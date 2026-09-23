El Salvador

Facturas eléctricas de hogares suben hasta 25% en El Salvador, según especialista

Los usuarios de una de las empresas proveedoras pasaron de pagar $41.32 a cerca de $51 mensuales, mientras los clientes de otras tres distribuidoras registraron incrementos de entre $9 y $10 en sus recibos

Un hombre y una mujer sentados a una mesa observan un papel impreso con gráficos bajo una bombilla en un cuarto de paredes de concreto.
Una pareja salvadoreña evalúa el aumento en la factura de la energía eléctrica en su vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un usuario con un consumo mensual de 190 kilovatios hora que pagaba USD 41.32 en la distribuidora CAES pasó a cancelar cerca de $ 51, según cálculos divulgados por el Centro para la Defensa del Consumidor (CDC), organización salvadoreña de protección al consumidor. El incremento coincide con una suba del precio promedio de la energía en el mercado mayorista durante agosto.

El director ejecutivo del CDC, Danilo Pérez, señaló que los pliegos tarifarios publicados por la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) reflejan ajustes en el componente de energía, distribución y comercialización que integran la factura final.

PUBLICIDAD

El consumidor que pagaba $ 41 ahora está pagando $ 51”, afirmó Pérez al comparar los valores vigentes con los que regían cuando se anunció el congelamiento de las tarifas, en 2023.

Las facturas subieron entre $ 9 y $ 10 para un consumo de 190 kilovatios hora

El ejercicio citado por el CDC toma como referencia hogares con un consumo de 190 kilovatios hora al mes, un segmento que, de acuerdo con Pérez, concentra una parte de los usuarios residenciales.

En CAES, el pago pasó de $ 41.32 a unos $ 51, una diferencia cercana a $ 9.68. En Del Sur, la factura aumentó de $ 46 a $ 55. Para los clientes de CLESA, el monto subió de $ 40 a $ 50, mientras que en EDEO pasó de $ 41 a $ 51.

PUBLICIDAD

Los cambios representan alzas aproximadas de entre 20% y 25%, según cada distribuidora. Pérez indicó que los cargos de distribución y comercialización también registraron variaciones, aunque sostuvo que el mayor impacto recae en el costo de la energía. “Todo eso suma y por eso vemos los impactos”, planteó el representante del CDC.

Infografía con un edificio residencial y diversos electrodomésticos acompañados de textos explicativos sobre el gasto de energía eléctrica.
Una infografía de Infobae detalla la distribución de un consumo eléctrico mensual de 190 kilovatios-hora entre los electrodomésticos y servicios de una vivienda pequeña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un consumo de 190 kilovatios-hora (kWh) al mes podría corresponder a un hogar con un gasto eléctrico moderado o medio-bajo, típico de un apartamento o casa pequeña habitada por una o dos personas. Una refrigeradora moderna y de tamaño mediano representa la mayor parte del gasto fijo, consumiendo entre 35 y 45 kWh al mes.

A esto se le suma la iluminación, que utilizando focos LED en toda la casa y teniéndolos encendidos unas 5 horas diarias apenas suma unos 10 kWh al mes, junto con el router de internet que permanece conectado todo el día y consume alrededor de 5 kWh mensuales.

El siguiente bloque de consumo proviene de las actividades de entretenimiento, trabajo y aseo del hogar. Utilizar una computadora portátil para trabajar varias horas al día, junto con un televisor encendido durante 4 o 5 horas por las noches y el uso diario de cargadores de teléfonos, aporta unos 25 a 30 kWh al mes.

Por su parte, hacer funcionar la lavadora unas tres o cuatro veces por semana utilizando ciclos de agua fría añade cerca de 12 kWh mensuales.

Finalmente, el resto del consumo hasta completar los 190 kWh se divide entre la cocina y el confort térmico. Usar un horno microondas para calentar comida unos minutos al día, una licuadora y pasar la plancha de ropa ocasionalmente suma unos 15 kWh al mes.

El precio promedio de la energía llegó a $ 197.65 por megavatio hora en agosto

Varios recibos de energía eléctrica de El Salvador con los logotipos borrosos colocados sobre una mesa de madera.
Varias facturas del servicio de energía eléctrica de El Salvador detallan los cobros periódicos y montos a pagar sobre una superficie de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos de la Unidad de Transacciones correspondientes a agosto de 2026 muestran que el precio promedio mensual de la energía alcanzó $ 197.65 por megavatio hora (MWh).

La cifra superó en 102.45% el promedio de agosto de 2025, cuando el valor se ubicó en $ 97.63 por MWh. Frente a julio de ese año, el precio registró un aumento mensual de 3,88%.

El boletín estadístico consignó que el promedio acumulado de 2026 llegó a $ 197,65 por MWh hasta agosto, por encima de los $ 126,39 por MWh del promedio anual registrado en el mismo período.

Durante agosto, los precios diarios oscilaron entre $ 172,33 y $ 222,83 por MWh. El valor más alto se produjo el 19 de agosto; el menor correspondió al 30 de agosto.

Los circuitos de 46 kilovoltios concentraron más interrupciones en agosto

El informe de la Unidad de Transacciones registró 136 interrupciones en circuitos de 46 kilovoltios durante agosto, el mayor número entre los niveles de voltaje relevados.

La entidad contabilizó además 27 eventos en circuitos de 23 kilovoltios, 24 en líneas de 115 kilovoltios, nueve en líneas de 230 kilovoltios y ocho en circuitos de 34,5 kilovoltios.

El registro de las líneas de 230 kilovoltios incluye interconexiones con Guatemala y Honduras, además del Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC) y refuerzos internos.

Pérez sostuvo que los consumos por debajo de 300 kilovatios hora requieren atención en las revisiones tarifarias, debido a que allí se concentra gran parte de la demanda residencial.

Temas Relacionados

Tarifas de energíaEnergía eléctricaAumento de preciosEl Salvadorenergía eléctricacosto de la energía eléctricaCDC

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Niño podría provocar una pérdida cercana al 1% del PIB en Centroamérica y demás países de la región

El informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicado este lunes advierte que las sequías asociadas con el fenómeno afectarían la agricultura, las exportaciones, la energía y la infraestructura en la región

El Niño podría provocar una pérdida cercana al 1% del PIB en Centroamérica y demás países de la región

El vicepresidente Ulloa participa en la presentación de la película Vértices en El Salvador

El Comité Cine Nacional eligió la obra de Arturo López Rodas para iniciar el proceso ante la Academia estadounidense, cuyas etapas posteriores determinarán las producciones preseleccionadas y nominadas de la ceremonia

El vicepresidente Ulloa participa en la presentación de la película Vértices en El Salvador

Ministerio de Salud reporta más de 5,500 hospitalizaciones por neumonía en El Salvador

El boletín epidemiológico oficial registró 7,218 casos de la infección pulmonar en lo que va del año, con una letalidad del 3.60%; los niños menores de nueve años concentran la mayor parte de las atenciones médicas

Ministerio de Salud reporta más de 5,500 hospitalizaciones por neumonía en El Salvador

La PDDH atendió a 1,364 personas y recibió 1,033 casos durante agosto de 2026

El organismo divulgó en redes sociales su balance mensual de protección y promoción, presentado por Raquel Caballero de Guevara, con resultados de actuaciones registradas en todo el país

La PDDH atendió a 1,364 personas y recibió 1,033 casos durante agosto de 2026

Familia del pequeño André impulsa una colecta para costear su atención médica por Atrofia Muscular Espinal fuera de El Salvador

El niño de tres años, diagnosticado con Atrofia Muscular Espinal tipo tres, requiere un fármaco oral no disponible en el país y recibe terapias para preservar su movilidad mientras aguarda una alternativa internacional

Familia del pequeño André impulsa una colecta para costear su atención médica por Atrofia Muscular Espinal fuera de El Salvador

TECNO

Ciberdelincuentes afirman tener datos de “todos” los agentes del FBI de EE.UU

Ciberdelincuentes afirman tener datos de “todos” los agentes del FBI de EE.UU

Usan paneles solares y baterías de litio en Festival Cordillera en Colombia: sin diésel durante dos días

El mayor cambio de la saga: PlayStation explica el terror en primera persona de Silent Hill Townfall

La IA está llegando a las aulas y hogares: cómo pueden los padres proteger el aprendizaje de sus hijos

El millonario proyecto de IA por el que expertos de Wall Street recomiendan invertir en Oracle

ENTRETENIMIENTO

Lo dejamos acá, la película de Ricardo Darín y Diego Peretti, tuvo su estreno mundial en San Sebastián

Lo dejamos acá, la película de Ricardo Darín y Diego Peretti, tuvo su estreno mundial en San Sebastián

Coven Academy, la nueva serie de Disney+ que lleva la magia adolescente a Nueva Orleans

Brad Pitt habló sobre las condiciones del rodaje de En el corazón de la bestia: “Fue lo más exigente que he hecho físicamente”

Billie Lourd sobre su relación con Carrie Fisher: “Hice lo mejor que pude para mantener a mi madre con vida”

El biopic de Britney Spears sigue sin encontrar su actriz: “No quiero pensar en ello hasta que tengamos la historia correcta”

MUNDO

Se mueven entre miles de pasajeros y recogen basura: así son los robots que Tokio puso a prueba en la estación más transitada del mundo

Se mueven entre miles de pasajeros y recogen basura: así son los robots que Tokio puso a prueba en la estación más transitada del mundo

Encontraron un anillo de oro de 700 años que podría haber pertenecido a una condesa y ahora será subastado

La alianza entre Cuba y China: asistencia militar, propaganda y control digital en la isla

Trump se acerca al Reino Unido, que aceptó revisar el acuerdo sobre la isla Diego García: “Con Andy nos está yendo muy bien”

Irán canceló vuelos en Medio Oriente obligado por las sanciones de Estados Unidos, pero siguen llegando a China