Tras la visita de Milei, el intendente de Bahía Blanca reclamó a Nación por las obras pendientes: “No llegó un solo centavo”

Federico Susbielles reclamó al Gobierno nacional que cumpla las obras y fondos prometidos para la reconstrucción de Bahía Blanca tras la inundación

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Bahía Blanca sigue esperando los fondos y las obras prometidas para reconstruirse tras la inundación. El intendente Federico Susbielles le reclamó al Gobierno nacional que cumpla con esos compromisos, luego de un temporal que dejó daños en calles, servicios e infraestructura urbana. El planteo cobró fuerza durante la visita del presidente Javier Milei, que no se reunió con el jefe comunal para abordar las necesidades de la ciudad.

La reconstrucción incluye un plan municipal de 13 intervenciones específicas, de las cuales cinco ya comenzaron con aportes de grandes empresas de la ciudad. El fondo especial podría reunir $30.000 millones en dos años para financiar obras vinculadas con los daños del temporal.

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Susbielles sostuvo en Infobae Al Amanecer que Bahía Blanca atraviesa la recuperación de dos catástrofes recientes, con pérdidas humanas, daños materiales y consecuencias sociales que todavía afectan a los vecinos. También cuestionó que la visita presidencial tuviera un objetivo político en lugar de abrir una instancia institucional para analizar la agenda pendiente.

Fondos nacionales sin ejecución para obras y servicios

El intendente afirmó que la Nación asumió compromisos para colaborar con obras hidráulicas, accesos viales, asistencia para comercios y reconexión de servicios básicos, pero que esos recursos no llegaron a la ciudad. Señaló que los vecinos pagan impuestos nacionales que deberían contribuir a financiar intervenciones de protección urbana.

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El intendente de Bahía Blanca afirmó que la visita de Javier Milei no abrió una instancia institucional para tratar la agenda pendiente de la ciudad (composición fotográfica)

Entre los proyectos sin avances mencionó el acceso El Cholo, también llamado paso urbano. La obra permitiría mejorar la conectividad y resolver problemas hidráulicos en distintos sectores de Bahía Blanca.

La entonces ministra Patricia Bullrich había anunciado un aporte de $26.000 millones para comerciantes locales, recordó el jefe comunal. “Tampoco llegó un solo centavo”, afirmó.

Susbielles agregó que existía un compromiso de USD 200 millones del Banco Interamericano de Desarrollo para reconectar servicios básicos. Según su relato, ese financiamiento tampoco se tradujo en obras para la ciudad.

“La agenda está trazada”, sostuvo el intendente al pedir definiciones sobre los anuncios y las necesidades de los vecinos. Consideró que los recursos municipales y los aportes de la provincia de Buenos Aires no alcanzan para completar una reconstrucción de esa magnitud.

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La inundación socavó más de 640 calles, según detalló Susbielles. En algunas zonas, el agua dañó sectores de más de siete metros y arrastró cañerías de agua y cloacas.

La reconstrucción de Bahía Blanca incluye 13 intervenciones municipales y cinco ya comenzaron con aportes de grandes empresas locales

El temporal también ocasionó pérdidas de gas en varios puntos de la ciudad y obligó al municipio a atender emergencias en distintos barrios. Aunque Bahía Blanca recuperó la capacidad de evacuación de su sistema hidráulico, la red todavía debe ser recompuesta en su totalidad.

“El cuerpo a la inundación se lo pusieron los bahienses”, expresó Susbielles. Atribuyó la recuperación inicial al trabajo de los vecinos, las empresas locales, el municipio y el Gobierno bonaerense.

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El canal Maldonado y las obras pendientes de la reconstrucción

La provincia de Buenos Aires acompañó las tareas posteriores a la inundación desde el primer día, de acuerdo con el intendente. Entre las intervenciones en marcha destacó los trabajos sobre el canal Maldonado, el principal evacuador de agua de la ciudad.

Las obras incluyen la reconstrucción de puentes para recuperar la conectividad urbana. Una segunda etapa abarcará el tramo entre el canal y la calle Don Bosco, mientras que la Provincia prepara una tercera fase para continuar las tareas.

La intervención sobre el sistema de drenaje supera los $40.000 millones, estimó Susbielles. El municipio también analiza las cuencas altas de Bahía Blanca junto con el Consejo Federal de Inversiones para identificar obras de contención y encauzamiento aguas arriba.

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El reclamo al Gobierno nacional incluyó la falta de una reunión entre Milei y las autoridades locales durante la visita presidencial. Susbielles afirmó que ya conversó con el mandatario sobre las obras pendientes, pero que esos contactos no derivaron en las respuestas requeridas por la ciudad.

El intendente cuestionó además las imágenes de una convocatoria de seguidores del Presidente. Dijo que los registros mostraban una concentración sobre una calle angosta y una extensión de 30 metros: “Acto chico, plano chico, acto grande, plano grande”.

Susbielles afirmó que el operativo de seguridad cortó accesos en distintos puntos de Bahía Blanca. Describió a la ciudad como plural y recordó una movilización de más de 20 cuadras en defensa de la universidad pública, al tiempo que aseguró que nadie buscó impedir la presencia presidencial ni la expresión de sus seguidores.

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