.

La funcionaria comprobó que se trataba de una menor y le preguntó si viajaba con un adulto responsable. La joven respondió que iba acompañada por su madre, quien estaba detrás de ella en la fila.

Funcionarios de la Autoridad Nacional de Aduanas hallaron $10.901 durante la revisión de dos pasajeras cubanas procedentes de La Habana. (ANA)

La inspectora llamó a la mujer para continuar el procedimiento, y durante la entrevista la madre declaró que ambas llevaban efectivo.

De acuerdo con la información, la pasajera manifestó que transportaba $5,000 y que su hija llevaba la misma suma, respuesta que motivó una revisión secundaria de sus pertenencias.

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Más adelante, la mujer informó que tenía otros $601 en efectivo. Los funcionarios continuaron con la verificación del equipaje de la menor.

Dentro de una bolsa plástica ubicada en el equipaje de la adolescente, los inspectores encontraron $5,000. En su bolso de mano había otros $300.

Tras el conteo, las autoridades establecieron el monto total que transportaban las dos pasajeras. El caso fue notificado a la Dirección de Investigación Judicial y al Ministerio Público para los trámites correspondientes.

Manos de varias personas con esposas se extienden a través de los barrotes oxidados de una celda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actuación quedó bajo conocimiento de las entidades competentes, que deberán evaluar la situación conforme a los procedimientos previstos.

Por otra parte, tres ciudadanas chinas fueron detectadas en condición migratoria irregular en el puesto de control de Divisa, en un caso que las autoridades panameñas investigan como un posible tráfico ilícito de migrantes.

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El procedimiento también derivó en la identificación de un ciudadano colombiano, a quien se vincula de forma presunta con los hechos. El expediente quedó en manos del Ministerio Público.

Las tres extranjeras no tenían el sello que acreditara un ingreso legal a Panamá, según informó el Servicio Nacional de Migración. La entidad indicó que las mujeres podrían ser víctimas de una red dedicada al traslado irregular de personas.

La detección ocurrió durante una verificación realizada por funcionarios del Puesto de Control Migratorio de Divisa y del Enlace Migratorio de Acción de Campo de la provincia de Herrera.

El ciudadano colombiano quedó señalado de manera preliminar por un delito contra la humanidad, en la modalidad de tráfico ilícito de migrantes. La investigación deberá establecer cómo ingresaron las mujeres al territorio panameño y si participaron más personas.

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