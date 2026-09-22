El Salvador

El Niño podría provocar una pérdida cercana al 1% del PIB en Centroamérica y demás países de la región

El informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicado este lunes advierte que las sequías asociadas con el fenómeno afectarían la agricultura, las exportaciones, la energía y la infraestructura en la región

Un episodio fuerte de El Niño podría restar cerca de 1% del PIB seis trimestres después en Centroamérica, Panamá, República Dominicana, Colombia, Ecuador y Perú. (Foto Marvin Recinos / AFP)
Un episodio fuerte de El Niño podría restar cerca de 1% del PIB seis trimestres después en Centroamérica, Panamá, República Dominicana, Colombia, Ecuador y Perú. (Foto Marvin Recinos / AFP)
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Un episodio fuerte del fenómeno de El Niño podría generar una pérdida acumulada cercana al 1% del Producto Interno Bruto (PIB) en el sexto trimestre posterior a su aparición.

Según el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), publicado este lunes, esta estimación corresponde al grupo integrado por Centroamérica, Panamá y República Dominicana, Colombia, Ecuador y Perú. De acuerdo con el análisis, el efecto podría revertirse antes de dos años.

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En Centroamérica, Panamá y República Dominicana, las sequías asociadas con El Niño podrían repercutir sobre la agricultura, las exportaciones, la energía y la infraestructura.

Las variaciones en las precipitaciones también podrían modificar la producción agrícola, la disponibilidad de agua y el funcionamiento de actividades vinculadas con la generación de energía, el transporte y el comercio.

La magnitud de los posibles efectos dependería de la intensidad y la duración del fenómeno, así como del nivel de exposición de cada país y sector productivo.

La revisión de estudios incluida en el informe considera impactos sobre la agricultura, la pesca, la infraestructura, el transporte, la energía y el abastecimiento de alimentos.

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En Costa Rica, el informe estima que El Niño podría ampliar en 0.4 puntos porcentuales la brecha negativa entre el PIB real y su nivel potencial.

Esta brecha representa la diferencia entre el nivel de producción observado y el nivel que podría alcanzar la economía de acuerdo con su capacidad productiva.

El informe también presenta una estimación para América Latina y el Caribe bajo un escenario extremo de El Niño. En ese escenario, el impacto acumulado sobre el PIB regional podría alcanzar aproximadamente 2%, con estimaciones que se ubican entre -0.3% y -3.9%.

El documento señala que la mitad de la pérdida se produciría durante el primer año y que sus efectos económicos podrían extenderse durante varios años.

Las sequías asociadas con El Niño podrían afectar la agricultura, las exportaciones, la energía y la infraestructura en Centroamérica, Panamá y República Dominicana. (Foto archivo, cortesía FAO)
Las sequías asociadas con El Niño podrían afectar la agricultura, las exportaciones, la energía y la infraestructura en Centroamérica, Panamá y República Dominicana. (Foto archivo, cortesía FAO)

Aumento potencial de la pobreza

La reducción de la actividad económica y de los ingresos podría aumentar el número de personas en situación de pobreza. El informe de la CEPAL estima que, en América Latina y el Caribe, la pobreza adicional podría alcanzar 2.5 millones de personas en 2027, 3.8 millones en 2028, 4.4 millones en 2029 y 4.8 millones en 2030.

Las proyecciones se calculan bajo un escenario en el que el PIB regional crece 2.3% anual. Las cifras representan el número adicional de personas que podrían encontrarse en situación de pobreza en comparación con un escenario sin los efectos económicos de El Niño.

El posible aumento de la pobreza estaría relacionado con la pérdida de ingresos y con los efectos del fenómeno sobre distintas actividades productivas.

Los sectores vinculados con la agricultura, la pesca, la energía, el transporte y el abastecimiento de alimentos podrían verse expuestos a las sequías, las lluvias intensas y las alteraciones en la infraestructura.

La proyección muestra un aumento progresivo entre 2027 y 2030. Para 2030, el informe estima hasta 4.8 millones de personas adicionales en situación de pobreza bajo el escenario analizado.

Posibles efectos sobre la inflación

El fenómeno de El Niño podría ejercer presión sobre los precios debido a sus posibles efectos sobre la producción agrícola, la oferta de alimentos, el abastecimiento, la energía, el transporte y la distribución.

Para el grupo integrado por Centroamérica, Panamá y República Dominicana, Colombia, Ecuador y Perú, el informe identifica pequeños aumentos en el índice de precios al consumidor general y en el índice de precios de los alimentos.

La CEPAL proyecta hasta 4.8 millones de personas adicionales en situación de pobreza en América Latina y el Caribe para 2030 por los efectos de El Niño. (Foto archivo, cortesía FAO)
La CEPAL proyecta hasta 4.8 millones de personas adicionales en situación de pobreza en América Latina y el Caribe para 2030 por los efectos de El Niño. (Foto archivo, cortesía FAO)

En el caso de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, el informe estima que una persistencia de cuatro meses del episodio de El Niño 2023-2024 habría producido aumentos acumulados de la inflación de entre 0.40 y 0.93 puntos porcentuales.

Guatemala registra el mayor incremento estimado, con 0.93 puntos porcentuales, seguida de Honduras, con 0.88. El impacto acumulado se calcula en 0.64 puntos porcentuales para El Salvador, 0.52 para Nicaragua, 0.47 para Panamá, 0.44 para Costa Rica y 0.40 para República Dominicana.

Estas cifras corresponden al efecto acumulado de cuatro meses de persistencia del fenómeno. El informe aclara que las estimaciones no incorporan otros factores que también podrían influir sobre la evolución de los precios.

Alteraciones climáticas en la región

El Niño puede modificar los patrones de temperatura y precipitación en América Latina y el Caribe. El informe identifica posibles sequías graves en sectores del norte de Sudamérica, el Caribe, México, el noreste de Brasil y la región andina.

También registra posibles lluvias excesivas en zonas de Centroamérica y el norte de Sudamérica, además de lluvias intensas en la región andina. En distintas áreas de Sudamérica, las sequías y el aumento de las temperaturas podrían favorecer los incendios forestales.

El fenómeno también estaría asociado con precipitaciones escasas durante la temporada de lluvias, episodios de altas temperaturas y lluvias abundantes durante la primavera y el verano en áreas del Cono Sur.

El Niño puede provocar sequías, lluvias excesivas, altas temperaturas e incendios forestales en América Latina y el Caribe. (Infobae Centroamérica/Cortesía Cruz Roja Costarricense y Bomberos Costa Rica)
El Niño puede provocar sequías, lluvias excesivas, altas temperaturas e incendios forestales en América Latina y el Caribe. (Infobae Centroamérica/Cortesía Cruz Roja Costarricense y Bomberos Costa Rica)

El mapa incluido en el informe señala aumentos de entre 0.5 °C y 2.5 °C en la temperatura superficial del océano en distintas zonas del Pacífico y el Atlántico.

Estas alteraciones climáticas podrían repercutir sobre la agricultura, las exportaciones, la pesca, la generación de energía, el abastecimiento de agua y la infraestructura.

Las sequías podrían reducir la producción y limitar la disponibilidad de agua, mientras que las lluvias intensas podrían afectar actividades productivas y servicios vinculados con la infraestructura.

Los cambios en las condiciones climáticas también podrían incidir sobre la oferta de alimentos y la actividad económica. La duración y la intensidad de los efectos dependerían de las condiciones de cada país, de la exposición de sus sectores productivos y de la persistencia del fenómeno.

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