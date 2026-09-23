El homenaje que Boca Juniors le rendirá a Miguel Ángel Russo a metros de la Bombonera

Un nuevo espacio para socios llevará el nombre de Miguel Ángel Russo (REUTERS/Matias Baglietto)

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Miguel Ángel Russo dejó una huella imborrable en el Mundo Boca, por logros deportivos y también a nivel humano. El emblemático entrenador que consiguió la Copa Libertadores 2007 y optó por dirigir hasta las últimas consecuencias a un equipo xeneize con el que quedó muy identificado después de tres ciclos como director técnico, tendrá un nuevo homenaje en el corto plazo.

Según le confirmaron a Infobae fuentes ligadas al club azul y oro, la comisión directiva de Boca tomó la decisión de nombrar Miguel Ángel Russo al nuevo gimnasio que será destinado para los socios de la institución y tendrá lugar a pocos metros de la Bombonera, espacio está ubicado sobre la calle Brandsen. La obra comenzó a principios de febrero sobre un terreno donde había un galpón en desuso con material y chatarra. El lugar fue demolido para construir un gimnasio de aproximadamente 1.600 metros cuadrados, destinado al uso diario de los asociados. El proyecto incluye máquinas y equipamiento de última generación, baños, vestuarios, un frente vidriado y un acceso con molinetes.

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“Boca inició esta semana la construcción de un nuevo gimnasio para los socios y socias, en un espacio abandonado de 1.600 metros cuadrados, ubicado sobre la calle Brandsen frente al ingreso principal de la Bombonera. La obra comenzó con la demolición total del lugar y estará finalizada para agosto. Y contará con equipamiento de última tecnología, nuevos baños y vestuarios, e infraestructura de primer nivel para que disfrute el socio xeneize”, habían informado desde la entidad de la Ribera en febrero pasado.

Imagen ilustrativa no oficial

En las últimas horas, Boca mostró los avances de la obra que se inauguraría en las próximas semanas (estaba planificado cortar el listón el mes pasado, pero las refacciones se dilataron y ya entraron en su recta final).

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“El camino hacia nuestro sueño”, fue la conclusión de un video que registró las primeras tareas para la obra que arrancó el pasado 5 de febrero. El galpón en desuso que pertenecía al club, ubicado a la altura de Brandsen 842, pasará de ahora en más a tener una estructura activa y en beneficio de los socios y socias de la institución. “Donde había abandono, un galpón en desuso, hoy empieza el cambio. Frente al club, para los socios. Demolición total, construcción desde cero, 1600 metros cuadrados para Boca. De una zona olvidada, a un espacio moderno y seguro. Baños y vestuarios nuevos. Equipamiento, tecnología de primer nivel. Una obra que levanta al barrio”, remarcaron.

Así sería el nuevo gimnasio para los socios de Boca

Tras el fallecimiento de Russo en octubre de 2025, Boca realizó distintos homenajes y depositó parte de sus cenizas en la Bombonera, recinto que albergó su velatorio público. Más tarde, en el Alberto J. Armando disputaron un amistoso el Xeneize y Millonarios de Colombia, donde se puso en juego una copa amistosa en su honor.

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Russo dirigió al equipo en tres etapas y estuvo al frente del plantel que ganó la Copa Libertadores 2007. También condujo las consagraciones en la Superliga 2019/20, la Copa Diego Maradona 2020 y la Copa Argentina 2021, además de regresar en 2025 para dirigir a Boca en el Mundial de Clubes.

LAS OBRAS EN BOCA JUNIORS

Boca, que presentó internamente un proyecto para llevar la capacidad de su estadio a alrededor de 80 mil espectadores entre el corto y mediano plazo, también atacó otros rincones de la cancha como por ejemplo el hall central, donde se reformó por completo la zona interna y se modernizó la puerta de ingreso, a la espera de una pantalla led de 30 metros de largo que será colocada a fin de año.

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“La Bombonera está cada vez más linda, no tiene nada que ver con lo que era hace seis años atrás. Si el día de mañana podemos tener una cancha con más capacidad, lo vamos a hacer con felicidad”, afirmó Riquelme hace un tiempo en una entrevista con AZZ. En consonancia con esa frase, el secretario general, Ricardo Rosica, expresó en Cadena Xeneize: “Primero tenés que empezar queriendo tu casa, la que tenés hoy. La pintamos como corresponde, está pintada de Boca. Tiene patio de comidas, pasillos, baños, sanitarios de primer nivel”.

Vale mencionar que en las últimas semanas también fueron inaugurados los patios de comidas en las zonas de plateas, donde se ganó varios metros de un espacio que estaba obsoleto detrás de paredones que impedían mejorar la circulación del público, y se abrió el Hard Rock Café, con vista parcial al campo de juego.

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