Política

Tras la visita de Milei, el intendente de Bahía Blanca reclamó a Nación por las obras pendientes: “No llegó un solo centavo”

Federico Susbielles cuestionó la falta de avances en los compromisos asumidos por el Gobierno nacional para la reconstrucción de la ciudad tras la inundación

Federico Susbielles reclamó al Gobierno nacional que cumpla las obras y fondos prometidos para la reconstrucción de Bahía Blanca tras la inundación
Guardar

Bahía Blanca sigue esperando los fondos y las obras prometidas para reconstruirse tras la inundación. El intendente Federico Susbielles le reclamó al Gobierno nacional que cumpla con esos compromisos, luego de un temporal que dejó daños en calles, servicios e infraestructura urbana. El planteo cobró fuerza durante la visita del presidente Javier Milei, que no se reunió con el jefe comunal para abordar las necesidades de la ciudad.

La reconstrucción incluye un plan municipal de 13 intervenciones específicas, de las cuales cinco ya comenzaron con aportes de grandes empresas de la ciudad. El fondo especial podría reunir $30.000 millones en dos años para financiar obras vinculadas con los daños del temporal.

PUBLICIDAD

Susbielles sostuvo en Infobae Al Amanecer que Bahía Blanca atraviesa la recuperación de dos catástrofes recientes, con pérdidas humanas, daños materiales y consecuencias sociales que todavía afectan a los vecinos. También cuestionó que la visita presidencial tuviera un objetivo político en lugar de abrir una instancia institucional para analizar la agenda pendiente.

Fondos nacionales sin ejecución para obras y servicios

El intendente afirmó que la Nación asumió compromisos para colaborar con obras hidráulicas, accesos viales, asistencia para comercios y reconexión de servicios básicos, pero que esos recursos no llegaron a la ciudad. Señaló que los vecinos pagan impuestos nacionales que deberían contribuir a financiar intervenciones de protección urbana.

PUBLICIDAD

El intendente de Bahía Blanca afirmó que la visita de Javier Milei no abrió una instancia institucional para tratar la agenda pendiente de la ciudad (composición fotográfica)
El intendente de Bahía Blanca afirmó que la visita de Javier Milei no abrió una instancia institucional para tratar la agenda pendiente de la ciudad (composición fotográfica)

Entre los proyectos sin avances mencionó el acceso El Cholo, también llamado paso urbano. La obra permitiría mejorar la conectividad y resolver problemas hidráulicos en distintos sectores de Bahía Blanca.

La entonces ministra Patricia Bullrich había anunciado un aporte de $26.000 millones para comerciantes locales, recordó el jefe comunal. “Tampoco llegó un solo centavo”, afirmó.

Susbielles agregó que existía un compromiso de USD 200 millones del Banco Interamericano de Desarrollo para reconectar servicios básicos. Según su relato, ese financiamiento tampoco se tradujo en obras para la ciudad.

“La agenda está trazada”, sostuvo el intendente al pedir definiciones sobre los anuncios y las necesidades de los vecinos. Consideró que los recursos municipales y los aportes de la provincia de Buenos Aires no alcanzan para completar una reconstrucción de esa magnitud.

La inundación socavó más de 640 calles, según detalló Susbielles. En algunas zonas, el agua dañó sectores de más de siete metros y arrastró cañerías de agua y cloacas.

La reconstrucción de Bahía Blanca incluye 13 intervenciones municipales y cinco ya comenzaron con aportes de grandes empresas locales
La reconstrucción de Bahía Blanca incluye 13 intervenciones municipales y cinco ya comenzaron con aportes de grandes empresas locales

El temporal también ocasionó pérdidas de gas en varios puntos de la ciudad y obligó al municipio a atender emergencias en distintos barrios. Aunque Bahía Blanca recuperó la capacidad de evacuación de su sistema hidráulico, la red todavía debe ser recompuesta en su totalidad.

“El cuerpo a la inundación se lo pusieron los bahienses”, expresó Susbielles. Atribuyó la recuperación inicial al trabajo de los vecinos, las empresas locales, el municipio y el Gobierno bonaerense.

El canal Maldonado y las obras pendientes de la reconstrucción

La provincia de Buenos Aires acompañó las tareas posteriores a la inundación desde el primer día, de acuerdo con el intendente. Entre las intervenciones en marcha destacó los trabajos sobre el canal Maldonado, el principal evacuador de agua de la ciudad.

Las obras incluyen la reconstrucción de puentes para recuperar la conectividad urbana. Una segunda etapa abarcará el tramo entre el canal y la calle Don Bosco, mientras que la Provincia prepara una tercera fase para continuar las tareas.

La intervención sobre el sistema de drenaje supera los $40.000 millones, estimó Susbielles. El municipio también analiza las cuencas altas de Bahía Blanca junto con el Consejo Federal de Inversiones para identificar obras de contención y encauzamiento aguas arriba.

El reclamo al Gobierno nacional incluyó la falta de una reunión entre Milei y las autoridades locales durante la visita presidencial. Susbielles afirmó que ya conversó con el mandatario sobre las obras pendientes, pero que esos contactos no derivaron en las respuestas requeridas por la ciudad.

El intendente cuestionó además las imágenes de una convocatoria de seguidores del Presidente. Dijo que los registros mostraban una concentración sobre una calle angosta y una extensión de 30 metros: “Acto chico, plano chico, acto grande, plano grande”.

Susbielles afirmó que el operativo de seguridad cortó accesos en distintos puntos de Bahía Blanca. Describió a la ciudad como plural y recordó una movilización de más de 20 cuadras en defensa de la universidad pública, al tiempo que aseguró que nadie buscó impedir la presencia presidencial ni la expresión de sus seguidores.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Reconstrucción Bahía BlancaGobierno NacionalObras PúblicasFinanciamiento InfraestructuraInfobae en VivoInfobae Al Amanecer

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Se lanzó Axel Kicillof para el 2027: “Estamos trabajando para ganarle a Milei”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires admitió por primera vez en público que aspira a fortalecer una propuesta presidencial que incluya a otros sectores políticos

Se lanzó Axel Kicillof para el 2027: “Estamos trabajando para ganarle a Milei”

Renunció María Belén Agudiez, la funcionaria de confianza de Karina Milei que tenía a su cargo la Quinta de Olivos

El Gobierno aceptó su dimisión como subsecretaria de Planificación General luego de los cambios dispuestos la semana pasada en la Quinta Presidencial de Olivos

Renunció María Belén Agudiez, la funcionaria de confianza de Karina Milei que tenía a su cargo la Quinta de Olivos

El Gobierno enfrenta un conflicto involuntario con Patricia Bullrich: reclamos y esfuerzos para que no escale la tensión

En el círculo íntimo del presidente Javier Milei tratan de calmar la situación y evitar así un problema en la cúpula del oficialismo, pero cerca de la senadora muestran hartazgo por la falta de coordinación

El Gobierno enfrenta un conflicto involuntario con Patricia Bullrich: reclamos y esfuerzos para que no escale la tensión

El juez Mariano Llorens: el legado de su padre peronista, la autoridad de los jueces y la implementación del sistema acusatorio

En una nueva entrega de Sr. Juez, el magistrado de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal de la Capital Federal habla de la colección de Borges y Bioy Casares que definió su carrera, de la necesidad del Poder Judicial de recuperar la confianza de la sociedad y explica su mirada sobre el sistema acusatorio.

El juez Mariano Llorens: el legado de su padre peronista, la autoridad de los jueces y la implementación del sistema acusatorio

Sobresueldos en la Armada: el hallazgo fortuito que destapó una trama de complicidades para desviar casi $ 1.000 millones

Una revisión de haberes de enero abrió una cadena de decisiones internas. Meses más tarde, un nombre inesperado cambió el tono del expediente. Ahora conviven la denuncia penal y una falta “gravísima” que se encamina a terminar en una decena de destituciones

Sobresueldos en la Armada: el hallazgo fortuito que destapó una trama de complicidades para desviar casi $ 1.000 millones

DEPORTES

Es una estrella de su selección, enfrentó a Argentina en el Mundial y podría ir a la cárcel por falsificar un documento médico

Es una estrella de su selección, enfrentó a Argentina en el Mundial y podría ir a la cárcel por falsificar un documento médico

El circuito que piensa la F1 para la definición de la temporada si se cancelan los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi

Estalló el conflicto en Inglaterra: una figura que no jugó el Mundial se bajó de la selección tras volver a ser convocado

El traje estilo “Gatúbela” para todo el cuerpo que utilizó una figura del atletismo y dio que hablar: “Siento que no llevo nada puesto”

Una estrella de la NFL sufrió una espeluzante lesión durante un partido: la reacción de Tom Brady en la TV

TELESHOW

El periodista Santiago Martella contó por primera vez el problema de salud que vivió: “Esta era mi realidad”

El periodista Santiago Martella contó por primera vez el problema de salud que vivió: “Esta era mi realidad”

Difundieron un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand

Benjamín Vicuña coincidió con la China Suárez y Mauro Icardi en el debut de Amancio: el primer encuentro público

El incómodo pedido de Charlotte Caniggia a Iván de Pineda en pleno programa: “Me siento mal acá”

Virginia Gallardo se quebró al hablar de las secuelas de una cirugía estética que cambió su vida: “Me empezó a doler”

INFOBAE AMÉRICA

Costa Rica convocó a 30 jugadores para la Liga de Naciones de la Concacaf

Costa Rica convocó a 30 jugadores para la Liga de Naciones de la Concacaf

Operativos contra el microtráfico dejaron más de 30 detenidos y más de dos kilos de drogas en cuatro provincias de República Dominicana

Por qué Centroamérica avanza en turismo internacional mucho más rápido que el resto de las Américas en 2026

Delincuente fallecido en un presunto intercambio de disparos con la Policía en República Dominicana

El origen de la cerámica: cómo los incendios forestales de hace 9.000 años pudieron convertirse en el primer horno de la historia