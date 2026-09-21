República Dominicana

Delincuente fallecido en un presunto intercambio de disparos con la Policía en República Dominicana

El hecho ocurrió en Salcedo, en la región del Cibao, donde Rolando Torres, alias “el Coco”, murió tras un operativo de la Dicrim; medios locales informaron que varias personas resultaron heridas en la escena

Una escena de crimen de noche muestra cinco marcadores de evidencia amarillos numerados en el asfalto, con sangre, un casquillo y una huella.
Un operativo de la Dicrim en Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, terminó con Rolando Torres, alias “el Coco”, muerto y varias personas heridas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un operativo de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) en Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, terminó el domingo con un delincuente muerto y varias personas heridas, según la información difundida por las autoridades. La Policía Nacional continúa investigando el caso en medio de las medidas aplicadas para reducir los índices de violencia en las calles.

La persona fallecida fue identificada como Rolando Torres, conocido como “el Coco”. De acuerdo con los datos oficiales, recibió heridas de bala durante el incidente y fue trasladado al Hospital Municipal de Salcedo en la parte trasera de una patrulla policial. Los médicos confirmaron su muerte en el centro de salud.

PUBLICIDAD

Otras personas que resultaron lesionadas en el mismo hecho fueron llevadas al hospital junto con Torres. Hasta el momento, las autoridades no brindaron detalles sobre sus identidades, cuántas fueron ni cuál era su condición médica tras recibir atención o si estas estaban relacionadas con el delincuente.

Cinta de seguridad amarilla con el texto Policía Nacional - Escena del crimen, atada a un poste frente a casas y una patrulla.
La Policía Nacional informó que Rolando Torres recibió heridas de bala en el incidente y murió en el Hospital Municipal de Salcedo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Policía realiza diligencias para reconstruir lo ocurrido

Tras el tiroteo, miembros de la Policía Nacional permanecieron en el sitio para efectuar el levantamiento de la escena y recopilar los elementos que podrían aportar datos sobre la secuencia del caso.

La versión difundida por las autoridades describe lo ocurrido como un presunto enfrentamiento. Sin embargo, no se conocieron informes sobre armas ocupadas, vehículos retenidos u otros elementos recogidos durante el operativo.

PUBLICIDAD

Las autoridades deberán determinar cómo comenzó el intercambio de disparos, quiénes participaron y en qué circunstancias resultaron heridas las personas que fueron trasladadas al Hospital Municipal de Salcedo.

El caso se produjo durante un fin de semana con otros operativos policiales en provincias del Cibao. El sábado, en Santiago, murió Cristofer Almonte Díaz, de 19 años, alias “Niño”, en otro presunto enfrentamiento con integrantes de la Dicrim.

Según la información oficial, Almonte Díaz era buscado por su presunta vinculación con el homicidio de Amaury Saviñón, conocido como “Maurito”, ocurrido el 14 de agosto en el sector Baracoa. Las autoridades también mantienen bajo investigación las circunstancias de ese hecho.

La Fuerza de Tarea Conjunta reportó que la tasa de homicidios en República Dominicana bajó a 7.39 por cada 100 mil habitantes al 4 de septiembre de 2026. (Policía Nacional de República Dominicana)
La Fuerza de Tarea Conjunta reportó que la tasa de homicidios en República Dominicana bajó a 7.39 por cada 100 mil habitantes al 4 de septiembre de 2026. (Policía Nacional de República Dominicana)

Los registros oficiales muestran una baja de homicidios en 2026

Las autoridades policiales han endurecido los controles en las calles para frenar el avance de la violencia que golpea el país caribeño. Los hechos ocurren mientras los datos oficiales reflejan una reducción de la tasa de homicidios en República Dominicana. La Fuerza de Tarea Conjunta informó que el indicador acumulado se ubicó en 7.39 homicidios por cada 100 mil habitantes al 4 de septiembre de 2026.

El dato está por debajo de los registros informados para el mismo período de los últimos cuatro años. La tasa acumulada fue de 8,74 en 2025, de 9,65 en 2024, de 11,49 en 2023 y de 13,20 en 2022.

La institución señaló que 28 territorios, equivalentes al 80% de las demarcaciones evaluadas, registraban tasas de homicidios inferiores a 10 por cada 100 mil habitantes. En la semana incluida en el informe se contabilizaron cinco homicidios, 34 personas heridas, 563 robos y 171 accidentes de tránsito.

Los registros son de carácter operativo y pueden modificarse cuando concluyan las investigaciones y los procesos de validación. La Policía Nacional no había divulgado nuevos detalles sobre la muerte de Torres ni sobre las demás personas heridas en Salcedo.

Temas Relacionados

República DominicanaHomicidiosviolenciaDirección Central de InvestigaciónPolicía NacionalDicrim

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

República Dominicana y Honduras celebran sus 102 años de amistad con sellos inspirados en sus lagos y lagunas

La colección América UPAEP 2026 reúne cuatro piezas postales dedicadas a paisajes naturales compartidos y fue presentada simultáneamente como símbolo de cooperación, memoria colectiva y patrimonio regional entre ambas naciones

República Dominicana y Honduras celebran sus 102 años de amistad con sellos inspirados en sus lagos y lagunas

Policía de República Dominicana anunció cambios internos y advierte sanciones por abusos

El director de la institución realizó una inspección sorpresa, se reunió con mandos locales y pidió respetar los lineamientos internos, con responsabilidad individual por eventuales desviaciones

Policía de República Dominicana anunció cambios internos y advierte sanciones por abusos

Autoridades dominicanas incautaron 11 paquetes de presunta marihuana oculta en un mueble enviado desde Miami

La carga fue detectada en el Aeropuerto Internacional de Las Américas mediante rayos X y una unidad canina, tras arribar en una caja procedente de Estados Unidos

Autoridades dominicanas incautaron 11 paquetes de presunta marihuana oculta en un mueble enviado desde Miami

República Dominicana: piden 18 meses de prisión para 25 imputados por desviar más de 40 millones de pesos del Seguro de Salud

La Pepca presentó la solicitud ante la Oficina Judicial del Distrito Nacional y busca que el expediente sea declarado complejo por los hechos investigados, afectados y posibles implicados del caso

República Dominicana: piden 18 meses de prisión para 25 imputados por desviar más de 40 millones de pesos del Seguro de Salud

República Dominicana: Ministerio Público arresta a cirujano plástico condenado por homicidio involuntario de una paciente

Autoridades señalaron que el médico fue detenido en el Distrito Nacional, luego de que un tribunal revocara la suspensión condicional por el incumplimiento de requisitos judiciales

República Dominicana: Ministerio Público arresta a cirujano plástico condenado por homicidio involuntario de una paciente

TECNO

Cómo configurar Windows 11 para que tu PC arranque y funcione como una consola

Cómo configurar Windows 11 para que tu PC arranque y funcione como una consola

Expertos comparan el avance de la IA con el inicio de la pandemia del COVID-19: rl “febrero de 2020”

El precio de Bitcoin para este lunes

Este es el precio de la criptomoneda ethereum este 21 de septiembre

Cómo recrear a Las Guerreras K-pop como personajes de GTA VI

ENTRETENIMIENTO

Cindy Crawford habló sobre el cariño entre sus hijos en una entrevista previa a la muerte de Presley Gerber

Cindy Crawford habló sobre el cariño entre sus hijos en una entrevista previa a la muerte de Presley Gerber

Los hijos de Cindy Crawford: una familia que hizo historia en la industria de la moda

Austin Abrams habló sobre su carrera, el rechazo a la fama y nuevo papel protagónico en el reinicio de Resident Evil

“Ha sido la mejor etapa de mi carrera profesional”: Ethan Hawke habló de sus 15 años trabajando con su esposa

La última publicación del hijo de Cindy Crawford reveló su lucha contra la adicción meses antes de morir: “Estaba absolutamente aterrorizado”

MUNDO

El origen de la cerámica: cómo los incendios forestales de hace 9.000 años pudieron convertirse en el primer horno de la historia

El origen de la cerámica: cómo los incendios forestales de hace 9.000 años pudieron convertirse en el primer horno de la historia

Contraataque de la coalición saudita en Yemen: las fuerzas gubernamentales frenaron la ofensiva de los rebeldes hutíes

Eligieron a “la mejor aerolínea del mundo” en 2026: una compañía asiática lo logra por sexta vez

Trump dijo que Rusia “perdió el control” de su industria de diésel por la guerra con Ucrania

Los niños de Gaza vuelven a las clases presenciales después de casi tres años