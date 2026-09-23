La portabilidad numérica supera los 436,000 cambios de operador en Panamá hasta agosto

Un usuario puede cambiar de compañía celular y conservar su número telefónico mediante el procedimiento de portabilidad supervisado por la ASEP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Entre enero y agosto de 2026, 436.719 números celulares cambiaron de compañía en Panamá sin que sus usuarios perdieran la línea, según las estadísticas de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP).

El movimiento equivale a un promedio de 54.590 portaciones mensuales en un mercado donde actualmente operan dos empresas móviles: Tigo y Más Móvil.

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La portabilidad numérica permite que una persona conserve su número telefónico al contratar el servicio de otra compañía. Funciona tanto para líneas celulares como fijas, aunque el cambio debe hacerse entre servicios del mismo tipo: un número móvil no puede trasladarse a una red fija, ni uno fijo a una móvil.

El volumen registrado durante los primeros ocho meses de 2026 fue 11,9% menor que el del mismo período de 2025, cuando se contabilizaron 495.600 portaciones móviles. La diferencia se calcula sobre meses equivalentes. En todo 2025 hubo 693.988 cambios de operador celular, cifra que incluye movimientos realizados entre septiembre y diciembre.

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Durante agosto de 2026 se registraron 57.464 cambios de operador móvil en Panamá, de acuerdo con las estadísticas de la ASEP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de 2026, junio concentró la mayor cantidad de cambios, con 67.448 números celulares portados. Le siguieron marzo, con 61.408, y julio, con 58.641. En agosto se registraron 57.464 portaciones móviles, ligeramente menos que el mes anterior, aunque por encima de las 45.751 contabilizadas en enero.

La serie histórica muestra variaciones mucho mayores en años recientes. Durante 2024 se registraron 981.446 portaciones móviles, frente a las 693.988 de 2025. La ASEP relacionó el incremento de 2024 con el cierre de Digicel y la migración de sus clientes hacia las compañías que permanecieron en el mercado.

La concentración del sector comenzó antes. La operación de Claro pasó a Cable & Wireless Panamá, que utiliza la marca Más Móvil, y Digicel apagó su red en abril de 2024. Desde entonces, los usuarios de telefonía celular pueden solicitar la portabilidad entre Tigo y Más Móvil, los dos operadores que continúan prestando el servicio.

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El Estado ha intentado incorporar un tercero. El proceso iniciado en 2023 concluyó sin adjudicar la concesión vinculada a la entrada de otro operador y a la compra de ciertos activos de Digicel. En 2026, la ASEP abrió una nueva licitación para otorgar una concesión móvil de alcance nacional.

La ASEP recibió cero solicitudes de precalificación en agosto para la concesión con la que busca incorporar un tercer operador móvil. Tomada de X

Ese nuevo intento tampoco atrajo participantes en su primera etapa: ninguna empresa presentó una solicitud de precalificación el 11 de agosto. La ASEP indicó que revisaría la documentación para determinar si convoca un segundo llamado. Hasta ahora, el proceso no ha producido la incorporación de una tercera compañía al mercado celular.

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La estadística acumulada permite dimensionar el uso de este mecanismo. Desde su inicio, en noviembre de 2011, y hasta agosto de 2026, Panamá contabilizó 5.933.688 portaciones de números móviles. La cifra recoge cambios de compañía, no personas distintas: un mismo número puede trasladarse varias veces a lo largo de los años.

En la telefonía fija, la actividad es considerablemente menor. Entre enero y agosto de 2026 se portaron 3.267 números, un promedio de aproximadamente 408 al mes. Sumadas ambas redes, el país registró 439.986 portaciones en los primeros ocho meses del año y acumula 6.072.955 desde la puesta en marcha del sistema.

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Para cambiar de operador, el usuario debe presentar la solicitud ante la compañía que desea contratar. La ASEP pide identificación y, en el caso de clientes pospago, la última factura pagada. Los clientes móviles prepago deben aportar un código de identificación enviado por mensaje de texto para verificar la titularidad de la línea.

Desde noviembre de 2011, Panamá acumula más de 5,9 millones de portaciones celulares; el registro cuenta cambios de compañía, no usuarios únicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la solicitud móvil se presenta en día y horario hábil, el cambio puede completarse en menos de 24 horas. La transferencia efectiva ocurre entre la 1:00 y las 3:00 de la madrugada, únicamente en días hábiles. Para las líneas fijas, el procedimiento puede tardar hasta cuatro días hábiles, de acuerdo con la ASEP.

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