El Salvador

¿De dónde llegaron y cuáles fueron los juguetes que más importó El Salvador en el primer semestre de 2026?

China concentró cerca de tres cuartas partes de las compras externas de juguetes y artículos recreativos, mientras los triciclos, patinetas y muñecas lideraron el flujo de mercancías hacia el mercado salvadoreño

Dos niños pequeños sentados en el suelo juegan con juguetes didácticos, incluyendo cubos apilables, piezas de encastre, bloques y autos pequeños. Al fondo, cestas con juguetes.
El Salvador importó $45.4 millones en juguetes, juegos, productos para recreación y artículos deportivos entre enero y junio de 2026, según el BCR. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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¿Cuál es el juguete más importado a El Salvador? Los triciclos, patinetas, muñecas y otros juguetes con ruedas estuvieron entre los productos que más ingresaron al país durante el primer semestre de 2026. Esta categoría acumuló $23.5 millones, por lo que encabezó las compras salvadoreñas de juguetes y artículos recreativos.

Los datos del Banco Central de Reserva (BCR) muestran que las importaciones de juguetes, juegos, productos para recreación y artículos deportivos sumaron $45.4 millones entre enero y junio de 2026. El monto fue 42.8% mayor que los $31.8 millones registrados en el mismo período de 2025.

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El aumento refleja un mayor flujo de mercancías según datos oficiales, que incluye juguetes, videojuegos, juegos de mesa, artículos para fiestas, equipos deportivos y productos para actividades al aire libre. En volumen, las importaciones pasaron de 6 millones de kilogramos en el primer semestre de 2025 a 7 millones de kilogramos en 2026.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las importaciones de juguetes y artículos recreativos en El Salvador crecieron 42.8% frente al primer semestre de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los juguetes con ruedas y las muñecas concentraron más de la mitad de las compras

La categoría con mayor valor importado reúne triciclos, patinetas, coches de pedal, coches y sillas de ruedas para muñecas, muñecas, muñecos, modelos a escala y otros juguetes. En los primeros seis meses de 2026, estas mercancías sumaron $23.5 millones y 3,9 millones de kilogramos.

Este grupo representó alrededor del 52% del valor total de las importaciones de juguetes y artículos recreativos. Un año antes, las compras de esta categoría habían alcanzado $17.2 millones, por lo que el valor aumentó $6.3 millones.

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Los artículos para cultura física, gimnasia, atletismo y otros deportes ocuparon el segundo lugar, con $9.6 millones y 2 millones de kilogramos. Las videoconsolas, máquinas de videojuegos y juegos de sociedad sumaron $6.4 millones.

Una mano sostiene una caja abierta de juguete con figuras de bloques. La caja muestra el símbolo 3+, una advertencia de peligro de asfixia, marca CE y código de barras.
China fue el principal origen de los juguetes importados por El Salvador al aportar $34.6 millones, equivalentes a cerca del 76% del total. (Imagen Ilustrativa Infobae)

China fue el principal origen de los juguetes que llegaron al país

La República Popular China fue el principal proveedor de estos productos para El Salvador. Las importaciones desde ese país alcanzaron $34.6 millones y 5,2 millones de kilogramos en el primer semestre de 2026.

El monto procedente de China concentró cerca de 76%de las compras totales de juguetes y artículos recreativos. En el mismo período de 2025, las importaciones desde ese mercado fueron de $24.4 millones, lo que supone un incremento de $10.2 millones.

Estados Unidos se ubicó como el segundo proveedor, con $3.9 millones y 1,1 millones de kilogramos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las videoconsolas, las máquinas de videojuegos y los juegos de sociedad sumaron $6.4 millones en las importaciones de El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Junio registró el mayor nivel de compras externas

Junio fue el mes con el mayor valor de importaciones del semestre. Durante ese mes, El Salvador compró juguetes y artículos recreativos por $9,3 millones, con un volumen de 1,4 millones de kilogramos, este comportamiento podría responder a la necesidad de los comerciantes para preparar sus bodegas para la temporada de fin de año.

Enero registró compras por $8 millones y marzo alcanzó $7.9 millones. Abril fue el mes con el menor monto, con $6 millones. Abril y mayo también presentaron el menor volumen, con un millón de kilogramos cada uno.

El BCR registra una diferencia entre el volumen total semestral, de 7 millones de kilogramos, y la suma por categorías de productos, que alcanza 7.2 millones de kilogramos. El valor por categorías suma $45.3 millones, una cifra cercana al total semestral reportado de $45.4 millones.

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