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La purga anticorrupción de Xi Jinping dejó a la cúpula militar china reducida a solo dos miembros

La expulsión de los generales Zhang Youxia y Liu Zhenli reduce a mínimos históricos la Comisión Militar Central, mientras el Partido Comunista se prepara para un pleno sobre disciplina interna en octubre

Chen Quanguo, entonces secretario del Partido en la región autónoma de Xinjiang, y el vicepresidente de la Comisión Militar Central, Zhang Youxia, pasan junto al presidente chino Xi Jinping (REUTERS/Carlos Garcia Rawlins/Archivo)
Chen Quanguo, entonces secretario del Partido en la región autónoma de Xinjiang, y el vicepresidente de la Comisión Militar Central, Zhang Youxia, pasan junto al presidente chino Xi Jinping (REUTERS/Carlos Garcia Rawlins/Archivo)
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China expulsó este lunes del Partido Comunista (PCCh) a los generales Zhang Youxia y Liu Zhenli, dos de los militares de mayor rango apartados en la campaña anticorrupción dentro de las Fuerzas Armadas, tras acusarlos de utilizar sus cargos para favorecer a terceros y aceptar “enormes sumas de dinero”, entre otras infracciones.

El Politburó del PCCh, uno de los principales órganos de decisión del partido, aprobó este lunes los informes sobre las investigaciones contra Zhang, ex vicepresidente de la Comisión Militar Central (CMC) —máximo órgano castrense del país—, y Liu, ex jefe del Departamento de Estado Mayor Conjunto del organismo, informó la agencia oficial Xinhua.

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Acusaciones de sobornos y “camarillas” internas

El general Zhang Youxia, entonces vicepresidente de la Comisión Militar Central de China, durante la sesión inaugural de la Asamblea Popular Nacional, en Beijing, China, el 5 de marzo de 2025 (AP Foto/Ng Han Guan/archivo)
El general Zhang Youxia, entonces vicepresidente de la Comisión Militar Central de China, durante la sesión inaugural de la Asamblea Popular Nacional, en Beijing, China, el 5 de marzo de 2025 (AP Foto/Ng Han Guan/archivo)

Las pesquisas concluyeron que ambos utilizaron sus cargos para ayudar a terceros a obtener ascensos y otros beneficios a cambio de grandes cantidades de dinero, además de recibir irregularmente regalos y pagos. Las autoridades también los acusaron de graves infracciones de la disciplina política, organizativa y laboral, de formar “camarillas” dentro del partido y de no supervisar adecuadamente a familiares y subordinados.

Según Xinhua, las cantidades implicadas fueron “particularmente enormes”, y los hechos investigados podrían constituir graves delitos relacionados con el ejercicio de sus cargos. Sus casos serán remitidos a la Fiscalía militar para su examen y eventual procesamiento. Zhang y Liu perderán además su condición de delegados al XX Congreso del PCCh, mientras que su expulsión del partido deberá ser ratificada en una sesión plenaria del Comité Central.

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El general Liu Zhenli, entonces miembro de la Comisión Militar Central de China, llega al Foro Xiangshan de Beijing, en China, el 30 de octubre de 2023 (REUTERS/Florence Lo/Pool/archivo)
El general Liu Zhenli, entonces miembro de la Comisión Militar Central de China, llega al Foro Xiangshan de Beijing, en China, el 30 de octubre de 2023 (REUTERS/Florence Lo/Pool/archivo)

Ambos estaban bajo investigación desde enero por supuestas “graves violaciones de la disciplina y la ley”, fórmula utilizada habitualmente por las autoridades chinas en casos de corrupción, y fueron destituidos formalmente de sus cargos en la CMC a fines de agosto.

La cúpula militar, reducida a dos integrantes

Zhang Shengmin, miembro de la Comisión Militar Central, asiste a la segunda sesión plenaria de la Asamblea Popular Nacional, en Pekín, China, el 9 de marzo de 2026 (REUTERS/Tingshu Wang)
Zhang Shengmin, miembro de la Comisión Militar Central, asiste a la segunda sesión plenaria de la Asamblea Popular Nacional, en Pekín, China, el 9 de marzo de 2026 (REUTERS/Tingshu Wang)

Zhang era, hasta su caída, uno de los militares de mayor rango de China, miembro del Politburó y vicepresidente de la CMC, mientras que Liu formaba parte de ese organismo y dirigía su Estado Mayor Conjunto.

Sus destituciones dejaron a la CMC, máximo órgano de mando de las Fuerzas Armadas chinas, reducida a solo dos integrantes: el presidente chino, Xi Jinping, que la encabeza, y Zhang Shengmin, su único vicepresidente, frente a los siete miembros con los que arrancó el actual ciclo político tras el XX Congreso del PCCh en 2022.

La campaña anticorrupción en el Ejército ha alcanzado en los últimos años a antiguos ministros de Defensa, responsables de la Fuerza de Misiles y otros altos mandos militares, y Beijing la presenta como parte del refuerzo de la disciplina, la lealtad política y la preparación para el combate. Si bien esta ofensiva, uno de los ejes centrales del mandato de Xi, sacó a la luz numerosos casos de soborno y abuso de poder dentro del aparato del partido y del Estado, algunos observadores señalan que también podría estar siendo utilizada para apartar a determinadas figuras de la vida política.

Un pleno centrado en la disciplina interna, en octubre

La expulsión de los dos generales se conoce días después de que el Politburó fijara para el 26 al 29 de octubre la quinta sesión plenaria del XX Comité Central del PCCh, un encuentro que tendrá como eje central la disciplina interna y la “gobernanza estricta” de la formación.

Según un análisis publicado recientemente por el diario hongkonés South China Morning Post, los organismos disciplinarios chinos sancionaron en 2025 a 983.000 personas —desde amonestaciones hasta investigaciones y procesos penales—, mientras que el número de altos cargos apartados triplicó el registrado en 2013.

El pleno se celebrará aproximadamente un año antes del XXI Congreso del PCCh, previsto para el otoño de 2027, cuando corresponde renovar los principales órganos dirigentes de la formación, con la cuestión sucesoria todavía desdibujada y sin una figura visible de relevo para Xi.

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