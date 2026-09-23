Economía

El dólar volvió a aumentar y marcó un nuevo récord nominal

La divisa cerró a $1.516 en el mercado mayorista. Al público siguió a $1.535 en el Banco Nación. Septiembre se encamina a ser el mes con menores compras oficiales en el mercado en lo que va del año

El dólar anota una suba de 4,2% en lo que va del año.
El dólar anota una suba de 4,2% en lo que va del año.
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Con una ligera suba el dólar mayorista alcanzó este miércoles nuevos precios máximos. La divisa subió dos pesos o 0,1%, a $1.516, después de haberse negociado a $1.518 por la mañana.

Este avance muy gradual del tipo de cambio, no obstante, mantiene vigente el período de atraso cambiario, con una evolución muy inferior al ritmo de la inflación. En septiembre la divisa sube solo tres pesos o 0,2%, a la vez que en el recorrido de 2026 la ganancia se ajusta a 61 pesos o 4,2 por ciento.

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El BCRA fijó el techo del régimen de bandas cambiarias en los 1.910,11 pesos. El dólar mayorista quedó así a 394,11 pesos o 26% de ese límite oficial para la flotación administrada.

“El dólar mayorista continúa por ahora inalterado a cualquiera de los vaivenes, y así es que sigue planchado en torno a los $1.515, dentro de una plaza que viene exhibiendo una mayor oferta”, estimó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

“En este contexto, el BCRA parecería aún más inclinado por dar mayor espacio a la demanda privada, y así es que mantiene un ritmo de compras más acotado pero relativamente constante, posiblemente en busca de dar previsibilidad a los participantes, y así prolongar la calma cambiaria”, continuó Ber.

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Septiembre se encamina a ser el mes con menores compras oficiales en el mercado en lo que va del año, dado que la autoridad monetaria absorbió poco más de 200 millones en total, iniciativa que quitó presión a la demanda y justifica en parte la estabilización de los precios.

Felipe Mendoza, analista de mercados de EBC Financial Group, prevé “un esquema de cotizaciones mayormente contenido dentro de un rango operativo estimado para el dólar mayorista entre los 1.510 y 1.530 pesos por dólar, mientras que los dólares bursátiles mantendrán un sesgo de consolidación en la franja de los 1.535 a 1.610 pesos”.

“Si la absorción de liquidez por parte del Tesoro y la licitación de instrumentos en moneda local mantienen la tracción de las tasas de interés reales, la presión cambiaria en los mercados paralelos continuará acotada dentro de brechas inferiores al 5%”, continuó Mendoza.

El dólar al público continuó invariable. En el Banco Nación cerró a $1.535 para la venta, en la sexta rueda seguida para esta cotización minorista, en un máximo nominal. El BCRA informó que en entidades financieras el dólar minorista promedió $1.536,17 para la venta y $1.483,12 para la compra.

La cotización blue del dólar ganó cinco pesos o 0,3% este miércoles, a $1.560 para la venta. El billete informal anotó récord nominal de $1.570 el 28 de julio.

La Secretaría de Finanzas obtuvo un positivo resultado en el canje de deuda dollar-linked, con una aceptación del 75 por ciento.

“El canje del instrumento dollar-linked con vencimiento a fines de septiembre se colocó principalmente en el instrumento dollar-linked con vencimiento en octubre de 2026 (USD 2.419 millones), seguido por los instrumentos con vencimiento en noviembre de 2026 (USD 843 millones) y junio de 2028 (USD 70 millones)”, precisó Max Capital.

“La tasa de aceptación fue elevada en comparación con los últimos canjes, aliviando la presión sobre el tipo de cambio, al menos temporalmente. La deuda en circulación del instrumento dollar-linked con vencimiento en septiembre de 2026 asciende a USD 1.098 millones”, evaluaron desde Max Capital.

En materia de Obligaciones Negociables, emisiones que significan un importante aporte al volumen de negocios de la plaza cambiaria, Vista Energy obtuvo USD 400 millones mediante una nueva emisión de deuda denominada en dólares a 8 años de plazo, a un rendimiento de 7,95%. Con esta operación, el total de emisiones de deuda corporativa en moneda extranjera acumuló USD 17.40 millones desde noviembre de 2025.

Por otro lado, los últimos datos disponibles sobre depósitos privados en moneda extranjera, informados por el BCRA al 18 de septiembre último, muestran que las colocaciones en efectivo aumentaron USD 70 millones, hasta 41.623 millones de dólares.

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