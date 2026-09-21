Delincuente fallecido en un presunto intercambio de disparos con la Policía en República Dominicana

Un operativo de la Dicrim en Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, terminó con Rolando Torres, alias “el Coco”, muerto y varias personas heridas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Un operativo de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) en Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, terminó el domingo con un delincuente muerto y varias personas heridas, según la información difundida por las autoridades. La Policía Nacional continúa investigando el caso en medio de las medidas aplicadas para reducir los índices de violencia en las calles.

La persona fallecida fue identificada como Rolando Torres, conocido como “el Coco”. De acuerdo con los datos oficiales, recibió heridas de bala durante el incidente y fue trasladado al Hospital Municipal de Salcedo en la parte trasera de una patrulla policial. Los médicos confirmaron su muerte en el centro de salud.

PUBLICIDAD

Otras personas que resultaron lesionadas en el mismo hecho fueron llevadas al hospital junto con Torres. Hasta el momento, las autoridades no brindaron detalles sobre sus identidades, cuántas fueron ni cuál era su condición médica tras recibir atención o si estas estaban relacionadas con el delincuente.

La Policía Nacional informó que Rolando Torres recibió heridas de bala en el incidente y murió en el Hospital Municipal de Salcedo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Policía realiza diligencias para reconstruir lo ocurrido

Tras el tiroteo, miembros de la Policía Nacional permanecieron en el sitio para efectuar el levantamiento de la escena y recopilar los elementos que podrían aportar datos sobre la secuencia del caso.

La versión difundida por las autoridades describe lo ocurrido como un presunto enfrentamiento. Sin embargo, no se conocieron informes sobre armas ocupadas, vehículos retenidos u otros elementos recogidos durante el operativo.

PUBLICIDAD

Las autoridades deberán determinar cómo comenzó el intercambio de disparos, quiénes participaron y en qué circunstancias resultaron heridas las personas que fueron trasladadas al Hospital Municipal de Salcedo.

El caso se produjo durante un fin de semana con otros operativos policiales en provincias del Cibao. El sábado, en Santiago, murió Cristofer Almonte Díaz, de 19 años, alias “Niño”, en otro presunto enfrentamiento con integrantes de la Dicrim.

Según la información oficial, Almonte Díaz era buscado por su presunta vinculación con el homicidio de Amaury Saviñón, conocido como “Maurito”, ocurrido el 14 de agosto en el sector Baracoa. Las autoridades también mantienen bajo investigación las circunstancias de ese hecho.

PUBLICIDAD

La Fuerza de Tarea Conjunta reportó que la tasa de homicidios en República Dominicana bajó a 7.39 por cada 100 mil habitantes al 4 de septiembre de 2026. (Policía Nacional de República Dominicana)

Los registros oficiales muestran una baja de homicidios en 2026

Las autoridades policiales han endurecido los controles en las calles para frenar el avance de la violencia que golpea el país caribeño. Los hechos ocurren mientras los datos oficiales reflejan una reducción de la tasa de homicidios en República Dominicana. La Fuerza de Tarea Conjunta informó que el indicador acumulado se ubicó en 7.39 homicidios por cada 100 mil habitantes al 4 de septiembre de 2026.

El dato está por debajo de los registros informados para el mismo período de los últimos cuatro años. La tasa acumulada fue de 8,74 en 2025, de 9,65 en 2024, de 11,49 en 2023 y de 13,20 en 2022.

PUBLICIDAD

La institución señaló que 28 territorios, equivalentes al 80% de las demarcaciones evaluadas, registraban tasas de homicidios inferiores a 10 por cada 100 mil habitantes. En la semana incluida en el informe se contabilizaron cinco homicidios, 34 personas heridas, 563 robos y 171 accidentes de tránsito.

Los registros son de carácter operativo y pueden modificarse cuando concluyan las investigaciones y los procesos de validación. La Policía Nacional no había divulgado nuevos detalles sobre la muerte de Torres ni sobre las demás personas heridas en Salcedo.