Crimen y Justicia

La Matanza sangrienta: feroz batalla a tiros de ametralladora

Ocurrió en la madrugada del sábado en el monoblocks de La Tablada. Los vecinos viralizaron videos que muestran los disparos. La Justicia investiga una posible víctima fatal. ¿Hay una nueva jefa narco en la zona?

Video: el sonido de los disparos en el enfrentamiento a tiros en La Tablada
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El sábado último por la madrugada, una feroz batalla a tiros se extendió durante horas en el Complejo 19, la zona de monoblocks en La Tablada. Los propios vecinos del lugar, aterrados, grabaron el sonido de las balas, disparadas a repetición por ametralladoras, un disparo tras otro.

Una víctima fatal ingresó al Hospital Balestrini poco después del tiroteo. Se trata de Alan Gabriel Chazarreta, con domicilio en Ciudad Evita. Llegó gravemente herido al centro médico cercano al lugar. “Aparentemente, lo dejó un familiar que después se fue”, asegura una alta fuente oficial en la zona. Chazarreta, de 27 años, recibió un único disparo. Su muerte es investigada por la UFI de Homicidios matancera.

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Por ahora, no hay pruebas que vinculen a la víctima con los disparos. La noticia del herido fue comunicada horas después de su ingreso en el hospital a la Justicia.

El rumor en torno al tiroteo, repetido por fuentes barriales que conocen bien el territorio, es al menos inquietante. Se habla de una supuesta nueva jefa narco, “una pesada en serio”, aseguran desde La Tablada. Aliada a su pareja, un delincuente de Villa Soldati en CABA, esta mujer se habría decidido a tomar el control del negocio transa en parte del Complejo 19.

Hospital Balestrini
El Hospital Balestrini, donde Chazarreta fue trasladado (Gobierno PBA)

Este rumor de la nueva jefa, sin embargo, no consta en las recientes investigaciones de la fiscalía especializada en drogas de la zona. Dos semanas atrás, una redada de once objetivos golpeó la zona de los monoblocks en busca de una serie de traficantes. “El problema es cíclico, no lo dudes”, dice una fuente en la Justicia. En plena pandemia, el capo Nicolás Guimil, alias “Chaki Chan”, hoy preso en una cárcel federal, hizo sentir su presencia en la zona.

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El descontrol narco en la jurisdicción más violenta del país se repite semana tras semana. El miércoles pasado, en el Barrio 22 de Enero de Ciudad Evita, delincuentes a bordo de un auto dispararon en medio de un operativo de la Bonaerense tras el asesinato de un joven de 28 años.

Un joven de 28 años, llamado Nicolás, con domicilio registrado en Laferrere, estaba muerto sobre la calle, con varios tiros en el cuerpo y varias vainas servidas en el lugar. Su ex pareja aseguró a Infobae que Nicolás “consumía e iba a comprar”. La investigación determinó que un pistolero lo ejecutó de varios disparos en el pecho frente a la casa de un vecino. Mientras la Bonaerense se encontraba en el lugar en pleno trabajo forense, un grupo de pistoleros llegó al lugar y disparó desde un auto para luego huir.

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