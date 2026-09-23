MrBeast se une a Haaland y vuelven al icónico meme del susto en el espejo

El creador estadounidense MrBeast definió la grabación con el atacante del Manchester City como la comida más aterradora de su vida.

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Erling Braut Haaland volvió a demostrar que su popularidad trasciende las canchas. El delantero noruego protagonizó un video junto a MrBeast, el youtuber más seguido del mundo, en el que recreó su célebre gesto de miedo durante una comida compartida.

El momento recordó a la viralidad que tuvo el futbolista durante el Mundial 2026, ahora junto a uno de los creadores de contenido más famosos, con el que tuvo tiempo con de grabar otro video.

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Cómo fue el encuentro entre Haaland y MrBeast

El video muestra a los dos frente al espejo, en un ambiente relajado y sin guion aparente. Haaland mantiene la atención en lo que ocurre a su alrededor hasta que, de pronto, saca su expresión de terror, la misma que ya había hecho viral en publicaciones previas.

MrBeast, cuyo nombre real es Jimmy Donaldson, acompaña al futbolista durante toda la escena. El creador estadounidense cuenta con 517 millones de seguidores en su canal principal de YouTube y es reconocido por sus contenidos de retos, entretenimiento y colaboraciones con otras figuras públicas.

Erling Haaland recreó su gesto viral de miedo en un video grabado junto al youtuber MrBeast.

Tras la publicación, MrBeast describió el momento como “la comida más aterradora de mi vida”. La frase acompañó al video y sumó otro elemento de humor a la escena protagonizada por el delantero del Manchester City.

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En el pie de foto de la publicación también se incluyó un mensaje que hacía referencia, en tono de broma, a la “reunión de dos youtubers”, pese a que Haaland es reconocido principalmente por su trayectoria como futbolista profesional y no por su actividad como creador de contenido.

El camino de Haaland hacia la fama viral

Haaland nació en Leeds, Inglaterra, hijo de Alf-Inge Håland, exfutbolista de la Premier League, y de Gry Marita Braut, exheptatleta. Su familia se mudó a Bryne, Noruega, después de que su padre sufriera una lesión de rodilla producto de una entrada de Roy Keane en 2001.

En esa localidad noruega, Haaland desarrolló desde niño el instinto goleador que lo caracteriza. A los 15 años se incorporó al Bryne FK y, un año después, fichó por el Molde FK, club en el que perfeccionó su dominio del juego aéreo.

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El creador de contenido MrBeast y el futbolista Erling Haaland aparecen de pie en un campo de fútbol cubierto con la insignia del Manchester City de fondo.

Su salto llegó en 2019 con el Red Bull Salzburgo, donde su capacidad goleadora lo convirtió en una de las revelaciones del continente. Un año más tarde se unió al Borussia Dortmund, donde debutó con tres goles en 23 minutos y cerró la temporada 2020-21 con 86 anotaciones en 89 partidos.

Con Haaland como referente, el Dortmund conquistó la Copa de Alemania, un logro que despertó el interés de varios clubes europeos. Entre ellos estaba el Manchester City, que finalmente lo fichó por una cifra cercana a los 68 millones de dólares para un contrato de cinco temporadas.

Desde su llegada al club dirigido por Pep Guardiola, Haaland rompió récords de goleo y conquistó la Premier League, la FA Cup y la UEFA Champions League.

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Su popularidad en internet, sin embargo, creció por un motivo distinto a sus números goleadores. Durante la Copa Mundial 2026 se transformó en uno de los personajes favoritos de las redes sociales gracias a videos con bromas, filtros de Snapchat y momentos de baile espontáneo.

Un análisis de Psychology Today destacó que la autenticidad del delantero noruego favorece su conexión con los seguidores en redes sociales.

Esa actitud despreocupada contrasta con la imagen intimidante que proyecta dentro del campo y ha generado una identificación amplia entre los usuarios de redes, que replican sus gestos en memes, ediciones y canciones.

El apodo de “androide”, que hace referencia a su físico y a la frialdad con la que define frente al arco, también alimentó el fenómeno. Un análisis publicado por Psychology Today señala que parte de su atractivo radica en el equilibrio entre una presencia física imponente y una actitud tranquila, con sentido del humor y humildad.

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La autenticidad que transmite en redes, según ese mismo análisis, es un factor que rara vez se logra construir de manera artificial. Haaland, de 26 años, mantiene una imagen similar dentro y fuera de cámaras, un rasgo que ha sido determinante para su conexión con millones de seguidores alrededor del mundo.