Quién era la joven de 18 años que murió en un brutal accidente durante una carrera de picadas en Mendoza

La familia y los allegados de la joven impulsaron cadenas de oración en redes sociales durante su internación

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Morena González tenía 18 años, vivía en Junín y era la menor de tres hermanos en una familia que vivía en el departamento del Este de Mendoza. Este martes, falleció en el Hospital Central de Mendoza luego de permanecer dos días internada en la Unidad de Terapia Intensiva, tras haber sido alcanzada por un auto que perdió el control durante las picadas de Lavalle y colisionó contra las gradas donde ella se encontraba entre el público.

González cursó sus estudios secundarios en la Escuela Medalla Milagrosa de Junín. Era hija de Valeria y Genaro, dos personas conocidas y apreciadas en su entorno, según dieron cuenta los mensajes de condolencias que sus allegados hicieron públicos tras la noticia de su muerte. La familia directa de la joven no había realizado publicaciones propias al momento de conocerse el desenlace.

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Mientras ella peleaba por su vida en la Unidad de Terapia Intensiva, con asistencia respiratoria mecánica y un cuadro calificado como grave y de pronóstico reservado, sus seres queridos no tenían otra manera de acompañarla que a través de las redes sociales. Cuando una cadena de oración comenzó a circular y se viralizó entre sus conocidos, su madre fue una de las primeras en tomar la palabra. “Vamos mi Amor, acá estamos todos con vos, sos una guerrera”, escribió Valeria en un mensaje que se multiplicó entre quienes seguían de cerca la situación de la joven.

Morena González, de 18 años, falleció en el Hospital Central de Mendoza tras un accidente en las picadas de Lavalle

Su hermana también dejó sus palabras por escrito, en una publicación que resumía la angustia de esas horas de espera: “Acá te estamos esperando mi amor. Ni te imaginas toda la gente que está esperando por vos. Te amo te amo siempre te lo digo. Mi corazón hoy está con vos te lo dejo es completamente tuyo”. Pese a esos ruegos y a los esfuerzos sostenidos del equipo médico del Hospital Central, González no pudo recuperarse.

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El accidente ocurrió el pasado domingo, aproximadamente a las 17:05, en el predio donde se organizaba el evento popular conocido como Picadas de Lavalle. En ese momento, un Chevrolet 400 conducido por un hombre identificado con las iniciales H. O. perdió el control a los pocos metros de haber largado.

El vehículo se desvió de manera abrupta, derribó el muro de contención y fue a impactar de lleno contra la zona de gradas donde se concentraba el público. El llamado al 911 movilizó las dos ambulancias privadas que estaban en el predio; los heridos fueron trasladados inicialmente al Hospital Sicoli.

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La investigación policial evalúa las hipótesis de una falla mecánica o la pérdida de adherencia de los neumáticos

Cuatro personas resultaron lesionadas como consecuencia del impacto. Tres de ellas recibieron el alta el lunes a primera hora, según informó Diario UNO. Morena González, por la gravedad de su cuadro, fue derivada desde el Sicoli al Hospital Central, donde quedó internada con asistencia respiratoria mecánica.

El último parte médico dado a conocer antes de su deceso, recogido por Los Andes, detallaba un panorama clínico de suma complejidad: traumatismo craneofacial grave, lesiones cerebrales, contusión pulmonar bilateral y traumatismo de abdomen, producto de politraumatismos múltiples. Los profesionales a cargo descartaron conducta neuroquirúrgica, aunque su estado era calificado como grave y de pronóstico reservado. No fue suficiente.

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La investigación sobre las causas del siniestro sigue abierta y transita por dos hipótesis que las autoridades no han descartado ni confirmado de manera oficial. Una apunta a una posible falla mecánica del vehículo; la otra, a la pérdida de adherencia de las cubiertas a la pista por las condiciones meteorológicas. La jornada de picadas transcurría en medio de fuertes ráfagas de viento Zonda que azotaban la provincia, un fenómeno que, según consideró la policía, pudo haber incidido tanto en la visibilidad como en el comportamiento del rodado al momento del accidente.