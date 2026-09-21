Mundo

El origen de la cerámica: cómo los incendios forestales de hace 9.000 años pudieron convertirse en el primer horno de la historia

Una investigación publicada en Geomorphology plantea que las comunidades neolíticas del valle del Jordán aprendieron a cocer barro al observar el efecto del fuego sobre suelos arcillosos erosionados

Un grupo de personas con túnicas observa un terreno quemado con humo, arbustos carbonizados, chozas y fragmentos de arcilla en el suelo.
Un estudio publicado en Geomorphology plantea que los incendios del Levante meridional hace 9.000 años pudieron impulsar la invención de la cerámica (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Hace unos 9.000 años, los incendios que devastaron el sur del Levante provocaron la destrucción de la flora y también, sin intención, podrían haber dado origen a la creación de la cerámica. Tal teoría constituye el eje principal de la investigación firmada por el profesor Amos Frumkin, del Instituto de Ciencias de la Tierra de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y divulgada en la revista científica Geomorphology.

La investigación propone que los incendios forestales de gran escala que caracterizaron el Holoceno temprano generaron, de forma espontánea, las condiciones térmicas necesarias para cocer arcilla. Al eliminar la cubierta vegetal, las llamas dejaron el suelo expuesto a la erosión.

PUBLICIDAD

Las lluvias posteriores arrastraron toneladas de terra rossa, un suelo rojizo con alta concentración de arcilla, hacia los valles. Cuando nuevos incendios barrieron esas zonas bajas repletas de maleza seca y arcilla acumulada, las temperaturas a ras del suelo alcanzaron entre 500 y 700 °C: el rango térmico exacto que un horno necesita para transformar barro blando en cerámica dura.

Los primeros alfareros hallaron la arcilla cocida en los alrededores de sus asentamientos

Las comunidades agrícolas del Holoceno temprano que se asentaban en el valle del Jordán y la cuenca del mar Muerto habrían tenido contacto directo con ese resultado. Al recorrer el paisaje calcinado, encontraron placas de arcilla cocida que, a diferencia del barro ordinario, resultaban impermeables y resistentes al agua. La observación de ese fenómeno natural, según la hipótesis de Frumkin, pudo haber funcionado como el primer modelo de lo que después sería la alfarería controlada.

PUBLICIDAD

Fuego y humo sobre vegetación seca y suelo rojizo con placas de arcilla agrietadas en un paisaje de colinas.
Las comunidades agrícolas del valle del Jordán y la cuenca del mar Muerto hallaron arcilla cocida impermeable y resistente en torno a sus asentamientos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos materiales respaldan esta lectura. Estudios petrográficos previos demostraron que la cerámica yarmukiense, considerada una de las más antiguas del valle del Jordán, se fabricó con la misma terra rossa redepositada por los procesos erosivos asociados a los incendios. Los primeros alfareros, en consecuencia, no tuvieron que buscar su materia prima lejos: la encontraron acumulada en los alrededores de sus propios asentamientos.

El mismo ciclo se repitió hace 120.000 años, sin producir cerámica

Para reforzar su argumento, Frumkin incorporó al análisis un episodio geológico anterior. El mismo ciclo de incendios, erosión y acumulación de arcilla ya se había producido durante el último período interglaciar, hace unos 120.000 años, con una intensidad incluso mayor. Sin embargo, de esa época no se conservan registros de cerámica.

La diferencia, según el estudio, no radica en la ausencia del fenómeno natural, sino en quienes lo presenciaron. Los humanos de aquel período eran cazadores-recolectores nómadas, sin estructuras de almacenamiento permanente ni la organización social que genera la necesidad de recipientes duraderos. La naturaleza exhibió el proceso, pero no había condiciones para que ese conocimiento se tradujera en tecnología.

La sedentarización neolítica como condición para transformar la observación en tecnología

Varias personas vestidas con túnicas manipulan cuencos de barro alrededor de un fuego, cerca de casas de adobe y recipientes.
La sedentarización neolítica y la necesidad de almacenar granos y líquidos permitieron convertir la observación del fuego natural en tecnología cerámica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contraste con el Neolítico es determinante. Hace entre 11.000 y 7.000 años, las comunidades del Levante ya cultivaban, acumulaban excedentes y dependían del almacenamiento a largo plazo. Las cestas de fibra vegetal y otros recipientes perecederos resultaban insuficientes para conservar granos o líquidos.

Fue en ese contexto donde la observación del “horno natural” pudo convertirse en práctica deliberada: si el fuego fortuito endurecía la arcilla, el fuego controlado podría hacer lo mismo con formas diseñadas a propósito.

La invención de la cerámica transformó de manera profunda las condiciones materiales de la vida humana. Permitió hervir alimentos, hacerlos más digeribles y eliminar agentes patógenos; almacenar grano a resguardo de roedores; y dominar procesos de fermentación que dieron origen a bebidas como la cerveza y el vino. Sin vasijas de barro cocido, buena parte de las prácticas alimentarias y culturales del mundo antiguo no habría sido posible.

El estudio de Frumkin se apoya en el análisis de sedimentos de lagos antiguos, formaciones de cuevas y depósitos de carbón microscópico de la región, que permitieron reconstruir la cronología y la intensidad de los episodios de incendio y erosión en ambos períodos comparados.

Temas Relacionados

PrehistoriaCerámicaIncendios forestalesNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La purga anticorrupción de Xi Jinping dejó a la cúpula militar china reducida a solo dos miembros

La expulsión de los generales Zhang Youxia y Liu Zhenli reduce a mínimos históricos la Comisión Militar Central, mientras el Partido Comunista se prepara para un pleno sobre disciplina interna en octubre

La purga anticorrupción de Xi Jinping dejó a la cúpula militar china reducida a solo dos miembros

Sin red ni protección, una equilibrista atravesó 400 metros sobre un cable tendido entre las colinas mineras más altas de Europa

La artista Tatiana-Mosio Bongonga recorrió un cable de acero a 80 metros de altura en Loos-en-Gohelle, en el norte de Francia, sin sistema de seguridad y ante más de 9.000 personas

Sin red ni protección, una equilibrista atravesó 400 metros sobre un cable tendido entre las colinas mineras más altas de Europa

Una serie de explosiones sacudieron un depósito de armas del ejército en el norte de Siria

La zona cercana a Al-Eis fue desalojada a primera hora del lunes y se bloquearon las rutas de acceso, mientras los rescatistas retiraban munición sin detonar

Una serie de explosiones sacudieron un depósito de armas del ejército en el norte de Siria

Sin oposición, Putin consumó una nueva maniobra electoral para lograr un récord de bancas en la Duma

Rusia Unida obtuvo 355 de 450 bancas, una marca que supera la de 2016. La UE denunció un “retroceso de la democracia” y anticipó sanciones por los comicios celebrados en territorio ucraniano ocupado

Sin oposición, Putin consumó una nueva maniobra electoral para lograr un récord de bancas en la Duma

Un estudio reveló cómo la presión por ser padres perfectos genera sobreprotección en los adolescentes

Investigadores de la Universidad Griffith demostraron que las comparaciones en redes sociales y las crisis globales elevan la ansiedad familiar y limitan la autonomía de los jóvenes

Un estudio reveló cómo la presión por ser padres perfectos genera sobreprotección en los adolescentes
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Qué día se cobra la pensión de jubilación en septiembre de 2026: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

Qué día se cobra la pensión de jubilación en septiembre de 2026: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

Carlos Cenalmor, psiquiatra: “Si buscas razones para hacer algo, no lo hagas. Y si buscas razones para no hacerlo, hazlo”

Una por una, las explicaciones de Adorni a la Justicia: pagos a la escribana, compras con tarjetas ajenas y su nivel de vida

Temblor HOY en Perú EN VIVO: últimos sismos en Cusco, La Libertad y todo el país, según reporte del IGP del 21 de septiembre de 2026

El Gobierno está dispuesto a mantener las ayudas al campo y la industria agroalimentaria más allá del 30 de septiembre

DEPORTES

Es una estrella de su selección, enfrentó a Argentina en el Mundial y podría ir a la cárcel por falsificar un documento médico

Es una estrella de su selección, enfrentó a Argentina en el Mundial y podría ir a la cárcel por falsificar un documento médico

El circuito que piensa la F1 para la definición de la temporada si se cancelan los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi

Estalló el conflicto en Inglaterra: una figura que no jugó el Mundial se bajó de la selección tras volver a ser convocado

El traje estilo “Gatúbela” para todo el cuerpo que utilizó una figura del atletismo y dio que hablar: “Siento que no llevo nada puesto”

Una estrella de la NFL sufrió una espeluzante lesión durante un partido: la reacción de Tom Brady en la TV

ENTRETENIMIENTO

Cindy Crawford habló sobre el cariño entre sus hijos en una entrevista previa a la muerte de Presley Gerber

Cindy Crawford habló sobre el cariño entre sus hijos en una entrevista previa a la muerte de Presley Gerber

Los hijos de Cindy Crawford: una familia que hizo historia en la industria de la moda

Austin Abrams habló sobre su carrera, el rechazo a la fama y nuevo papel protagónico en el reinicio de Resident Evil

“Ha sido la mejor etapa de mi carrera profesional”: Ethan Hawke habló de sus 15 años trabajando con su esposa

La última publicación del hijo de Cindy Crawford reveló su lucha contra la adicción meses antes de morir: “Estaba absolutamente aterrorizado”