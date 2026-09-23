El Salvador

El Tribunal Supremo Electoral convoca a voluntarios para integrar las Juntas Receptoras de Votos en El Salvador

La autoridad electoral habilitó un formulario para quienes quieran participar en la recepción y el conteo de sufragios, sujetos a verificación, formación y acreditación antes de la jornada del 28 de febrero de 2027

Los aspirantes a integrar las Juntas Receptoras de Votos deben carecer de afiliación a un partido político y saber leer y escribir. /(Tribunal Supremo Electoral)
Los aspirantes a integrar las Juntas Receptoras de Votos deben carecer de afiliación a un partido político y saber leer y escribir. /(Tribunal Supremo Electoral)
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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador convocó a la ciudadanía a registrarse como voluntaria para integrar las Juntas Receptoras de Votos (JRV) durante las elecciones generales del 28 de febrero de 2027.

La inscripción permitirá al organismo crear una base de datos de personas interesadas, aunque no garantiza su selección o nombramiento como integrante de una junta.

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Las personas que deseen participar deben completar el formulario habilitado por el TSE con sus datos personales. Después, deberán superar las etapas de verificación, selección, capacitación y acreditación previstas por la legislación electoral.

Entre los requisitos se encuentran ser salvadoreño, tener más de 18 años, saber leer y escribir correctamente, no estar afiliado a un partido político y encontrarse en pleno ejercicio de los derechos ciudadanos.

Las JRV tienen a su cargo la recepción y el conteo de los votos en los centros de votación. Su integración forma parte de la organización de una jornada que reunirá en una misma fecha las elecciones presidenciales, legislativas y municipales. El TSE ha invitado a los ciudadanos a compartir esta convocatoria con familiares, amigos, compañeros de trabajo y comunidades para ampliar la participación en las tareas de organización electoral.

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Queremos que las Elecciones 2027 sean una verdadera Fiesta Electoral, en la que la ciudadanía no solamente participe ejerciendo su derecho al voto, sino que también encuentre espacios para involucrarse y contribuir al desarrollo del proceso electoral”, señaló el organismo en la convocatoria.

Los comicios del 28 de febrero de 2027 reunirán la elección de la fórmula presidencial, diputados de la Asamblea Legislativa y concejos municipales en una misma jornada. /(Secretaría de Prensa)
Los comicios del 28 de febrero de 2027 reunirán la elección de la fórmula presidencial, diputados de la Asamblea Legislativa y concejos municipales en una misma jornada. /(Secretaría de Prensa)

El Código Electoral establece en el artículo 99 que las JRV estarán integradas por miembros propuestos por los partidos políticos o coaliciones contendientes con separación de municipios, “los cuales deberán ser tomados prioritariamente por el Tribunal para la integración de dichos organismos electorales”.

Asimismo, en el artículo 102 el mismo Código establece que para completar las JRV el Tribunal realizará “un sorteo de entre los ciudadanos inscritos en el padrón electoral” de cada municipio, tomando en consideración los requisitos establecidos por la misma normativa.

Los comicios se celebrarán el domingo 28 de febrero de 2027. En esa jornada se elegirán el presidente y el vicepresidente de la República, los diputados de la Asamblea Legislativa y los integrantes de los concejos municipales. El TSE confirmó que la fecha se mantiene después de las reformas constitucionales y electorales aprobadas en 2025, que modificaron el calendario político del país.

Entre los principales cambios se encuentra el adelanto de las elecciones presidenciales, originalmente previstas para 2029, con el objetivo de hacer coincidir los tres procesos electorales.

La reforma también amplió de cinco a seis años el periodo presidencial, eliminó la segunda vuelta y permitió la reelección presidencial indefinida. El actual periodo de Nayib Bukele concluirá anticipadamente el 1 de junio de 2027, de acuerdo con las disposiciones transitorias aprobadas por la Asamblea Legislativa.

La autoridad electoral renovará los equipos tecnológicos para la transmisión de resultados preliminares desde los centros de votación. /(Secretaría de Prensa)
La autoridad electoral renovará los equipos tecnológicos para la transmisión de resultados preliminares desde los centros de votación. /(Secretaría de Prensa)

La organización de los comicios contará con un presupuesto aprobado de USD 172,149,600. De ese total, USD 125,393,165 corresponden a la elección en el territorio nacional y USD 46,756,435 al voto de los salvadoreños residentes en el extranjero.

El monto financiará la logística, la instalación y operación de las JRV, el escrutinio, la transmisión de resultados y la comunicación electoral.

El presupuesto para el sufragio en el exterior incluye dos modalidades: el voto remoto por internet y el voto electrónico presencial en centros habilitados fuera del país. El TSE también ha previsto ampliar la infraestructura electoral internacional, con 92 centros de votación en 29 países, incluidos 53 en Estados Unidos.

La autoridad electoral ha destinado recursos para renovar equipos tecnológicos y adquirir kits destinados a la transmisión de resultados electorales preliminares desde las JRV. El sistema será sometido a pruebas antes de la jornada electoral, mientras el TSE avanza en la capacitación de los ciudadanos que participarán en la recepción, conteo y reporte de los votos.

Para el TSE, la convocatoria de voluntarios busca ampliar la participación ciudadana en la organización de los comicios y reforzar la cobertura de las juntas que funcionarán durante la jornada del 28 de febrero.

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