Facturas eléctricas de hogares suben hasta 25% en El Salvador, según especialista

Una pareja salvadoreña evalúa el aumento en la factura de la energía eléctrica en su vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un usuario con un consumo mensual de 190 kilovatios hora que pagaba USD 41.32 en la distribuidora CAES pasó a cancelar cerca de $ 51, según cálculos divulgados por el Centro para la Defensa del Consumidor (CDC), organización salvadoreña de protección al consumidor. El incremento coincide con una suba del precio promedio de la energía en el mercado mayorista durante agosto.

El director ejecutivo del CDC, Danilo Pérez, señaló que los pliegos tarifarios publicados por la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) reflejan ajustes en el componente de energía, distribución y comercialización que integran la factura final.

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“El consumidor que pagaba $ 41 ahora está pagando $ 51”, afirmó Pérez al comparar los valores vigentes con los que regían cuando se anunció el congelamiento de las tarifas, en 2023.

Las facturas subieron entre $ 9 y $ 10 para un consumo de 190 kilovatios hora

El ejercicio citado por el CDC toma como referencia hogares con un consumo de 190 kilovatios hora al mes, un segmento que, de acuerdo con Pérez, concentra una parte de los usuarios residenciales.

En CAES, el pago pasó de $ 41.32 a unos $ 51, una diferencia cercana a $ 9.68. En Del Sur, la factura aumentó de $ 46 a $ 55. Para los clientes de CLESA, el monto subió de $ 40 a $ 50, mientras que en EDEO pasó de $ 41 a $ 51.

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Los cambios representan alzas aproximadas de entre 20% y 25%, según cada distribuidora. Pérez indicó que los cargos de distribución y comercialización también registraron variaciones, aunque sostuvo que el mayor impacto recae en el costo de la energía. “Todo eso suma y por eso vemos los impactos”, planteó el representante del CDC.

Una infografía de Infobae detalla la distribución de un consumo eléctrico mensual de 190 kilovatios-hora entre los electrodomésticos y servicios de una vivienda pequeña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un consumo de 190 kilovatios-hora (kWh) al mes podría corresponder a un hogar con un gasto eléctrico moderado o medio-bajo, típico de un apartamento o casa pequeña habitada por una o dos personas. Una refrigeradora moderna y de tamaño mediano representa la mayor parte del gasto fijo, consumiendo entre 35 y 45 kWh al mes.

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A esto se le suma la iluminación, que utilizando focos LED en toda la casa y teniéndolos encendidos unas 5 horas diarias apenas suma unos 10 kWh al mes, junto con el router de internet que permanece conectado todo el día y consume alrededor de 5 kWh mensuales.

El siguiente bloque de consumo proviene de las actividades de entretenimiento, trabajo y aseo del hogar. Utilizar una computadora portátil para trabajar varias horas al día, junto con un televisor encendido durante 4 o 5 horas por las noches y el uso diario de cargadores de teléfonos, aporta unos 25 a 30 kWh al mes.

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Por su parte, hacer funcionar la lavadora unas tres o cuatro veces por semana utilizando ciclos de agua fría añade cerca de 12 kWh mensuales.

Finalmente, el resto del consumo hasta completar los 190 kWh se divide entre la cocina y el confort térmico. Usar un horno microondas para calentar comida unos minutos al día, una licuadora y pasar la plancha de ropa ocasionalmente suma unos 15 kWh al mes.

El precio promedio de la energía llegó a $ 197.65 por megavatio hora en agosto

Varias facturas del servicio de energía eléctrica de El Salvador detallan los cobros periódicos y montos a pagar sobre una superficie de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos de la Unidad de Transacciones correspondientes a agosto de 2026 muestran que el precio promedio mensual de la energía alcanzó $ 197.65 por megavatio hora (MWh).

La cifra superó en 102.45% el promedio de agosto de 2025, cuando el valor se ubicó en $ 97.63 por MWh. Frente a julio de ese año, el precio registró un aumento mensual de 3,88%.

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El boletín estadístico consignó que el promedio acumulado de 2026 llegó a $ 197,65 por MWh hasta agosto, por encima de los $ 126,39 por MWh del promedio anual registrado en el mismo período.

Durante agosto, los precios diarios oscilaron entre $ 172,33 y $ 222,83 por MWh. El valor más alto se produjo el 19 de agosto; el menor correspondió al 30 de agosto.

Los circuitos de 46 kilovoltios concentraron más interrupciones en agosto

El informe de la Unidad de Transacciones registró 136 interrupciones en circuitos de 46 kilovoltios durante agosto, el mayor número entre los niveles de voltaje relevados.

La entidad contabilizó además 27 eventos en circuitos de 23 kilovoltios, 24 en líneas de 115 kilovoltios, nueve en líneas de 230 kilovoltios y ocho en circuitos de 34,5 kilovoltios.

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El registro de las líneas de 230 kilovoltios incluye interconexiones con Guatemala y Honduras, además del Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC) y refuerzos internos.

Pérez sostuvo que los consumos por debajo de 300 kilovatios hora requieren atención en las revisiones tarifarias, debido a que allí se concentra gran parte de la demanda residencial.