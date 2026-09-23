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Con un gol sobre el final, la selección argentina Sub 19 le ganó 1-0 a Perú y se clasificó a la final de los Juegos Suramericanos

El elenco dirigido por Diego Placente logró el pase a la definición por la medalla de oro

En el minuto 90, el jugador Santiago Espíndola marcó el gol que le da el triunfo 1-0 al conjunto argentino
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La selección argentina Sub 19 logró este miércoles el pase a la final de los Juegos Suramericanos en el estadio Marcelo Bielsa, sede del Club Atlético Newell’s Old Boys, en Rosario. La Albiceleste se impuso por 1-0 ante Perú con un gol de Santiago Espíndola sobre el final del juego y consiguió el pase a la definición por la medalla de oro.

El equipo dirigido por Diego Placente se mostró superior en el desarrollo del primer tiempo ante el combinado incaico, con dominio de la posesión y llegadas frecuentes al área rival, aunque el marcador se mantuvo igualado sin goles. El conjunto argentino jugó de manera constante en campo contrario y generó varias situaciones de riesgo sobre el arco peruano.

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Franco Domínguez, centrodelantero del equipo, protagonizó la ocasión más nítida de la etapa inicial. Tras recibir un pase largo, superó al arquero fuera del área, pero, con excesiva apertura de ángulo, no logró definir con precisión el remate.

Argentina y Perú se midieron por la semifinal de los Juegos Suramericanos (X: @Argentina)
Argentina y Perú se midieron por la semifinal de los Juegos Suramericanos (X: @Argentina)

Ian Subiabre y Ramiro Tulián funcionaron como las principales piezas de creación argentina en el mediocampo, con capacidad para desequilibrar y generar superioridad ante una línea peruana que se replegó en pocos metros de terreno.

En el complemento, el elenco albiceleste hizo méritos para romper el cero. Pasada la hora de juego, Subiabre desbordó por la banda derecha y sacó un centro atrás para Facundo Carrizo, quien conectó de manera imprecisa y no pudo establecer el primer grito de la tarde. Minutos antes, el zurdo surgido de River Plate con presente en Tigre tuvo una ocasión clara cuando remató dentro del área, pero su disparo se fue por arriba del travesaño.

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Poco tiempo después, Uriel Ojeda sacó un centro preciso para Franco Domínguez al corazón del área, el atacante tocó con sutileza, pero equivocó en la dirección y todo el conjunto argentino se lamentó por otra chance perdida.

El gol llegó a los 89 minutos. Con un fuerte remate desde la puerta del área, Santiago Espíndola venció la resistencia del guardameta peruano y estableció el 1-0 que desató la locura de todo el Coloso Bielsa.

El camino hacia la semifinal

La Albiceleste llegó a esta instancia tras un arranque irregular en la fase de grupos. El equipo debutó con una derrota por 2 a 1 ante Paraguay y luego se recuperó con un triunfo por 1 a 0 sobre Uruguay. En la última fecha, un gol de Tulián en tiempo de descuento selló el 1 a 1 frente a Venezuela y garantizó la clasificación a semifinales en la segunda posición del Grupo B, con 4 puntos, por encima de Uruguay y detrás de Paraguay, que lideró la zona con 7 unidades.

Perú, en tanto, terminó como puntero del Grupo A tras ganar dos de sus tres partidos, ante Panamá y Chile, con una definición de posiciones que se resolvió por desempate olímpico.

La ciudad sede del torneo guarda antecedentes favorables para el combinado nacional en la competencia. En 1982, Argentina obtuvo la medalla dorada al vencer a Ecuador en la final. En 1986, repitió el logro con un triunfo sobre Colombia en Chile. El historial del seleccionado en los Juegos Suramericanos incluye, además, una medalla de plata en la edición de 2014.

En la otra semifinal del certamen, se enfrentarán Paraguay y Chile por el segundo boleto a la definición. La final por la medalla de oro y el partido por el tercer puesto quedaron pautados para el viernes 25 de septiembre, también en el estadio Marcelo Bielsa.

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