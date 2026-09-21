Thomas Piketty, economista francés: “Queremos que el capitalismo y las fuerzas del mercado sean esclavos de la democracia, y no al revés” (REUTERS/Christian Hartmann/File Photo)

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El debate económico contemporáneo tiene un antes y un después de la irrupción de Thomas Piketty. ¿Por qué? Porque este economista francés logró lo que parecía imposible en la era de la inmediatez: que un tratado académico de más de setecientas páginas sobre la acumulación histórica de la riqueza se transformara en un bestseller global generando discusiones geopolíticas. Estamos hablando de El capital en el siglo XXI, publicado en Francia en 2013 y traducido al inglés y español en 2014.

En mayo de 2014, durante una serie de conferencias y entrevistas televisivas que sucedieron al impacto de su obra cumbre, Piketty pronunció una sentencia que funciona como la brújula perfecta de su cosmovisión: “Queremos que el capitalismo y las fuerzas del mercado sean esclavos de la democracia, y no al revés”. La frase, vertida originalmente en un diálogo con The Real News Network y expandida luego en foros internacionales, no fue un exabrupto retórico. Fue la síntesis de una advertencia.

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El capital en el siglo XXI no nació en un vacío; apareció en el momento justo en que las secuelas de la crisis financiera de 2008 seguían golpeando a las clases medias y trabajadoras de Occidente, mientras los rescates bancarios profundizaban la brecha social. La importancia de este gran libro radica en su monumental base empírica. Junto a investigadores como Emmanuel Saez y Anthony Atkinson, Piketty recopiló datos fiscales de más de tres siglos en una veintena de países.

"El capital en el siglo XXI" de Thomas Piketty (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conclusión matemática derribó el mito del derrame: cuando la tasa de rendimiento del capital supera la tasa de crecimiento económico, la riqueza acumulada en el pasado se hereda y se concentra más rápido de lo que los ingresos por el trabajo pueden crecer. El mérito, bajo esta lógica, se vuelve una ficción. Para el economista francés, el capitalismo no es una fuerza de la naturaleza autorregulada, ni el mercado un dios infalible que distribuye recursos de manera justa, sino una creación humana y jurídica.

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Cuando exige que las fuerzas financieras sean “esclavas” de la democracia, plantea una inversión total del orden neoliberal establecido desde finales del siglo XX. Su tesis sostiene que la economía debe ser una herramienta al servicio del bienestar colectivo y del pacto social, y no una estructura soberana a la cual los gobiernos y los derechos de los ciudadanos deban sacrificarse de forma perpetua en pos de la “disciplina fiscal”. Si la política abdica de su rol regulador, la democracia se vacía de contenido.

El peligro latente que diagnostica no es solo económico, sino institucional: la metamorfosis de los sistemas democráticos en plutocracias encubiertas, donde el voto del ciudadano común vale infinitamente menos que la capacidad de lobby del gran capital. Por su profundidad analítica y su cruce entre la estadística dura y la filosofía política, el pensamiento de Thomas Piketty sigue operando como un espejo incómodo: el recordatorio de que la distribución de la riqueza es, ante todo, una decisión política.

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Thomas Piketty nació el 7 de mayo de 1971 en Clichy, Francia, y es uno de los economistas más influyentes (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

¿Quién es Thomas Piketty?

Thomas Piketty nació el 7 de mayo de 1971 en Clichy, Francia, y es uno de los economistas más influyentes. De mente brillante y precoz, se doctoró a los 22 años con una tesis sobre la redistribución de la riqueza en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales (EHESS), donde actualmente se desempeña como director de estudios, además de ser profesor e impulsor de la Escuela de Economía de París. A lo largo de su carrera, se ha consolidado como un riguroso investigador de la desigualdad.

Entre sus grandes libros están, además de El capital en el siglo XXI (2013), el gran análisis histórico y cultural de Capital e ideología (2019), la recopilación de ensayos sobre alternativas radicales titulado ¡Viva el socialismo! (2020) y el manual Una breve historia de la igualdad (2021). A través de todas estas obras y de su colosal trabajo en el World Inequality Lab, Thomas Piketty sigue buscando transformar la manera en que las sociedades democráticas discuten el poder, el mérito y la distribución.

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